Νέα οθόνη MSI PRO MAX 271UPXW12G: QD-OLED πάνελ σχεδιασμένο για Mac

Σύνοψη

Η σειρά PRO MAX της MSI σχεδιάστηκε ως το απόλυτο συμπλήρωμα για το οικοσύστημα του Mac, αφήνοντας πίσω τους συμβιβασμούς στην εμπειρία χρήσης.

Το κορυφαίο μοντέλο PRO MAX 271UPXW12G ενσωματώνει 4ης γενιάς QD-OLED πάνελ με φίλτρο DarkArmor, το οποίο προσφέρει 40% βαθύτερο μαύρο.

Παρέχεται διπλή παροχή ισχύος μέσω αρχιτεκτονικής Dual USB Type-C (98W και 15W), αναλαμβάνοντας μεταφορά δεδομένων και προβολή βίντεο 4K.

Οι οθόνες διαθέτουν πιστοποίηση Pantone και Pantone SkinTone με δείκτη χρωματικής απόκλισης Delta-E ≤ 2, εξασφαλίζοντας επαγγελματική απόδοση.

Η αποκλειστική εφαρμογή MSI M-Mate (με λειτουργίες M-Color και M-Sync) και ο ενσωματωμένος διακόπτης KVM τριών συσκευών προσφέρουν ομαλή διαχείριση μεταξύ MacBook, Mac Studio και iPad.

Ο χώρος εργασίας ενός χρήστη Mac χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, αλλά η εμπειρία χρήσης σε desktop υπολογιστή συχνά έμοιαζε με συμβιβασμό. Η σειρά οθονών MSI PRO MAX έρχεται να ανατρέψει αυτό το δεδομένο, καθώς αποτελεί κάτι περισσότερο από μια απλή προσθήκη στο γραφείο. Πρόκειται για το κομμάτι που έλειπε από το οικοσύστημα του Mac. Συγκεκριμένα, το μοντέλο PRO MAX 271UPXW έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει το απόλυτο συμπλήρωμα του MacBook.

Διαθέτοντας ένα μινιμαλιστικό, καθαρό λευκό πλαίσιο και κομψές γραμμές, η οθόνη έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει την εμβληματική αισθητική της Apple, μετατρέποντας έναν χώρο εργασίας σε ένα προσεγμένο στούντιο. Δεν βρίσκεται απλώς επάνω στο γραφείο, αλλά ενσωματώνεται στο οικοσύστημα του επαγγελματία, ανταποκρινόμενο στα κορυφαία πρότυπα χρωμάτων και απλοποιώντας τη συνδεσιμότητα, ώστε ο χρήστης να αφοσιωθεί στην εργασία του.

4ης γενιάς QD-OLED και επαγγελματική χρωματική απόδοση

Στον πυρήνα της τεχνολογικής της υπεροχής, η οθόνη PRO MAX 271UPXW12G ενσωματώνει 4ης γενιάς πάνελ QD-OLED. Χάρη στο ειδικό φίλτρο DarkArmor, η οθόνη προσφέρει 40% βαθύτερο μαύρο, πετυχαίνοντας την απόλυτη αντίθεση ink-black που αναμένουν οι χρήστες Mac. Αυτό διασφαλίζει ότι το δημιουργικό όραμα των επαγγελματιών παραμένει αναλλοίωτο κατά τη μεταφορά της εργασίας τους από τον φορητό στον επιτραπέζιο υπολογιστή. Με πυκνότητα pixel 166 PPI, κάθε γραμμή κώδικα και κάθε καμπύλη σχεδίου διατηρείται εξαιρετικά ευκρινής, προσφέροντας εμπειρία αντίστοιχη με την οθόνη Liquid Retina των MacBook.

