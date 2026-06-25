Οι Millennials και η Gen Z γερνούν ταχύτερα - Η άμεση σύνδεση με τα περιστατικά καρκίνου κάτω των 55 ετών

Σύνοψη

Η νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον (WashU Medicine) που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine πιστοποιεί την ταχύτερη βιολογική γήρανση των νεότερων γενεών έναντι των παλαιότερων.

Οι ερευνητές ανέλυσαν ιατρικά δεδομένα από 154.169 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK Biobank) και 10.262 συμμετέχοντες στις ΗΠΑ (All of Us Research Program), εστιάζοντας σε βιοδείκτες αίματος.

Οι γεννηθέντες στις ΗΠΑ μεταξύ 1990 και 1999 καταγράφουν χάσμα βιολογικής ηλικίας υψηλότερο κατά 92% σε σύγκριση με τη γενιά 1965-1969.

Κάθε μονάδα τυπικής απόκλισης στο χάσμα βιολογικής ηλικίας αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πρώιμων συμπαγών όγκων κατά 8%, με τον καρκίνο του πνεύμονα να αγγίζει αύξηση της τάξης του 57%.

Απαιτείται άμεση προσαρμογή των εθνικών συστημάτων υγείας, καθότι η ταχεία γήρανση του ανοσοποιητικού και του λιπώδους ιστού επιβάλλει προληπτικές εξετάσεις σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες.

Η ραγδαία αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου σε νεαρούς ενήλικες αποτελεί πλέον ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης ιατρικής. Ενώ παραδοσιακά η ανάπτυξη κακοηθών όγκων θεωρούνταν απόρροια της γήρανσης και της σταδιακής συσσώρευσης κυτταρικών βλαβών, τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα αποκαλύπτουν μια ανησυχητική ανατροπή.

Η ολοκληρωμένη μελέτη που διεξήγαγαν οι ερευνητές του Washington University School of Medicine (WashU Medicine) στο St. Louis θέτει τα θεμέλια για την κατανόηση αυτού του φαινομένου. Η έρευνα απέδειξε μέσω αδιαμφισβήτητων στατιστικών δεδομένων πως ο ανθρώπινος οργανισμός στις νεότερες γενιές υφίσταται κυτταρική φθορά με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς, οδηγώντας στην ταχύτερη ανάπτυξη νεοπλασιών.

Τι προκαλεί την ταχύτερη βιολογική γήρανση στις νεότερες γενιές;

Η ταχύτερη βιολογική γήρανση οφείλεται στη συσσώρευση κυτταρικών βλαβών από περιβαλλοντικούς και μεταβολικούς παράγοντες. Εξετάζοντας το αίμα 164.000 ενηλίκων, η ερευνητική ομάδα της WashU Medicine κατέγραψε σαφείς αποκλίσεις μεταξύ βιολογικής και χρονολογικής ηλικίας. Το "χάσμα ηλικίας" επιβεβαιώνει ταχύτερη οργανική φθορά στους ανθρώπους που γεννήθηκαν μετά το 1965, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο όγκων πριν τα 55 έτη.

Μεθοδολογία μέτρησης: Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης PhenoAge , ο οποίος συνυπολογίζει τη χρονολογική ηλικία και εννέα βασικούς βιοχημικούς δείκτες αίματος, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (δείκτης φλεγμονής), η αλβουμίνη και η κρεατινίνη.

Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης , ο οποίος συνυπολογίζει τη χρονολογική ηλικία και εννέα βασικούς βιοχημικούς δείκτες αίματος, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (δείκτης φλεγμονής), η αλβουμίνη και η κρεατινίνη. Ηλικιακή απόκλιση 92%: Στη βάση δεδομένων των ΗΠΑ, η γενιά 1990-1999 παρουσιάζει βιολογικό χάσμα αυξημένο κατά 92% συγκριτικά με τους γεννηθέντες την περίοδο 1965-1969.

Στη βάση δεδομένων των ΗΠΑ, η γενιά 1990-1999 παρουσιάζει βιολογικό χάσμα αυξημένο κατά 92% συγκριτικά με τους γεννηθέντες την περίοδο 1965-1969. Μέθοδοι αξιολόγησης: Πέραν του PhenoAge, οι επιστήμονες εφάρμοσαν τη μέθοδο Klemera-Doubal και συστήματα βαθμολόγησης μεταβολικής ηλικίας για τη διασταύρωση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων.

Η επιστημονική προσέγγιση επικεντρώθηκε όχι μόνο στο σώμα ως σύνολο, αλλά και στη γήρανση συγκεκριμένων οργάνων. Αξιοποιώντας προηγμένα δεδομένα πρωτεωμικής (τη μέτρηση των πρωτεϊνών που κυκλοφορούν στο αίμα και προέρχονται από συγκεκριμένα συστήματα οργάνων) κατέστη εφικτή η δημιουργία ενός εξαιρετικά ακριβούς "χάρτη" βιολογικής φθοράς. Η διαρκής έκθεση σε παράγοντες κινδύνου όπως το στρες, η έλλειψη ύπνου, οι μεταβολικές διαταραχές και η κατανάλωση εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφών προκαλούν αθροιστική καταπόνηση στα κύτταρα, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο που απαιτείται για την εμφάνιση γενετικών σφαλμάτων κατά την κυτταρική διαίρεση.

