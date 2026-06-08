Persona 4 Revival: Κυκλοφορεί στις 18 Φεβρουαρίου με ενσωματωμένο όλο το υλικό της έκδοσης Golden

Η Atlus προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του Persona 4 Revival κατά τη διάρκεια του Xbox Games Showcase, δίνοντας τελικά στους φίλους των JRPG ένα πλήρες, οριστικό remake του κλασικού τίτλου.

Η ανακοίνωση του Persona 4 Revival έρχεται να απαντήσει ξεκάθαρα στις ανησυχίες του κοινού, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την κυκλοφορία του Persona 3 Reload. Στο προηγούμενο remake της, η Atlus επέλεξε να αναδημιουργήσει αποκλειστικά τη βασική, αρχική έκδοση του Persona 3 αφήνοντας εκτός τον επίλογο "The Answer" (ο οποίος διατέθηκε αργότερα ως επί πληρωμή DLC) και τη θηλυκή πρωταγωνίστρια της έκδοσης Portable, προκαλώντας έντονη κριτική από τη βάση των gamers. Η διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε επίπεδο remakes απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς και το συγκεκριμένο genre δεν συγχωρεί εύκολα τις αφαιρέσεις.

Με το Persona 4 Revival, το μήνυμα φαίνεται πως ελήφθη. Το πρώτο επίσημο gameplay trailer ξεκαθάρισε τη θέση της Atlus, δείχνοντας ξεκάθαρα σκηνές με τη Marie, την αποκλειστική χαρακτήρα που εισήχθη στο Persona 4 Golden, μαζί με το αντίστοιχο Aeon Social Link. Επιπλέον, εμφανίζονται στοιχεία όπως το σκούτερ του πρωταγωνιστή (μια καθαρή προσθήκη της έκδοσης Golden) και ακούγεται το χαρακτηριστικό μουσικό κομμάτι Time To Make History. Το συγκεκριμένο υλικό είναι τόσο βαθιά ενσωματωμένο στον κεντρικό ιστό της πλοκής, που η αποκοπή του για μελλοντικά DLC θα προκαλούσε αλλοίωση της ίδιας της αφήγησης.

Η μετάβαση του παιχνιδιού στα σημερινά τεχνικά δεδομένα αλλάζει ριζικά την εμπειρία πλοήγησης. Αναλύοντας τα πλάνα του trailer, διαπιστώνει κανείς πως το επαρχιακό τοπίο της πόλης Inaba έχει αποκτήσει νέο βάθος, μιας και η περιβόητη κίτρινη ομίχλη στον κόσμο της τηλεόρασης (Midnight Channel) διαθέτει πλέον γεωμετρική πυκνότητα και αντιδρά δυναμικά στις πηγές φωτός, δημιουργώντας μια αισθητά πιο βαριά ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, τα μοντέλα των κεντρικών χαρακτήρων (όπως των Yu, Yosuke και Chie) εγκαταλείπουν τις απλοποιημένες αναλογίες του παρελθόντος, υιοθετώντας την ανατομία, την κίνηση και την εκφραστικότητα που καθιέρωσε το Persona 5. Ακόμη και το User Interface (UI) δείχνει ανασχεδιασμένο διατηρώντας τη χαρακτηριστική pop αισθητική του τέταρτου παιχνιδιού, αλλά πλέον προσφέρει την ταχύτητα μετάβασης μεταξύ των μενού που περιμένουν οι gamers στη σημερινή επιχή. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στον ηχητικό τομέα, καθώς η ακουστική εμπειρία και το voice acting επωφελούνται από τα μοντέρνα πρότυπα ηχογράφησης, λύνοντας οριστικά τα προβλήματα συμπίεσης που χαρακτήριζαν το hardware του PS2 και του PS Vita.

Το Persona 4 Revival θα κυκλοφορήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2027 για PlayStation 5, Xbox Series X/S και PC.