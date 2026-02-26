Perplexity Computer: Το AI εργαλείο που ενοποιεί 19 μοντέλα για αυτόνομη εκτέλεση εργασιών

Σύνοψη

Το Perplexity Computer μετατρέπει την πλατφόρμα από μηχανή αναζήτησης σε μηχανή αυτόνομης εκτέλεσης.

Λειτουργεί ως κεντρικός ενορχηστρωτής 19 διαφορετικών AI μοντέλων, επιλέγοντας το κατάλληλο για κάθε εργασία.

Σπάει πολύπλοκες εντολές σε επιμέρους εργασίες και δημιουργεί αυτόνομα υπο-συστήματα για την ολοκλήρωσή τους.

Κάθε εργασία εκτελείται σε απομονωμένο περιβάλλον με πραγματικό σύστημα αρχείων, πρόγραμμα περιήγησης και ενσωματώσεις API.

Είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές της βαθμίδας Perplexity Max, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο χρέωσης βάσει χρήσης.

Perplexity Computer: Η εξέλιξη της AI σε αυτόνομο ψηφιακό συνεργάτη

Η Perplexity προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση του Perplexity Computer, μιας νέας πλατφόρμας που διευρύνει τις δυνατότητες της εταιρείας πέρα από την παραδοσιακή αναζήτηση πληροφοριών.

Το νέο προϊόν σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως ένας "γενικού σκοπού ψηφιακός εργάτης", ο οποίος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση ολόκληρων έργων με ελάχιστη ανθρώπινη επίβλεψη, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της βιομηχανίας από τα συμβατικά chatbots στα αυτόνομα, multi-agent συστήματα.

Τι ακριβώς είναι το Perplexity Computer;

Το Perplexity Computer λειτουργεί ως ενορχηστρωτής 19 διαφορετικών AI μοντέλων, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό, την έρευνα στο διαδίκτυο, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση αρχείων, παραδίδοντας έτοιμα αποτελέσματα χωρίς την ανάγκη συνεχούς ανθρώπινης παρέμβασης.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Κεντρική Ενορχήστρωση: Βασίζεται στο Anthropic Opus 4.6 για τον κεντρικό συλλογισμό και τον διαχωρισμό των εργασιών.

Βασίζεται στο Anthropic Opus 4.6 για τον κεντρικό συλλογισμό και τον διαχωρισμό των εργασιών. Δυναμική Δρομολόγηση: Αξιοποιεί το Gemini για βαθιά έρευνα, το Nano Banana για παραγωγή εικόνων, το Veo 3.1 για βίντεο, το Grok για ταχύτητα σε απλές εργασίες και το ChatGPT 5.2 για ανάκληση μεγάλου όγκου δεδομένων (long-context recall).

Αξιοποιεί το Gemini για βαθιά έρευνα, το Nano Banana για παραγωγή εικόνων, το Veo 3.1 για βίντεο, το Grok για ταχύτητα σε απλές εργασίες και το ChatGPT 5.2 για ανάκληση μεγάλου όγκου δεδομένων (long-context recall). Περιβάλλον Εκτέλεσης: Κάθε agent τρέχει σε απομονωμένο περιβάλλον με δικό του filesystem και browser.

Κάθε agent τρέχει σε απομονωμένο περιβάλλον με δικό του filesystem και browser. Μοντέλο Χρέωσης: Απομάκρυνση από την "all-you-can-eat" συνδρομή και μετάβαση σε usage-based pricing για κάλυψη του υψηλού υπολογιστικού κόστους.

Αρχιτεκτονική και λειτουργία των sub-agents

Η ειδοποιός διαφορά του Perplexity Computer έγκειται στην ικανότητά του να διαχειρίζεται το χρόνο και τα εργαλεία. Όταν ο χρήστης εισάγει μια σύνθετη προτροπή (π.χ., "Συγκέντρωσε τα οικονομικά στοιχεία των ανταγωνιστών, δημιούργησε ένα συγκριτικό spreadsheet και γράψε μια αναφορά"), το σύστημα δεν παράγει απλώς ένα κείμενο. Αντιθέτως, αναλύει τον τελικό στόχο και τον κατατέμνει σε επιμέρους εργασίες.

