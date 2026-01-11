Πώς ο εγκέφαλος «αυτοθεραπεύεται» και αποκαθιστά την όραση

Εδώ και δεκαετίες η ιατρική κοινότητα και οι νευρολόγοι διδάσκονταν ένα αδιαπραγμάτευτο δόγμα: όταν οι νευρώνες καταστρέφονται ή πεθαίνουν, χάνονται για πάντα. Αυτή η πεποίθηση καθόριζε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις εγκεφαλικές κακώσεις, δημιουργώντας συχνά ένα κλίμα απαισιοδοξίας για την πλήρη ανάρρωση των ασθενών. Ωστόσο, μια νέα έρευνα έρχεται να ρίξει φως στο μυστήριο της ανάρρωσης, αποκαλύπτοντας έναν εκπληκτικό μηχανισμό με τον οποίο το οπτικό σύστημα καταφέρνει να ανακτήσει τη λειτουργικότητά του μετά από τραυματισμό.

Μια πρωτοποριακή μελέτη με επικεφαλής τον ερευνητή Αθανάσιο Αλεξανδρή από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, φέρνει στο προσκήνιο νέα δεδομένα. Η ερευνητική ομάδα μελέτησε ποντίκια για να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό του οπτικού συστήματος μετά από μια τραυματική εγκεφαλική βλάβη.

Το οπτικό σύστημα βασίζεται σε κύτταρα του ματιού που στέλνουν πληροφορίες στον εγκέφαλο, επιτρέποντας την όραση. Όταν αυτό το δίκτυο επικοινωνίας διαταραχθεί λόγω τραύματος, το αποτέλεσμα είναι συνήθως η απώλεια όρασης. Οι ερευνητές, παρακολουθώντας στενά τις συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων του ματιού και των νευρώνων του εγκεφάλου μετά τον τραυματισμό, παρατήρησαν κάτι απροσδόκητο. Αντί να δουν νέα κύτταρα να γεννιούνται για να αντικαταστήσουν τα χαμένα —κάτι που, όπως γνωρίζαμε, σπάνια συμβαίνει— είδαν τα κύτταρα που είχαν επιβιώσει να προσαρμόζονται δυναμικά.

Συγκεκριμένα, τα «επιζώντα» κύτταρα άρχισαν να αναπτύσσουν επιπλέον διακλαδώσεις, μια διαδικασία γνωστή ως «παράπλευρη εκβλάστηση». Μέσω αυτών των νέων κλαδιών, κατάφεραν να συνδεθούν με περισσότερους νευρώνες στον εγκέφαλο από ό,τι πριν, καλύπτοντας ουσιαστικά το κενό που άφησαν τα κατεστραμμένα κύτταρα. Με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των συνδέσεων μεταξύ ματιού και εγκεφάλου επέστρεψε σε επίπεδα παρόμοια με αυτά πριν τον τραυματισμό.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας είναι ότι αυτές οι νέες συνδέσεις δεν ήταν απλώς δομικές, αλλά πλήρως λειτουργικές. Οι μετρήσεις της εγκεφαλικής δραστηριότητας έδειξαν ότι τα νέα μονοπάτια μετέδιδαν σήματα αποτελεσματικά, επιτρέποντας στο οπτικό σύστημα να λειτουργήσει ξανά παρά τη ζημιά που είχε υποστεί.

Η σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων

Παρά τα αισιόδοξα αποτελέσματα, η μελέτη ανέδειξε και μια κρίσιμη βιολογική λεπτομέρεια που δεν μπορεί να αγνοηθεί: η διαδικασία ανάρρωσης διαφέρει δραματικά ανάλογα με το φύλο. Ενώ τα αρσενικά ποντίκια έδειξαν ισχυρή ανάκαμψη μέσω αυτής της αντισταθμιστικής διαδικασίας, τα θηλυκά παρουσίασαν πιο αργή ή και ατελή αποκατάσταση. Στις περιπτώσεις των θηλυκών, οι συνδέσεις μεταξύ ματιού και εγκεφάλου δεν επανήλθαν πάντα στα αρχικά τους επίπεδα.

Όπως επισημαίνει ο Αθανάσιος Αλεξανδρής, τα ευρήματα αυτά εξηγούν πολλά από όσα βλέπουμε στην κλινική πράξη στους ανθρώπους. Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες τείνουν να βιώνουν πιο επίμονα συμπτώματα μετά από διάσειση ή εγκεφαλική βλάβη σε σύγκριση με τους άνδρες. Η κατανόηση του μηχανισμού που επιτρέπει ή εμποδίζει αυτή την «εκβλάστηση» των νευρώνων στα θηλυκά θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για στοχευμένες θεραπείες που λαμβάνουν υπόψη το βιολογικό φύλο του ασθενούς.

Η σημασία αυτής της ανακάλυψης είναι πολυδιάστατη. Αφενός, καταρρίπτει την ιδέα ότι ο εγκέφαλος είναι ανήμπορος να αντιδράσει στην απώλεια νευρώνων, δείχνοντας ότι διαθέτει «εφεδρικά» σχέδια ανακαλωδίωσης. Αφετέρου, υπογραμμίζει την ανάγκη για εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση.

Η ερευνητική ομάδα του Johns Hopkins σκοπεύει να συνεχίσει τη διερεύνηση των βιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. Στόχος τους είναι να εντοπίσουν νέους τρόπους για την ενίσχυση της επούλωσης μετά από εγκεφαλικές κακώσεις, προσφέροντας ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με τις συνέπειες κάποιου τραύματος.