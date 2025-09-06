Neura 4NE1: Το ευρωπαϊκό ανθρωποειδές ρομπότ που θέλει να μπει στα σπίτια πριν από το Tesla Optimus

Η φετινή IFA στο Βερολίνο δεν έφερε στο προσκήνιο μόνο τις κλασικές καινοτομίες σε τηλεοράσεις και smartphones, αλλά και μια πρόγευση από το μέλλον της οικιακής ρομποτικής. Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές αποκαλύψεις ξεχώρισε το 4NE1 της γερμανικής Neura Robotics, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που υπόσχεται να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική σε καθημερινές δουλειές σπιτιού από το 2026. Με ύψος 1,80, βάρος 80 κιλών και τιμή που αγγίζει τα 60.000 ευρώ, η Neura φιλοδοξεί να λανσάρει το πρώτο πραγματικά χρήσιμο «γνωστικό» ρομπότ για οικιακή χρήση.

Τα τελευταία χρόνια, τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν περάσει από το στάδιο του εντυπωσιασμού σε εκθέσεις στην πραγματική δοκιμή της καθημερινότητας. Η Tesla έχει ανακοινώσει το Optimus, ωστόσο η Neura θέλει να φέρει πρώτη ένα ολοκληρωμένο προϊόν στην αγορά. Το 4NE1 βρίσκεται ήδη στην τρίτη γενιά ανάπτυξης και δείχνει πιο ώριμο από ποτέ για να βγει από τα εργαστήρια και να μπει στα σπίτια.

Το 4NE1 έχει 55 βαθμούς ελευθερίας στην κίνηση, τεχνητό δέρμα ευαίσθητο στην αφή, οπτικό πεδίο 360 μοιρών και δύναμη ανύψωσης έως 100 κιλά. Η Neura υπόσχεται ότι μπορεί να σιδερώσει, να αδειάσει το πλυντήριο πιάτων, να μεταφέρει βαριά αντικείμενα και να προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα χωρίς να χρειάζεται λεπτομερής προγραμματισμός. Στις επιδείξεις της IFA ίσως να μην έδειξε ιδιαίτερη ταχύτητα σε δουλειές όπως το πλύσιμο ρούχων, ωστόσο η ευελιξία του φάνηκε να είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα.

Πίσω από την όψη του ρομπότ κρύβεται ένα εξελιγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στο μοντέλο NVIDIA GR00T, επεξεργαστές Jetson και το λειτουργικό σύστημα NEURON OS, σχεδιασμένο από τη Neura. Το πατενταρισμένο «Omnisensor» σε συνδυασμό με επτά κάμερες δίνει στο ρομπότ τη δυνατότητα να αναγνωρίζει ανθρώπους και αντικείμενα, να ξεχωρίζει πρόσωπα και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.

Αν και η τοποθέτηση του 4NE1 είναι σαφώς οικιακή, η Neura τονίζει ότι μπορεί να βρει εφαρμογή και σε βιομηχανικούς ή υπηρεσιακούς τομείς. Ήδη η Hyundai είχε δείξει στο παρελθόν τις δυνατότητές του σε κατασκευαστικά έργα. Το ρομπότ διαθέτει αυτονομία 24 ωρών, χάρη σε ένα έξυπνο σύστημα διπλής μπαταρίας, και μπορεί να κινείται με ταχύτητα έως 5 χλμ./ώρα.

Κλειδί για τη στρατηγική της Neura είναι το Neuraverse, μια ανοιχτή πλατφόρμα που λειτουργεί σαν «app store» για ρομπότ. Εκεί, διαφορετικά μοντέλα θα μπορούν να μοιράζονται μεταξύ τους γνώσεις και εμπειρίες – ό,τι μαθαίνει το ένα, θα μεταφέρεται σε όλα. Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με κολοσσούς όπως η Vodafone για 5G συνδεσιμότητα, η SAP για διαχείριση δεδομένων και η NVIDIA για επεξεργαστική ισχύ, δημιουργώντας ένα δίκτυο που ενισχύει τη συλλογική «νοημοσύνη» των ρομπότ της.

Η Neura θέτει υψηλούς στόχους: πέντε εκατομμύρια μονάδες μέχρι το 2030. Ο CEO της εταιρείας, David Reger, δηλώνει πως «είμαστε η πρώτη εταιρεία που φέρνει γνωστικά ανθρωποειδή ρομπότ στη μαζική αγορά» και παρομοιάζει τον ρόλο της Neura στη ρομποτική με αυτόν που είχε το iPhone στην αγορά των smartphones. Η φιλοδοξία, ωστόσο, συνοδεύεται και από προσεκτικές διαβεβαιώσεις για υπεύθυνη ανάπτυξη και συνεργασίες με αξιόπιστους εταίρους.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για το 4NE1 δεν είναι μόνο οι τεχνικές δυνατότητες. Με τιμή κοντά στα 60.000 ευρώ, η αποδοχή από το ευρύ κοινό θα εξαρτηθεί από το πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθεί, αλλά και από το κατά πόσο το Neuraverse θα αποδειχθεί λειτουργικό και ελκυστικό για τους χρήστες. Η Neura θέλει να δείξει ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη ακριβό «gadget», αλλά για έναν πραγματικό βοηθό στην καθημερινότητα.