Για κάθε subtask, το Computer δημιουργεί εξειδικευμένους "sub-agents". Ένας agent αναλαμβάνει την πλοήγηση στον ιστό για την άντληση των δεδομένων, ένας δεύτερος αλληλεπιδρά με APIs για την επιβεβαίωση των αριθμών, και ένας τρίτος μορφοποιεί τα δεδομένα στο spreadsheet. Αυτή η ασύγχρονη συνεργασία των αυτόνομων πρακτόρων επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί για ώρες ή και μήνες πάνω σε ένα project, λύνοντας προβλήματα στην πορεία (π.χ., αναζητώντας νέα API keys ή γράφοντας συμπληρωματικό κώδικα) προτού ζητήσει περαιτέρω οδηγίες από τον χρήστη.

Η προσέγγιση της Perplexity είναι αυστηρά model-agnostic. Η πλατφόρμα δεν εξαρτάται από έναν μόνο πάροχο, αλλά δρομολογεί έξυπνα τα φορτία στο αποδοτικότερο μοντέλο, διασφαλίζοντας την ποιότητα του παραδοτέου και βελτιστοποιώντας την κατανάλωση πόρων.

Διαχειριζόμενο περιβάλοον vs. open-source εναλλακτικές

Η απόφαση της Perplexity να διατηρήσει το Computer ως ένα διαχειριζόμενο περιβάλλον τοποθετεί την εταιρεία απέναντι σε ανοιχτού κώδικα εναλλακτικές, όπως το OpenClaw. Το πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις είναι ο αυστηρός έλεγχος: το Perplexity Computer εκτελείται εντός της υποδομής της εταιρείας, η οποία εφαρμόζει κεντρικά πρωτόκολλα ασφαλείας, παρακολουθεί την απόδοση των μοντέλων και αποτρέπει σφάλματα.

Κάθε διεργασία πραγματοποιείται σε ασφαλές "sandbox", εξαλείφοντας τον κίνδυνο να εκτελέσει ένα AI μοντέλο κακόβουλο κώδικα απευθείας στο τοπικό μηχάνημα του χρήστη. Το σύστημα διατηρεί συνεχή μνήμη για κάθε project, διασφαλίζοντας ότι το πλαίσιο της εργασίας δεν χάνεται μεταξύ των συνεδριών.

Διαθεσιμότητα και η στρατηγική αποτίμησης

Το λανσάρισμα του Perplexity Computer αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ για την εταιρεία του Aravind Srinivas, η οποία είδε την αποτίμησή της να εκτοξεύεται από τα 500 εκατομμύρια στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 18 μήνες. Με την πίεση των επενδυτών για απτά αποτελέσματα παραγωγικότητας από τα LLMs να αυξάνεται, το Computer καλείται να αποδείξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει την ίδια την εργασία της οργάνωσης πληροφοριών.

Αρχικά, το εργαλείο είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στους συνδρομητές της βαθμίδας Perplexity Max. Λόγω των τεράστιων απαιτήσεων υπολογιστικής ισχύος για την ταυτόχρονη εκτέλεση δεκάδων μοντέλων, η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα χρέωσης βάσει χρήσης. Σύμφωνα με την ενημέρωση των συντονιστών της Perplexity, αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αντοχής των servers, το σύστημα θα γίνει σταδιακά διαθέσιμο και στους απλούς χρήστες της βαθμίδας Pro.

Η άποψη του Techgear

Η έλευση του Perplexity Computer σηματοδοτεί μια σαφή στροφή της βιομηχανίας. Τα γλωσσικά μοντέλα παύουν να είναι απλώς παθητικοί συνομιλητές και μετατρέπονται σε ενεργούς χειριστές λογισμικού.

Για την ελληνική αγορά, ωστόσο, η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος παρουσιάζει συγκεκριμένες προκλήσεις. Η συνδρομή Perplexity Max, η οποία τιμολογείται στα 200 δολάρια, αποτελεί μια σημαντική επένδυση για τις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η αξία του εργαλείου θα κριθεί στην πράξη από δύο παράγοντες: πρώτον, την αξιοπιστία του στην κατανόηση σύνθετων εντολών στα Ελληνικά κατά τη δρομολόγηση των sub-agents, και δεύτερον, την αποφυγή "σιωπηλών αποτυχιών" όπου το σύστημα νομίζει ότι ολοκλήρωσε μια εργασία ενώ τα παραδοτέα αρχεία περιέχουν δομικά λάθη.

Απαιτείται εκτενής δοκιμή για να διαπιστωθεί η αίσθηση του ελέγχου που έχει ο χρήστης όταν αφήνει τον agent να τρέχει ασύγχρονα στο παρασκήνιο για πολλές ώρες.