Netflix: Ακυρώνει τη νέα σειρά των δημιουργών του Stranger Things λόγω κόστους

Το Netflix ανακοίνωσε την ακύρωση της δημοφιλούς sci-fi σειράς The Boroughs μόλις έναν μήνα μετά την πρεμιέρα της. Παρά το εξαιρετικό 97% στο Rotten Tomatoes και την υπογραφή των δημιουργών του Stranger Things (Duffer Brothers) στην παραγωγή, το υψηλό κόστος των οπτικών εφέ σε συνδυασμό με τη νέα συμφωνία των παραγωγών με την Paramount, οδήγησαν στην οριστική διακοπή της σειράς, αφήνοντας την ιστορία ημιτελή.

Το The Boroughs δημιουργήθηκε από τους Jeffrey Addiss και Will Matthews, έχοντας στην ομάδα παραγωγής τους Matt και Ross Duffer, τους εγκεφάλους πίσω από το Stranger Things. Η σειρά παρουσίασε μια εξαιρετικά φρέσκια προσέγγιση στο είδος της επιστημονικής φαντασίας, καθώς οι κεντρικοί πρωταγωνιστές δεν ήταν έφηβοι σε κάποια μικρή πόλη της δεκαετίας του '80, αλλά μια ομάδα ηλικιωμένων κατοίκων σε έναν οίκο ευγηρίας, οι οποίοι έπρεπε να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν μια απόκοσμη, εξωγήινη απειλή.

Το καστ περιλάμβανε ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Alfred Molina, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Jena Malone και Geena Davis. Οι κριτικοί έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν ως «το Stranger Things των ενηλίκων», χαρίζοντας του ένα σχεδόν αψεγάδιαστο 97% στο Rotten Tomatoes. Παράλληλα, η απήχηση στο κοινό ήταν εξίσου ισχυρή (78% audience score), με τη σειρά να καταλαμβάνει μόνιμη θέση στο Top 10 του Netflix από την πρώτη εβδομάδα προβολής της, τόσο παγκοσμίως όσο και στην πλατφόρμα της Ελλάδας.

Αυτό που καθιστά την ακύρωση ιδιαίτερα επώδυνη για το κοινό είναι το φινάλε της πρώτης (και πλέον μοναδικής) σεζόν, το οποίο ολοκληρώθηκε με μια τεράστια σεναριακή ανατροπή, αφήνοντας χιλιάδες ερωτήματα αναπάντητα.

Η βιομηχανία του streaming έχει μεταβεί πλέον σε μια φάση αυστηρής οικονομικής περιστολής, και η είδηση της ακύρωσης του The Boroughs επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο αυτή τη νέα πραγματικότητα. Δεν έχει σημασία αν μια παραγωγή συνοδεύεται από διθυραμβικές κριτικές ή αν συγκεντρώνει κορυφαία ονόματα της υποκριτικής, καθώς αποδεικνύεται ότι στο οικοσύστημα του Netflix του 2026, ο αλγόριθμος της σχέσης κόστους προς θέαση είναι ο απόλυτος ρυθμιστής των εξελίξεων.