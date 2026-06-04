Νέα σειρά monitors από την TCL: Γνωρίστε τα νέα μοντέλα OLED+ και QD-Mini LED

Σύνοψη

Η TCL ανακοίνωσε τη νέα διευρυμένη σειρά monitors για την ευρωπαϊκή αγορά.

Το επίκεντρο της σειράς είναι το TCL 32X3A, το πρώτο flagship OLED+ monitor της εταιρείας, με διπλό ρυθμό ανανέωσης UHD 240Hz / FHD 480Hz.

Παρουσιάστηκε το TCL 27C2A με τεχνολογία QD-Mini LED, το οποίο διαθέτει 1.196 ζώνες ακριβούς τοπικού dimming και μέγιστη φωτεινότητα 1.200 nits.

Για το ανταγωνιστικό gaming ανακοινώθηκε το TCL 27P2A Pro (Mini LED) με ρυθμό ανανέωσης QHD 320Hz και χρόνο απόκρισης 1ms GtG.

Για ανάγκες multitasking και προσομοιωτών, η εταιρεία λανσάρει το TCL 57R94, μια υπερευρεία οθόνη με ανάλυση Dual 4K.

Η TCL ενισχύει την παρουσία της στα esports μέσω της συνεργασίας της με τις επαγγελματικές ομάδες Gentle Mates και Eyeballers.

Η TCL λανσάρει τη νέα της σειρά monitors 2026 στην Ευρώπη, με πρωταγωνιστή το πρώτο της flagship μοντέλο τεχνολογίας OLED+ (TCL 32X3A). Η γκάμα ολοκληρώνεται με προηγμένες οθόνες QD-Mini LED και Pro Mini LED, προσφέροντας dual-mode λειτουργία με ρυθμούς ανανέωσης έως 480Hz, καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης κίνησης (TMOC) και υπερευρείες επιλογές Dual 4K για μέγιστη παραγωγικότητα.

TCL 32X3A: Τεχνολογία OLED+, Matrix-Pure Pixel, διπλός ρυθμός ανανέωσης 480Hz, χρόνος απόκρισης 0,03ms GtG.

Τεχνολογία OLED+, Matrix-Pure Pixel, διπλός ρυθμός ανανέωσης 480Hz, χρόνος απόκρισης 0,03ms GtG. TCL 27C2A: Πάνελ QD-Mini LED, 1.196 ζώνες τοπικού dimming, φωτεινότητα 1.200 nits, dual-mode 320Hz.

Πάνελ QD-Mini LED, 1.196 ζώνες τοπικού dimming, φωτεινότητα 1.200 nits, dual-mode 320Hz. TCL 27P2A Pro: QHD ανάλυση στα 320Hz, τεχνολογία TMOC, Mini LED οπίσθιος φωτισμός.

QHD ανάλυση στα 320Hz, τεχνολογία TMOC, Mini LED οπίσθιος φωτισμός. TCL 57R94: Υπερευρεία σχεδίαση, ανάλυση Dual 4K, οπίσθιος φωτισμός QD-Mini LED.

Η εξέλιξη της TCL στον τομέα των οθονών

Η TCL, ένα από τα κορυφαία brands ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων παγκοσμίως, παρουσίασε επίσημα τη νέα της σειρά monitors, με στόχο να προσφέρει κορυφαία εμπειρία gaming και υψηλή παραγωγικότητα. Η εταιρεία, με παρουσία σε περισσότερες από 160 αγορές παγκοσμίως, αξιοποιεί την εμπειρία δεκαετιών στην ανάπτυξη τεχνολογιών οθόνης. Μετά την ίδρυση εξειδικευμένου εργοστασίου παραγωγής monitors το 2012, η TCL βασίζεται πλέον στον προηγμένο σχεδιασμό panels της θυγατρικής της CSOT και στις καινοτομίες στον Mini LED οπίσθιο φωτισμό.

Ο Stefan Streit, CMO της TCL Europe, επεσήμανε ότι οι απαιτήσεις των χρηστών έχουν εξελιχθεί ριζικά, καθώς οι οθόνες έχουν πλέον κεντρικό ρόλο στην εργασία και την ψυχαγωγία. «Η νέα μας σειρά προϊόντων βασίζεται σε περισσότερα από 40 χρόνια τεχνογνωσίας», σημείωσε ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρείας για απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

TCL 32X3A OLED+: Το flagship μοντέλο της σειράς

Το κεντρικό μοντέλο της νέας σειράς είναι το TCL 32X3A, η πρώτη ναυαρχίδα OLED+ της εταιρείας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε κάθε σενάριο χρήσης. Η τεχνολογία OLED+ πηγαίνει ένα βήμα πέρα από την παραδοσιακή OLED, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της εικόνας και βελτιώνοντας την καθαρότητα του μαύρου κάτω από φωτεινές συνθήκες. Επιπλέον, το πάνελ ενσωματώνει τη διάταξη Matrix-Pure Pixel, η οποία εξαλείφει το φαινόμενο color fringing, εξασφαλίζοντας έτσι πιο ευκρινές και καθαρό κείμενο. Το monitor διαθέτει επίσης κυκλικά πολωμένη επιφάνεια χαμηλής αντανάκλασης 2%.

