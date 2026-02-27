Πώς το νέο update του Google Flow αλλάζει την παραγωγή περιεχομένου μέσω AI

Σύνοψη

Το Google Flow ενσωματώνει το μοντέλο Nano Banana Pro, προσφέροντας επαγγελματικού επιπέδου έλεγχο στην επεξεργασία και παραγωγή εικόνων.

Εισάγεται η λειτουργία "doodling prompts", η οποία επιτρέπει στους δημιουργούς να σχεδιάζουν απευθείας πάνω στα καρέ αντί να γράφουν περίπλοκες εντολές κειμένου.

Προστίθεται η δυνατότητα μετατροπής στατικών εικόνων υψηλής ανάλυσης σε βίντεο, με συνδυασμό πολλαπλών εικόνων αναφοράς για διατήρηση του οπτικού ύφους.

Το περιβάλλον εργασίας αποκτά τη λειτουργία Collections, διευκολύνοντας την οργάνωση αρχείων (εικόνων και βίντεο) με drag-and-drop και εναλλαγές προβολής.

Οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω του Google Labs, συνδέονται με τις συνδρομές Gemini Advanced/Pro, και υπόκεινται σε ημερήσια όρια παραγωγής βίντεο (περίπου 3 την ημέρα).

Το Google Flow αναβαθμίζεται με Nano Banana Pro και οπτικό σχεδιασμό prompts για δημιουργούς

Η παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου μέσω τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί πλέον μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερο χρόνο πειραματισμού με τις λέξεις. Το update του Φεβρουαρίου 2026 για το Google Flow, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του Google Labs, εισάγει νέα εργαλεία που μετατοπίζουν το βάρος από τη μηχανική των προτροπών (prompt engineering) στον άμεσο, οπτικό έλεγχο. Με την ενσωμάτωση του μοντέλου Nano Banana Pro για επεξεργασία εικόνων και την αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής βίντεο, η πλατφόρμα προσπαθεί να καλύψει τις αυστηρές απαιτήσεις των επαγγελματιών της οπτικής επικοινωνίας.

Το συγκεκριμένο πακέτο αναβαθμίσεων έρχεται να διορθώσει τα πιο συχνά προβλήματα που ανέφεραν οι δημιουργοί τον τελευταίο χρόνο: την έλλειψη ελέγχου στις μικρές λεπτομέρειες, την αδυναμία διατήρησης συνεπούς στυλ ανάμεσα σε διαφορετικά πλάνα και την ακαταστασία στην οργάνωση του παραγόμενου υλικού.

Πώς λειτουργούν τα Doodling Prompts στο Google Flow;

Η νέα λειτουργία "doodling" του Google Flow επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν ή να σημειώνουν απευθείας πάνω στα καρέ του βίντεο ή της εικόνας για να εφαρμόσουν στοχευμένες αλλαγές, καταργώντας την ανάγκη για σύνθετες εντολές κειμένου.

Αντί ο χρήστης να προσπαθεί να περιγράψει την ακριβή θέση και τη γωνία φωτισμού ενός αντικειμένου που θέλει να προσθέσει ή να αφαιρέσει, χρησιμοποιεί οπτικές υποδείξεις. Η λειτουργία αυτή αξιοποιεί τις δυνατότητες του μοντέλου Nano Banana Pro. Εάν ένας γραφίστας θέλει να αλλάξει τη στάση ενός χαρακτήρα ή να προσθέσει ένα αντικείμενο στο φόντο, αρκεί να σκιαγραφήσει τη σιλουέτα του πάνω στο υπάρχον καρέ. Το σύστημα μεταφράζει αυτές τις οπτικές σημειώσεις και ενσωματώνει την αλλαγή στο τελικό αποτέλεσμα, διατηρώντας τα υπόλοιπα στοιχεία της εικόνας ανεπηρέαστα.

Οπτική επεξεργασία: Άμεση παρέμβαση με εργαλεία σχεδίασης αντί για text-to-image/video προτροπές.

Άμεση παρέμβαση με εργαλεία σχεδίασης αντί για text-to-image/video προτροπές. Μερική επαναδημιουργία: Αλλαγή συγκεκριμένων στοιχείων (object editing) χωρίς να χρειάζεται να παραχθεί το κλιπ από την αρχή.

Αλλαγή συγκεκριμένων στοιχείων (object editing) χωρίς να χρειάζεται να παραχθεί το κλιπ από την αρχή. Μείωση χρόνου δοκιμών: Η μέθοδος ελαχιστοποιεί τα αποτυχημένα renders που προκύπτουν από παρερμηνείες του κειμένου.

