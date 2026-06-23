Νέο Instagram TV: Η Meta επεκτείνεται στα βίντεο μεγάλης διάρκειας για το σαλόνι

Σύνοψη

Η Meta αναβαθμίζει σημαντικά την εφαρμογή Instagram TV για Smart TVs, εστιάζοντας στο σαλόνι του σπιτιού.

Ενσωματώνεται η λειτουργία Watch Together για ταυτόχρονη, συγχρονισμένη παρακολούθηση περιεχομένου με φίλους από απόσταση.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει πλέον περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας (long-form), οργανωμένο σε μορφή επεισοδίων (episodic content).

Προστίθενται νέες δυνατότητες για ζωντανές μεταδόσεις (Live formats), δημιουργώντας άμεσο ανταγωνισμό στο YouTube και το Twitch.

Η Meta προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση της στρατηγικής της για την κατανάλωση βίντεο, αναβαθμίζοντας την εφαρμογή Instagram TV για τις έξυπνες τηλεοράσεις. Η νέα έκδοση της εφαρμογής εγκαταλείπει την αποκλειστική εστίαση στα σύντομα βίντεο (Reels) και εισάγει υποστήριξη για περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας, σειρές επεισοδίων και ζωντανές μεταδόσεις. Επιπλέον, η προσθήκη της λειτουργίας Watch Together αποδεικνύει την πρόθεση της εταιρείας να διεκδικήσει το μεγαλύτερο μερίδιο προσοχής των χρηστών στο σαλόνι, ερχόμενη σε άμεση αντιπαράθεση με εδραιωμένες υπηρεσίες όπως το YouTube και οι παραδοσιακές πλατφόρμες streaming.

Λειτουργία Watch Together: Κοινωνική προβολή από απόσταση

Η σημαντικότερη τεχνολογική προσθήκη είναι ο μηχανισμός Watch Together που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους χρήστες να ξεκινήσουν την προβολή του ίδιου βίντεο στις τηλεοράσεις τους, με το σύστημα να αναλαμβάνει τον απόλυτο συγχρονισμό (syncing) των καρέ. Εάν ένας χρήστης πατήσει παύση, το βίντεο σταματά αυτόματα και στις υπόλοιπες συνδεδεμένες οθόνες.

Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της προβολής μεταφέρεται στο smartphone. Η εφαρμογή του Instagram στο κινητό αναγνωρίζει την ενεργή συνεδρία στην τηλεόραση και ανοίγει ένα ειδικό περιβάλλον χρήστη (UI). Εκεί, οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν σε ομαδική κλήση ήχου ή βίντεο, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την αναπαραγωγή στην τηλεόραση, ή να στέλνουν γραπτά μηνύματα και αντιδράσεις (reactions) που εμφανίζονται διακριτικά ως overlay στο κάτω μέρος της τηλεοπτικής οθόνης. Η υλοποίηση θυμίζει τα watch parties του Amazon Prime, αλλά με βαθύτερη ενσωμάτωση στο υπάρχον κοινωνικό γράφημα (social graph) του Instagram.

Στροφή στο long-form και episodic περιεχόμενο

Μέχρι σήμερα, το Instagram κυριαρχούσε στο micro-entertainment μέσω των Reels. Η νέα έκδοση της εφαρμογής για τηλεοράσεις προσφέρει στους δημιουργούς περιεχομένου (creators) τα κατάλληλα εργαλεία για να φιλοξενήσουν παραγωγές υψηλότερου προϋπολογισμού και μεγαλύτερης διάρκειας.

Οι δημιουργοί μπορούν να ομαδοποιούν τα βίντεο τους σε "Σειρές", δημιουργώντας μια εμπειρία παρακολούθησης που προσομοιάζει στις πλατφόρμες VOD (Video on Demand). Η διεπαφή χρήστη (UI) του Instagram TV έχει ανασχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει κατηγορίες όπως "Επόμενο Επεισόδιο", προσωποποιημένες προτάσεις με βάση το ιστορικό παρακολούθησης και λίστες (playlists) αναπαραγωγής.

Live Formats: Διεκδικώντας την αγορά των ζωντανών μεταδόσεων

Η τηλεόραση παραμένει η ιδανική συσκευή για την παρακολούθηση ζωντανών γεγονότων και η αναβάθμιση του Instagram TV φέρνει τα Live streams από την κάθετη οθόνη του κινητού στην οριζόντια, μεγάλη οθόνη. Αυτό περιλαμβάνει από ζωντανά Q&A sessions δημιουργών και e-commerce events μέχρι μεταδόσεις gaming και κάλυψη αποκλειστικών εκδηλώσεων (π.χ. συναυλίες, fashion shows).

Η υποδομή της Meta επιτρέπει πλέον streaming σε ανάλυση 4K (όπου υποστηρίζεται από το δίκτυο και τη συσκευή), με μειωμένο latency (καθυστέρηση σήματος). Οι θεατές μπορούν να συμμετέχουν στα ζωντανά chat χρησιμοποιώντας το smartphone τους, ενώ βλέπουν τη ροή των σχολίων να ενσωματώνεται στην οθόνη της τηλεόρασης μέσω picture-in-picture (PiP) ή σε ειδική πλευρική στήλη.

Τεχνικές προδιαγραφές και συμβατότητα

Η αναβαθμισμένη εφαρμογή απαιτεί σύγχρονα λειτουργικά συστήματα τηλεοράσεων για την ομαλή εκτέλεση του κώδικα συγχρονισμού. Υποστηρίζεται πλήρως από Tizen OS (Samsung), webOS (LG) νεότερων εκδόσεων, καθώς και από συσκευές με Android TV (Sony, Philips, TCL, Nvidia Shield). Επίσης, διατίθεται στα οικοσυστήματα του Apple TV και των Amazon Fire TV Sticks. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν να έχουν την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Instagram και στο smartphone τους (iOS 18+ ή Android 15+) για να λειτουργήσει απρόσκοπτα η εμπειρία Second Screen.