Only Murders in the Building: Ανανεώθηκε για 5η σεζόν

Η βραβευμένη με Emmy, πρωτότυπη, κωμική σειρά Only Murders in the Building, από την 20th Television, ανανεώθηκε για πέμπτο κύκλο, που θα αποτελείται από δέκα επεισόδια. Ο τέταρτος κύκλος της σειράς Only Murders in the Building είναι τώρα διαθέσιμος στο Disney+, με νέα επεισόδια κάθε Τρίτη, μαζί με τους κύκλους 1 έως 3 που είναι επίσης διαθέσιμοι με όλα τα επεισόδια αποκλειστικά στο Disney+.



Ο τέταρτος κύκλος περιλαμβάνει το πιο λαμπερό καστ μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής της πολυβραβευμένης με Oscar και Emmy, Meryl Streep μαζί με τους Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani, Molly Shannon και τους πρωταγωνιστές Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez και Michael Cyril Creighton.

Η σειρά Only Murders in the Building είναι μια δημιουργία των συν-δημιουργών και σεναριογράφων Steve Martin και John Hoffman (Grace & Frankie, Looking). Εκτελεστικοί παραγωγοί του τέταρτου κύκλου είναι οι John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman και Jess Rosenthal. Η σειρά λαμβάνει σταθερά θετικές κριτικές και ο τέταρτος κύκλος έχει χαρακτιριστεί Certified Fresh στο Rotten Tomatoes με 97%. Ο τρίτος κύκλος συγκέντρωσε 21 υποψηφιότητες για Emmy, σημειώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων της σειράς για Emmy μέχρι σήμερα.