Στον τομέα του gaming, το 32X3A ξεχωρίζει μέσω της dual-mode λειτουργίας του. Οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσονται απρόσκοπτα μεταξύ ανάλυσης UHD στα 240Hz και FHD στα 480Hz. Ο συνδυασμός αυτού του ρυθμού ανανέωσης με τον εξαιρετικά χαμηλό χρόνο απόκρισης 0,03ms GtG καθιστά την οθόνη ιδανική τόσο για απαιτητικά FPS esports παιχνίδια όσο και για AAA τίτλους.

Ο σχεδιασμός του monitor έχει βραβευτεί με τα iF Design Award και Red Dot Design Award 2026. Είναι εξαιρετικά λεπτό, με πάχος μόλις 6,4 χιλιοστά στο λεπτότερο σημείο, και διαθέτει οθόνη σχεδόν χωρίς περιθώρια τεσσάρων πλευρών. Η αισθητική του είναι εμπνευσμένη από το Stargate, ενώ ενσωματώνει λειτουργίες προστασίας των ματιών για άνετη πολύωρη χρήση. Η ηχητική εμπειρία του 32X3A αναβαθμίζεται μέσω της συνεργασίας της TCL με τη Bang & Olufsen και τη χρήση επαγγελματικού επιπέδου DSP audio chip, παρέχοντας ακριβή τοποθέτηση ήχου χωρίς την ανάγκη εξωτερικών ηχείων.

TCL 27C2A & 27P2A Pro: Η δύναμη των Mini LED

Για τους χρήστες που απαιτούν τον συνδυασμό υψηλής αντίθεσης και κορυφαίων επιδόσεων, το TCL 27C2A αξιοποιεί την τεχνολογία QD-Mini LED. Η οθόνη διαθέτει 1.196 ζώνες ακριβούς τοπικού dimming και μέγιστη φωτεινότητα 1.200 nits, στοιχεία που της επιτρέπουν να αποδίδει εξαιρετική λεπτομέρεια.

Η απόδοση της κίνησης υποστηρίζεται από την τεχνολογία TMOC (TCL Motion Clarity Technology), η οποία συνεργάζεται με το MPRT-Plus Dual-Control Matrix Backlight, την επιτάχυνση OverDrive-Pro LCD και το HFS Shoot Fast Panel, ελαχιστοποιώντας το θόλωμα. Όπως και η OLED+ ναυαρχίδα, το 27C2A προσφέρει διπλό ρυθμό ανανέωσης (dual-mode) UHD 160Hz και FHD 320Hz, επιτρέποντας ευελιξία προτεραιοτήτων ανάμεσα σε ανάλυση και ταχύτητα.

Από την άλλη πλευρά, το TCL 27P2A Pro έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ταχύτητα. Με πάνελ QHD, υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 320Hz και χρόνο απόκρισης 1ms GtG. Ο οπίσθιος φωτισμός Mini LED προσφέρει την απαραίτητη καθαρότητα εικόνας, ενώ η τεχνολογία TMOC μειώνει δραστικά το ghosting, καθιστώντας το μοντέλο ιδανικό για ανταγωνιστικό gaming.

TCL 57R94: Η υπερευρεία λύση Dual 4K

Το TCL 57R94 είναι η απάντηση της εταιρείας στους χρήστες που αναζητούν το απόλυτο μέγεθος για προσομοιώσεις και εκτεταμένο multitasking. Πρόκειται για ένα υπερευρύ monitor που συνδυάζει ανάλυση dual 4K με οπίσθιο φωτισμό QD-Mini LED. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της φωτεινότητας, διατηρώντας σταθερή την αντίθεση και ευκρινείς τις λεπτομέρειες, τόσο στα φωτεινά όσο και στα σκοτεινά σημεία σε ολόκληρο το τεράστιο οπτικό του πεδίο.

Συνολικά, η σειρά του 2026 σηματοδοτεί το επόμενο βήμα της TCL στη στρατηγική της, η οποία πλέον δεν εστιάζει μόνο στις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά στην πραγματική απόδοση στις καθημερινές συνθήκες χρήσης. Η παρουσία του brand στο gaming ενισχύεται και από τις χορηγικές συνεργασίες της με τις παγκόσμιες επαγγελματικές ομάδες esports Gentle Mates και Eyeballers, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στις υψηλές επιδόσεις.