Για τους δημιουργούς περιεχομένου, η ακρίβεια είναι απαραίτητη. Γι' αυτό τον λόγο, η οθόνη QD-OLED της σειράς PRO MAX διαθέτει πιστοποίηση Pantone και Pantone SkinTone, καταγράφοντας δείκτη χρωματικής απόκλισης Delta-E ≤ 2, διασφαλίζοντας ότι η εργασία αποδίδεται ακριβώς όπως επιθυμεί ο δημιουργός της. Η τεχνολογία Uniform Luminance διατηρεί τη χρωματική πιστότητα σε ολόκληρο το πάνελ, αποτρέποντας τις διακυμάνσεις της φωτεινότητας και παρέχοντας έναν σταθερό καμβά, καθοριστικό για διαδικασίες όπως η χρωματική διόρθωση (color correction). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ sRGB και DCI-P3 στη λειτουργία Dual Gamut, καθώς και η χρήση του Wide Color Gamut.

Συνδεσιμότητα διπλού USB-C και λογισμικό MSI M-Mate

Η ευχρηστία της σειράς συνδυάζεται αρμονικά με τον κομψό σχεδιασμό μέσω της αρχιτεκτονικής Dual USB Type-C. Η οθόνη προσφέρει μια πραγματική λύση μέσω ενός μόνο καλωδίου, υποστηρίζοντας διπλή παροχή ισχύος 98W και 15W. Με αυτόν τον τρόπο, αναλαμβάνει τη μεταφορά δεδομένων και προβολής βίντεο 4K, ενώ παράλληλα διατηρεί τον χώρο εργασίας τακτοποιημένο και απαλλαγμένο από πολλαπλά καλώδια.

Στο κομμάτι του λογισμικού, η αποκλειστική εφαρμογή MSI M-Mate εγγυάται ότι οι χρήστες Mac μπορούν να διατηρούν τη δημιουργικότητά τους μέσα σε ένα γνώριμο και εύχρηστο περιβάλλον. Διαθέτοντας τις λειτουργίες M-Sync και M-Color, το λογισμικό εξαλείφει κάθε εμπόδιο στη συνδεσιμότητα μεταξύ των συσκευών. Η λειτουργία M-Color διατηρεί τα χρωματικά προφίλ σταθερά σε κάθε οθόνη, ενώ η λειτουργία M-Sync επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους με λίγα μόνο κλικ, αποφεύγοντας τη διακοπή της εργασιακής ροής για την πρόσβαση στα φυσικά κουμπιά της οθόνης. Ανάλογα με το μοντέλο, οι λειτουργίες διαφοροποιούνται. Για παράδειγμα, το PRO MAX 271UPXW12G υποστηρίζει τόσο το M-Color όσο και το M-Sync, ενώ το PRO MAX 271UPX12G υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία M-Color.

Προηγμένο KVM και το μοντέλο PRO MAX 271QPHW E14

Η οθόνη 27 ιντσών ανάλυσης 4K είναι σχεδιασμένη για όσους διαχειρίζονται ταυτόχρονα πολλαπλά συστήματα. Η ταυτόχρονη διαχείριση MacBook, Mac Studio και iPad είναι απολύτως εφικτή μέσω του ενσωματωμένου KVM τριών συσκευών. Επιπρόσθετα, οι λειτουργίες PIP (Picture-in-Picture) και PBP (Picture-by-Picture) επιτρέπουν τον έλεγχο πολλαπλών πηγών εικόνας ταυτόχρονα. Για όσους εργάζονται για παρατεταμένες περιόδους, ο ενσωματωμένος αισθητήρας AI Care προσαρμόζεται αυτόματα στο περιβάλλον, προστατεύοντας τα μάτια από την κόπωση.

Η σειρά συμπληρώνεται από το μοντέλο PRO MAX 271QPHW E14, το οποίο παρουσιάζει για πρώτη φορά το οικοσύστημα EyesErgo+. Η συγκεκριμένη υλοποίηση διαθέτει ένα πρωτοποριακό πάνελ Circular Polarized που μιμείται το φυσικό φως για τη μείωση της καταπόνησης των ματιών, σε συνδυασμό με τη μείωση του μπλε φωτός και μια πλήρως ρυθμιζόμενη εργονομική βάση. Σχεδιασμένο ως ένα hub υψηλής αποδοτικότητας, προσφέρει λύση USB Type-C στα 65W, ενσωματωμένο διακόπτη KVM, και ρυθμό ανανέωσης στα 144Hz, διατηρώντας παράλληλα χρωματική ακρίβεια Delta E ≤ 2.