Δημιουργία βίντεο από στατικές εικόνες

Το εργαλείο επιτρέπει πλέον τη μετατροπή στατικών εικόνων υψηλής ανάλυσης σε κινούμενα πλάνα, χρησιμοποιώντας προηγμένα μοντέλα δημιουργίας βίντεο και πολλαπλές εικόνες αναφοράς για τη διατήρηση του οπτικού στυλ.

Η αναβάθμιση επιλύει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην παραγωγή AI βίντεο: την ασυνέπεια στους χαρακτήρες και το περιβάλλον. Οι χρήστες μπορούν να τροφοδοτήσουν το Google Flow με πολλαπλές εικόνες αναφοράς (reference images) και το σύστημα τις συνδυάζει για να δημιουργήσει σκηνές που έχουν συνοχή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια στατική φωτογραφία ενός προϊόντος ή ενός χαρακτήρα μπορεί να αποκτήσει κίνηση, σέβοντας τους κανόνες του αρχικού φωτισμού και της προοπτικής. Για να το πετύχει αυτό, το Flow επιτρέπει τον καθορισμό αρχικών και τελικών καρέ (first and last frames), με την τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει τη δημιουργία των ενδιάμεσων καρέ (interpolation/generation).

Διατήρηση χαρακτήρα/στυλ: Συνδυασμός εικόνων για την παραγωγή βίντεο που δεν αλλοιώνει το ύφος.

Συνδυασμός εικόνων για την παραγωγή βίντεο που δεν αλλοιώνει το ύφος. Έλεγχος κίνησης: Ορισμός σημείου έναρξης και λήξης του animation.

Ορισμός σημείου έναρξης και λήξης του animation. Αξιοποίηση στατικού υλικού: Ιδανικό για διαφημιστικά γραφεία που διαθέτουν στατικές προϊοντικές φωτογραφίες και θέλουν να δημιουργήσουν βίντεο (π.χ. για Reels/Shorts).

Οργάνωση του χώρου εργασίας με τα Collections

Η νέα δομή διαχείρισης αρχείων του Google Flow (Collections) οργανώνει τον χώρο εργασίας επιτρέποντας την ομαδοποίηση εικόνων και βίντεο μέσω drag-and-drop, με εναλλαγές μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών προβολής (view modes).

Η αύξηση της παραγωγής AI υλικού οδηγεί συχνά σε χαοτικές βιβλιοθήκες. Το Flow αποκτά πλέον δομή παρόμοια με επαγγελματικά προγράμματα οργάνωσης ψηφιακών στοιχείων (asset management). Ο χρήστης βρίσκει και ανακτά γρήγορα συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιώντας το σύμβολο "@" στη γραμμή αναζήτησης ή στις εντολές του. Το σύστημα drag-and-drop δεν χρησιμεύει μόνο για τη μεταφορά αρχείων στους φακέλους των Collections, αλλά και για την άμεση εισαγωγή μιας εικόνας στο πεδίο των προτροπών, καθιστώντας το workflow εξαιρετικά γρήγορο.

Collections: Δημιουργία φακέλων για κάθε ξεχωριστό project.

Δημιουργία φακέλων για κάθε ξεχωριστό project. Γρήγορη Αναφορά: Χρήση του "@" για άμεση κλήση αρχείων.

Χρήση του "@" για άμεση κλήση αρχείων. Drag-and-Drop Prompting: Άμεση μεταφορά εικόνας/βίντεο στη γραμμή εντολών ως βάση για τη νέα δημιουργία.

Με τη ματιά του Techgear

Η δοκιμή του νέου Flow δείχνει μια ξεκάθαρη στροφή της Google. Αντί να επιμένει στο να μετατρέψει όλους τους χρήστες σε «μηχανικούς προτροπών», το σύστημα προσαρμόζεται στον τρόπο που λειτουργούν ήδη οι δημιουργοί.

Το doodling είναι μακράν η πιο ουσιαστική προσθήκη, καθώς το να προσπαθείς να περιγράψεις στο AI "κάνε το δεξί χέρι του χαρακτήρα λίγο πιο λυγισμένο και φώτισέ το από αριστερά" απαιτεί συνήθως δέκα αποτυχημένες προσπάθειες. Η άμεση παρέμβαση πάνω στο καρέ με το ποντίκι ή την οθόνη αφής έχει ελάχιστη καθυστέρηση και η ποιότητα του Nano Banana Pro είναι εντυπωσιακά υψηλή.

Παρ' όλα αυτά, το αυστηρό quota των 3 βίντεο την ημέρα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη ροή εργασίας. Εάν κάνεις ένα λάθος στο πρώτο και στο δεύτερο render, έχεις μόνο μία προσπάθεια για να τελειώσεις τη μέρα σου. Είναι μια πλατφόρμα με επαγγελματικές φιλοδοξίες αλλά, προς το παρόν, με περιορισμούς χομπίστα όσον αφορά τον όγκο παραγωγής βίντεο.