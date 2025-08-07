Νέες οφθαλμικές σταγόνες φέρνουν επανάσταση στη διόρθωση της πρεσβυωπίας

Μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της οφθαλμολογίας έλαβε πρόσφατα την έγκριση του FDA στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στη μη επεμβατική αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Οι σταγόνες VIZZ της φαρμακευτικής εταιρείας LENZ αποτελούν την πρώτη θεραπεία βασισμένη σε ακεκλιδίνη που διορθώνει την κοντινή όραση χωρίς τη χρήση γυαλιών, και αναμένεται να είναι διαθέσιμες στην αγορά μέχρι τα τέλη του 2025.

Η πρεσβυωπία αποτελεί μια φυσιολογική, αν και ανεπιθύμητη, συνέπεια της γήρανσης. Εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως και σχεδόν όλοι άνω των 45 ετών εμφανίζουν σταδιακή απώλεια της ικανότητας να βλέπουν καθαρά σε κοντινή απόσταση. Μέχρι σήμερα, η αντιμετώπιση περιοριζόταν κυρίως σε διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής. Ωστόσο, η έγκριση των VIZZ σηματοδοτεί μια ανατροπή σε αυτή τη μέχρι πρότινος αναπόφευκτη πραγματικότητα.

Η δραστική ουσία των VIZZ, η ακεκλιδίνη, δρα επιλεκτικά στην ίριδα του ματιού, προκαλώντας ελαφρά συστολή της κόρης. Το αποτέλεσμα είναι ένα «φαινόμενο pinhole» — παρόμοιο με το στένεμα του φακού μιας φωτογραφικής μηχανής — το οποίο βελτιώνει την εστίαση σε κοντινές αποστάσεις. Σε αντίθεση με παλαιότερες θεραπείες, οι συγκεκριμένες σταγόνες δεν επηρεάζουν σημαντικά τους μυς εστίασης του ματιού και δεν προκαλούν θαμπάδα στην όραση από απόσταση ή ανεπιθύμητα οπτικά φαινόμενα.

Ο Eef Schimmelpennink, Πρόεδρος και CEO της LENZ Therapeutics, χαρακτήρισε την έγκριση του FDA ως καθοριστικό σταθμό για την εταιρεία και ως μια επαναστατική πρόοδο στις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Όπως ανέφερε, «το VIZZ προσφέρει μια ουσιαστική λύση σε 128 εκατομμύρια Αμερικανούς που ζουν με θολή κοντινή όραση». Ο Schimmelpennink υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των επιστημονικών ομάδων, των ερευνητών και των εκατοντάδων συμμετεχόντων στις κλινικές δοκιμές που κατέστησαν δυνατή αυτή την επιτυχία.

Οι σταγόνες προορίζονται για καθημερινή χρήση και προσφέρουν έως και 10 ώρες καθαρής κοντινής όρασης, απαλλάσσοντας τους χρήστες από την ανάγκη για γυαλιά. Το προϊόν έχει ήδη δοκιμαστεί σε τρεις κλινικές μελέτες φάσης II, οι οποίες ήταν τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες και με διπλή-τυφλή μέθοδο. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, που κάλυψαν περισσότερες από 30.000 ημέρες θεραπείας, δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές παρενέργειες, γεγονός που επιβεβαιώνει την καλή ανεκτικότητα και ασφάλεια του φαρμάκου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν οφθαλμικές σταγόνες για την πρεσβυωπία. Το 2021, είχε κάνει το ντεμπούτο της η Vuity, με δραστική ουσία την πιλοκαρπίνη. Αν και προσέφερε βελτίωση στην κοντινή όραση, παρουσίαζε συχνά παρενέργειες όπως αίσθηση βάρους στο μέτωπο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλήματα στον αμφιβληστροειδή. Η βασική διαφορά του VIZZ είναι ότι δρα μόνο στην κόρη και όχι στον μυ του ακτινωτού σώματος, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται τέτοιες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο Marc Bloomenstein, ένας εκ των κλινικών ερευνητών του VIZZ στο Schwartz Laser Eye Care Center στην Αριζόνα, τόνισε ότι πρόκειται για μια ριζική αλλαγή στις επιλογές θεραπείας. «Πιστεύω πως αυτή η λύση θα γίνει άμεσα το νέο πρότυπο φροντίδας, καθώς απαντά ουσιαστικά στις ανάγκες των ασθενών», ανέφερε.

Αν και τα αποτελέσματα των δοκιμών ήταν αρκετά για να εξασφαλίσουν την έγκριση από τον FDA, δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Αυτό είναι σύνηθες στον χώρο της οφθαλμολογίας και της δερματολογίας, όπου η δημοσίευση έπεται της ρυθμιστικής έγκρισης.

Σύμφωνα με την LENZ, οι VIZZ είναι «μοναδικά σχεδιασμένες» ώστε να προσφέρουν γρήγορη δράση και μακρά διάρκεια αποτελέσματος για τη συντριπτική πλειονότητα των ατόμων με πρεσβυωπία. Μάλιστα, χαρακτηρίζονται όχι μόνο ως «best-in-class», αλλά και ως «μοναδικό προϊόν στην κατηγορία των μυωτικών σταγόνων που δεν επηρεάζουν τους μυς εστίασης».