Πώς συνδέεται η βιολογική γήρανση με την πρώιμη εμφάνιση καρκίνου;

Κάθε αύξηση κατά μία τυπική απόκλιση στο χάσμα βιολογικής ηλικίας αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πρώιμων συμπαγών όγκων κατά 8%. Τα άτομα με την πλέον προχωρημένη συστημική γήρανση παρουσιάζουν 15% υψηλότερο συνολικό κίνδυνο, ενώ για τον πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα ο αντίστοιχος κίνδυνος αυξάνεται ραγδαία κατά 57%.

Γήρανση ανοσοποιητικού: Συσχετίστηκε απευθείας με τον κατηγοριοποιημένο κίνδυνο πρώιμης εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα.

Συσχετίστηκε απευθείας με τον κατηγοριοποιημένο κίνδυνο πρώιμης εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Λιπώδης ιστός: Η πρόωρη γήρανση του λιπώδους ιστού αυξάνει στοχευμένα την πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου του παχέος εντέρου κάτω των 55 ετών.

Η πρόωρη γήρανση του λιπώδους ιστού αυξάνει στοχευμένα την πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου του παχέος εντέρου κάτω των 55 ετών. Ανεξαρτησία μεταβλητών: Ο αυξημένος κίνδυνος παραμένει στατιστικά ενεργός ακόμη και μετά την αφαίρεση εξωτερικών επιρροών όπως το ιστορικό καπνίσματος, ο δείκτης μάζας σώματος (BMI) και οι κληρονομικές γενετικές προδιαθέσεις.

Η μελέτη αποδεικνύει την ανάγκη μετάβασης της ιατρικής πρόληψης από τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές σε αυστηρά εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Ο David Scott, διευθυντής της πρωτοβουλίας Cancer Grand Challenges, υπογραμμίζει πως η έρευνα κλίμακας αλλάζει τα δεδομένα, διότι η εμφάνιση του καρκίνου δεν αφορά απλώς απομονωμένες κυτταρικές δυσλειτουργίες, αλλά αντικατοπτρίζει ευρύτερες δομικές μεταβολές σε όλο το σώμα οι οποίες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το μοντέρνο τρόπο ζωής.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα;

Τα υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας και η καθιστική ζωή στην Ελλάδα επιβάλλουν την αναθεώρηση των ορίων προσυμπτωματικού ελέγχου μέσω του ΕΟΠΥΥ. Η σταδιακή απομάκρυνση από την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή επιταχύνει τη βιολογική γήρανση, καθιστώντας αναγκαία την εφαρμογή δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για καρκίνο του παχέος εντέρου σε ασθενείς 40-45 ετών.

Δεδομένα παχυσαρκίας: Η Ελλάδα καταγράφει υψηλά επίπεδα μεταβολικών διαταραχών και παχυσαρκίας, τα οποία αποτελούν κορυφαίους καταλύτες κυτταρικής φθοράς.

Η Ελλάδα καταγράφει υψηλά επίπεδα μεταβολικών διαταραχών και παχυσαρκίας, τα οποία αποτελούν κορυφαίους καταλύτες κυτταρικής φθοράς. Οικονομικός αντίκτυπος: Η κάλυψη θεραπειών για πρώιμους συμπαγείς όγκους (πνεύμονας, γαστρεντερικό, μήτρα) θα επιφέρει δυσανάλογη επιβάρυνση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) χωρίς την ύπαρξη αποτελεσματικής πρόληψης.

Η κάλυψη θεραπειών για πρώιμους συμπαγείς όγκους (πνεύμονας, γαστρεντερικό, μήτρα) θα επιφέρει δυσανάλογη επιβάρυνση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) χωρίς την ύπαρξη αποτελεσματικής πρόληψης. Νέα πρωτόκολλα: Κρίνεται επιτακτική η ενσωμάτωση αξιολόγησης βιοδεικτών μέσω απλών αιματολογικών εξετάσεων κατά τους ετήσιους ελέγχους ρουτίνας των Ελλήνων ασθενών.

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων όπως το Team PROSPECT (χρηματοδοτούμενο από τα Cancer Research UK και National Cancer Institute) οφείλουν να αποτελέσουν γνώμονα για τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής δημόσιας υγείας. Στην ελληνική αγορά, το κόστος για σύνθετες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες παραμένει υψηλό. Εάν καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε τα άτομα νεαρής ηλικίας με επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση όσο είναι ακόμα υγιή, η έγκαιρη παρέμβαση θα αποσοβήσει τον κίνδυνο και θα ελαφρύνει το κρατικό προϋπολογισμό.