Ψηφιακό «Big Bang» στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;

Σύνοψη

Λιγότερο από το 5% των εταιρειών ενέργειας έχουν ολοκληρώσει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό σήμερα, όμως το ποσοστό αναμένεται να αγγίξει το 75% μέσα σε δύο χρόνια.

Περισσότερες από τις μισές εταιρείες του κλάδου έχουν αντιμετωπίσει περιστατικά κυβερνοασφάλειας που τους κόστισαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Οι βασικοί στόχοι της ψηφιοποίησης περιλαμβάνουν τη βελτίωση της απόδοσης παραγωγής (29%), τη μείωση του λειτουργικού κόστους (23%) και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας (23%).

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στη βιομηχανική κυβερνοασφάλεια καταγράφεται ως βασική πρόκληση για το 45% των οργανισμών.

Η προστασία των βιομηχανικών συστημάτων απαιτεί εξειδικευμένες λύσεις XDR (Extended Detection and Response), όπως το Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS).

Η ψηφιακή επιτάχυνση του ενεργειακού τομέα και οι νέες απειλές

Ο ενεργειακός κλάδος διανύει τη φάση του ταχύτερου και πιο ριζικού μετασχηματισμού της ιστορίας του, επωμιζόμενος το βάρος της παροχής αξιόπιστης, αποδοτικής και βιώσιμης ενέργειας. Το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι η μετάβαση σε ένα «πλήρως ψηφιακό» λειτουργικό μοντέλο. Ωστόσο, η ταχύτητα αυτής της μετάβασης δημιουργεί ένα δομικό παράδοξο: οι ίδιες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη δημιουργία ενός πιο έξυπνου και βιώσιμου δικτύου, αυξάνουν ταυτόχρονα και την ευαλωτότητά του σε σύνθετες κυβερνοαπειλές.

Τα δεδομένα από την έρευνα «Powering Cyber Resilience in the Energy Sector» της Kaspersky και της VDC είναι αποκαλυπτικά για την κλίμακα των αλλαγών. Σήμερα, λιγότερο από το 5% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια θεωρούνται ότι έχουν ολοκληρώσει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, το ποσοστό αυτό αναμένεται να εκτοξευθεί στο εντυπωσιακό 75%. Αυτή η ραγδαία ψηφιοποίηση μετασχηματίζει ταχύτατα την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή της ενέργειας, προσφέροντας πρωτοφανή οφέλη στους τομείς της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας.

Τι οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ενέργεια;

Οι εταιρείες ενέργειας ενσωματώνουν ταχύτατα προηγμένες τεχνολογίες με σκοπό να αντιμετωπίσουν τη διαρκή μεταβλητότητα της αγοράς, να ανταπεξέλθουν στο αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο και να διευκολύνουν την υιοθέτηση νέων μορφών ενέργειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι βασικοί στόχοι των διοικήσεων εστιάζουν σε μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το 29% στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης της παραγωγής, το 23% επικεντρώνεται στη μείωση των λειτουργικών ή παραγωγικών κοστών, ενώ ένα επιπλέον 23% θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η βιομηχανία επενδύει σε προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία. Η χρήση αναλύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins) και τα συστήματα προγνωστικής συντήρησης (predictive maintenance) επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Τα εργαλεία αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα πρόβλεψης βλαβών στον εξοπλισμό, ελαχιστοποιώντας έτσι τις αναπάντεχες διακοπές στις λειτουργίες των εργοστασίων και των δικτύων.

Παράλληλα, τεχνολογίες όπως τα drones και τα ρομποτικά συστήματα αξιοποιούνται εντατικά για να βελτιώσουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των ελέγχων σε κρίσιμες υποδομές μεταφοράς και παραγωγής. Η χρήση τους συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση κρίσιμων δεικτών αξιοπιστίας των δικτύων, όπως οι δείκτες SAIDI και SAIFI. Επιπλέον, διευκολύνουν τη δυναμική διαχείριση του δικτύου και επιτρέπουν την ομαλότερη ενσωμάτωση των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων.

