Πανελλήνιος Τελικός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής FIRST LEGO League Challenge

Το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Μαρτίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ο Πανελλήνιος Τελικός Διαγωνισμός FIRST LEGO League Greece, φιλοξενώντας πάνω από 500 παιδιά από όλη την Ελλάδα. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα στην ΔΕΘ - HELEXPO στο Περίπτερο 6, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, τις ώρες: Σάββατο 9:00 - 16:30 και Κυριακή 9:00 - 15:30. Η είσοδος είναι ανοιχτή για το κοινό.

Οι Διαγωνισμοί FIRST LEGO League στην κατηγορία FLL Challenge πραγματοποιούνται για 12 συνεχόμενα χρόνια εμπλέκοντας στο STEM πάνω από 1.500 παιδιά πανελλαδικά ετησίως. Πρόκειται για μια συνεργασία της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO Education και διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998, σε περισσότερες από 110 χώρες παγκοσμίως. Αρμόδιος Φορέας και Εθνικός Διοργανωτής για την Ελλάδα είναι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eduact.

Οι 48 κορυφαίες ομάδες που προκρίθηκαν με επιτυχία στην κατηγορία FIRST LEGO League Challenge από τους Περιφερειακούς σε Αθήνα, Ρόδο, Κρήτη και Θεσσαλονίκη διαγωνίζονται λίγο πριν μας εκπροσωπήσουν στις Παγκόσμιες Διοργανώσεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η πρώτη Παγκόσμια διοργάνωση στην Ελλάδα το FIRST LEGO League International Open Greece, 02-04 Μαΐου 2025 από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Eduact.

Αναλυτικά όλες οι θέσεις:

FIRST LEGO League World Festival, 16-19 Απριλίου 2025 (2 θέσεις)

LEGO League International Open Greece, 02-04 Μαΐου 2025 (3 θέσεις) FIRST LEGO League Open Africa Championship, 07-09 Μαΐου 2025 (1 θέση)

LEGO League Open Africa Championship, 07-09 Μαΐου 2025 (1 θέση) Western Edge Open, 30 Μαΐου-01 Ιουνίου 2025 (1 θέση)

WPI Open Invitational, June 13-15, 2025 (1 θέση)

Florida Sunshine Invitational, 24-28 Ιουνίου 2025 (1 θέση)

FIRST LEGO League Asia Pacific Open Championship, 03-06 Ιουλίου 2025 (2 θέσεις)

H φετινή σεζόν SUBMERGED 2024 - 2025, επικεντρώνεται στην εξερεύνηση της ζωής στον βυθό των ωκεανών, αναδεικνύοντας τον ρόλο των επιστημών STEM και της συνεργασίας. Οι ομάδες καλούνται να καινοτομήσουν, αναπτύσσοντας λύσεις για καθαρούς ωκεανούς, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία αυτή δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους για να εξερευνήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της θαλάσσιας ζωής, με οδηγό την τεχνολογία και τη συνεργασία.

Στο FIRST LEGO League Challenge παιδιά ηλικίας 9 - 16 ετών εμπλέκονται στην έρευνα, την επίλυση προβλημάτων, τον προγραμματισμό και την ρομποτική. Ο Διαγωνισμός εισάγει τις έννοιες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) μέσω μιας διασκεδαστικής, και πρακτικής μάθησης. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική εμπειρία επίλυσης προβλημάτων μέσω ενός καθοδηγούμενου, παγκόσμιου προγράμματος ρομποτικής, βοηθώντας τους σημερινούς μαθητές και εκπαιδευτικούς να χτίσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν οι Χρυσοί Χορηγοί: ΔΕΣΦΑ, Ελληνικός Χρυσός, KLEEMANN, Pescanova, ΤΙΤΑΝ, οι Χρυσοί Αρωγοί: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ο Μεγάλος Χορηγός: φυσικό μεταλλικό νερό ΔΙΟΣ, ο Χορηγός Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., ο Χορηγός Υγείας: Όμιλος Euromedica, Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός, ο Υποστηρικτής Ομάδων Απομακρυσμένων Περιοχών: SAP Hellas και ο Επιστημονικός Συνεργάτης: Ο3 Out of Ordinary. Χορηγοί σίτισης: Dole, Pellito, Bufala Gelato, Smartfoods, Κούκος, Γιαγιά Ζωζώ, εστία bakery & patisserie και Κτήμα Γεροβασιλείου.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του: https://firstlegoleague.gr/