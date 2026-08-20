Νέα έρευνα: Ο καφές βελτιώνει τον μεταβολισμό και αυξάνει τη μυϊκότητα

Σύνοψη

Νέα φινλανδική έρευνα σε 2.264 άτομα συνδέει την κατανάλωση καφέ με χαμηλότερο ολικό και σπλαχνικό λίπος.

Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν συστηματικά καφέ παρουσίασαν αυξημένη μυϊκή μάζα, παρότι διατηρούσαν τον ίδιο Δείκτη Μάζας Σώματος.

Εντοπίστηκε βελτιωμένο προφίλ γλυκόζης-ινσουλίνης και υψηλότερη ολική τεστοστερόνη στους άνδρες καταναλωτές.

Καταγράφηκαν χαμηλότερα επίπεδα αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας (BCAAs), τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Ο καφές αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα ροφήματα στην καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, προσφέροντας παραδοσιακά την απαραίτητη πνευματική διαύγεια και το ενεργειακό έναυσμα για την ανταπεξέληση στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Προηγούμενες επιδημιολογικές παρατηρήσεις είχαν ήδη αναδείξει ισχυρές στατιστικές συσχετίσεις ανάμεσα στη μακροχρόνια κατανάλωση καφέ και τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2 και διαφόρων καρδιαγγειακών νοσημάτων, αφήνοντας ωστόσο ανεξερεύνητους τους ακριβείς βιολογικούς μηχανισμούς που υποστηρίζουν αυτά τα οφέλη.

Μια εκτενής μελέτη που προέρχεται από τη Φινλανδία και δημοσιεύτηκε πρόσφατα, έρχεται να προσφέρει μια εξαιρετικά λεπτομερή καταγραφή των τρόπων με τους οποίους η συστηματική πρόσληψη καφέ αναδιαμορφώνει τη σύσταση του ανθρώπινου σώματος, ρυθμίζει νευραλγικούς μεταβολικούς δείκτες και επηρεάζει καθοριστικά το ορμονικό προφίλ τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Πώς η κατανάλωση καφέ επηρεάζει τον μεταβολισμό και τις ορμόνες;

Σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου του Oulu σε 2.264 συμμετέχοντες, η συστηματική κατανάλωση καφέ συνδέεται άμεσα με μειωμένο ολικό και σπλαχνικό λίπος, καθώς και με αυξημένη μυϊκή μάζα, ανεξαρτήτως του Δείκτη Μάζας Σώματος. Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ορμονικό προφίλ, όπως η αύξηση της ολικής τεστοστερόνης στους άνδρες και η βελτίωση των δεικτών ινσουλίνης.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Oulu προσέγγισαν το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα αναλύοντας ενδελεχώς τα βιομετρικά δεδομένα 2.264 ατόμων, τα οποία συμμετείχαν στη μακροχρόνια μελέτη παρατήρησης "Northern Finland Birth Cohort 1966" και βρίσκονταν στην ηλικία των 46 ετών κατά την περίοδο της κλινικής αξιολόγησης. Η ερευνητική ομάδα προχώρησε στη συστηματική καταγραφή της καθημερινής συνήθειας κατανάλωσης καφέ, διασταυρώνοντας τα ευρήματα με μια ευρεία γκάμα κυκλοφορούντων μεταβολιτών, ειδικών δεικτών καρδιομεταβολικού κινδύνου και επιπέδων σεξουαλικών ορμονών. Το γεγονός ότι η μελέτη εστίασε σε ένα ομοιογενές ηλικιακά δείγμα επιτρέπει την εξαγωγή εξαιρετικά ακριβών συμπερασμάτων, καθώς ελαχιστοποιούνται οι φυσιολογικές αποκλίσεις που προκύπτουν λόγω της φυσικής γήρανσης του ανθρώπινου οργανισμού, επιτρέποντας στους επιστήμονες να απομονώσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πραγματική επίδραση του καφέ στο πολύπλοκο ενδοκρινικό σύστημα.

