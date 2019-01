Το New Super Mario Bros. U Deluxe είναι από σήμερα διαθέσιμο για το Nintendo Switch!

Παίξτε σε δύο family-friendly περιπέτειες με έως και τρεις φίλους σας, καθώς προσπαθείτε να σώσετε το Βασίλειο των Μανιταριών. Το New Super Mario Bros. U Deluxe περιλαμβάνει το New Super Mario Bros. U αλλά το DLC New Super Luigi U - με τους Nabbit και την Toadette ως επιλέξιμους χαρακτήρες:

Η συνταγή του New Super Mario Bros. U Deluxe είναι η γνωστή (και επιτυχημένη) της Nintendo: Side scrolling 2D platform game, απλός και ευθύς χειρισμός, νέοι χαρακτήρες βελτιστοποιημένοι για τους νεότερους και τους λιγότερο έμπειρους παίκτες, και πλούσιο περιεχόμενο που ο παίκτης καλείται να "ξεκλειδώσει" - καθιστούν το New Super Mario Bros. U Deluxe ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να συστήσουν την οικογένεια τους στο υπέροχο κόσμο του Mario!

Το δημοφιλές game της Nintdendo αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτάσεις αγοράς για την τελευταία παιχνιδονσόλα της εταιρείας, το Nintendo Switch. Μην το προσπεράσετε!



Advertisements

Share this: Facebook

Twitter

Google