Σπλαχνικό λίπος έναντι μυϊκής μάζας

Αναλύοντας τη σύσταση του ανθρώπινου σώματος, τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν μια αξιοσημείωτη παραδοξότητα που ανατρέπει τις παραδοσιακές διαιτητικές προσεγγίσεις. Τα άτομα που κατανάλωναν συστηματικά μεγαλύτερες ποσότητες καφέ διαπιστώθηκε πως διέθεταν σταθερά χαμηλότερα επίπεδα τόσο ολικού σωματικού λίπους όσο και του ιδιαίτερα επιβλαβούς σπλαχνικού λίπους, δηλαδή του λιπώδους ιστού που περιβάλλει τα ζωτικά όργανα της κοιλιακής χώρας και ενοχοποιείται για πληθώρα φλεγμονωδών αντιδράσεων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως οι ίδιοι συμμετέχοντες παρουσίαζαν ταυτόχρονα αυξημένη σκελετική μυϊκή μάζα.

Οι διαπιστώσεις αυτές αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον διότι παρατηρήθηκαν σε άτομα που διέθεταν πανομοιότυπο Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) με εκείνους που απείχαν ή κατανάλωναν ελάχιστες ποσότητες του συγκεκριμένου ροφήματος, υποδηλώνοντας πως ο καφές λειτουργεί ως καταλύτης για την ποιοτική ανακατανομή των ιστών του σώματος, μάλλον παρά για την απλή αυξομείωση του συνολικού σωματικού βάρους.

Η σημασία των αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας

Μια κρίσιμη βιοχημική παράμετρος που εξέτασαν οι επιστήμονες αφορούσε τα επίπεδα των αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας (Branched-Chain Amino Acids - BCAAs) στην κυκλοφορία του αίματος. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα συγκεκριμένα αμινοξέα είναι απαραίτητα για την πρωτεϊνοσύνθεση, ωστόσο η χρονίως αυξημένη συγκέντρωση τους στον οργανισμό έχει συσχετιστεί στενά μέσα από πολυάριθμες κλινικές δοκιμές με την εκδήλωση σοβαρής αντίστασης στην ινσουλίνη και, κατά συνέπεια, με τον πολλαπλασιασμό των πιθανοτήτων ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Η αυξημένη πρόσληψη καφέ βρέθηκε να συνδέεται άρρηκτα με αισθητά χαμηλότερες κυκλοφορούσες συγκεντρώσεις αυτών των αμινοξέων τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, παρέχοντας έναν ισχυρό βιολογικό μηχανισμό που εξηγεί τον ρόλο του καφέ στην προστασία της μεταβολικής υγείας και στη διατήρηση της ευαισθησίας των κυττάρων στην ινσουλίνη.

Η ορμονική αποτύπωση στα δύο φύλα

Το πλέον απροσδόκητο και πρωτοποριακό στοιχείο της φινλανδικής έρευνας εντοπίζεται στην επιβεβαίωση μιας ξεκάθαρης, διακριτής ορμονικής υπογραφής η οποία δεν εξαλείφεται ακόμη και όταν οι ερευνητές σταθμίζουν τους συνήθεις παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η φυσική δραστηριότητα και η ποιότητα της διατροφής.

Στους άνδρες, η καθημερινή συνήθεια του καφέ σχετίζεται με ένα εξαιρετικά ευνοϊκό προφίλ γλυκόζης-ινσουλίνης, ενισχυμένα επίπεδα ολικής και βιοδιαθέσιμης τεστοστερόνης, καθώς και με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις της σφαιρίνης που δεσμεύει τις σεξουαλικές ορμόνες (SHBG). Αντιθέτως, τα επίπεδα της ελεύθερης τεστοστερόνης και ο δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων καταγράφηκαν συγκρατημένα χαμηλότερα.

Στον γυναικείο πληθυσμό, αν και οι ενδοκρινικές αλληλεπιδράσεις αποδείχθηκαν ηπιότερες συγκριτικά με τους άνδρες, η τάση χαρακτηρίστηκε κυρίως από τις αυξημένες τιμές της σφαιρίνης SHBG και τις ταυτόχρονα μειωμένες μετρήσεις των ελεύθερων ανδρογόνων στο αίμα, γεγονός που συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση μιας υγιούς ορμονικής ομοιόστασης καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.