Το οικονομικό και λειτουργικό κόστος των κυβερνοεπιθέσεων

Η εκτεταμένη συνδεσιμότητα που απαιτείται για τη βελτιστοποίηση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο ανοίγει νέες, κρίσιμες «πόρτες» στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Οι συνέπειες αυτής της έκθεσης είναι ήδη εξαιρετικά σοβαρές. Μια πρόσφατη κοινή μελέτη της Kaspersky και της VDC αποκάλυψε ότι περισσότερες από τις μισές εταιρείες ενέργειας έχουν έρθει αντιμέτωπες με κυβερνοεπιθέσεις που τους κόστισαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά περιστατικό.

Οι παραβιάσεις στα συστήματα των εταιρειών ενέργειας δεν περιορίζονται σε απλές διαρροές δεδομένων πληροφορικής, αλλά συνιστούν άμεση απειλή για τη λειτουργική συνέχεια και την ίδια τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου. Μια επιτυχημένη επίθεση μπορεί να προκαλέσει άμεσες φυσικές και συστημικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας δραματικά την αξιοπιστία της παροχής, τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και τη συνολική ανθεκτικότητα μιας χώρας.

Τα κόστη των επιθέσεων δεν αφορούν μόνο τις ενέργειες αποκατάστασης του συμβάντος ή τις πιθανές πληρωμές λύτρων. Για παράδειγμα, μια επίθεση ransomware που μπλοκάρει την πρόσβαση των χειριστών στα συστήματα μπορεί να διακόψει πλήρως την παραγωγή για ώρες, προκαλώντας τεράστιες απώλειες σε παραγόμενη ενέργεια και συνεπακόλουθα έσοδα. Ακόμη πιο κρίσιμα, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) μπορεί να προκαλέσει φυσικές ζημιές σε βαρύ βιομηχανικό εξοπλισμό, όπως τουρμπίνες και μετασχηματιστές. Οι βλάβες αυτές οδηγούν σε εξαιρετικά δαπανηρές επισκευές και διακοπές λειτουργίας, οι οποίες κατά μέσο όρο διαρκούν έως και 19 ώρες.

Ανθρώπινες προκλήσεις και το χάσμα μεταξύ IT και OT

Η διασφάλιση της ομαλής ψηφιακής μετάβασης στην ενέργεια δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνολογία, αλλά αποτελεί και ένα βαθιά ανθρώπινο ζήτημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kaspersky, πάνω από το 45% των εταιρειών καταγράφουν ως βασική πρόκληση τη δραματική έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον εξειδικευμένο τομέα της βιομηχανικής κυβερνοασφάλειας. Το συγκεκριμένο κενό δεξιοτήτων αφήνει τις ομάδες που διαχειρίζονται τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (ICS) με δυσβάσταχτο όγκο εργασίας. Παράλληλα, περιορίζει δραστικά τη δυνατότητά τους να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα προστασίας ή να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα όταν συμβαίνουν περιστατικά παραβιάσεων. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι έμπειροι μηχανικοί οδηγούνται σταδιακά σε συνταξιοδότηση, στερώντας από τις επιχειρήσεις πολύτιμη, συσσωρευμένη τεχνογνωσία ετών.

Ένα πρόσθετο, δομικό πρόβλημα είναι το διαρκές χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των τμημάτων Πληροφορικής (IT) και των λειτουργικών μονάδων (OT). Συνήθως, τα τμήματα IT αναλαμβάνουν τον καθορισμό της γενικής πολιτικής κυβερνοασφάλειας του οργανισμού. Στον αντίποδα, οι ομάδες λειτουργίας και μηχανικής, οι οποίες διαχειρίζονται πρακτικά τα συστήματα SCADA και τους αυτοματισμούς των υποσταθμών, έχουν ως απόλυτη προτεραιότητα τη φυσική ασφάλεια και την αδιάλειπτη, συνεχή λειτουργία των υποδομών. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των οργανισμών αναφέρουν ότι η στρατηγική κυβερνοασφάλειας για τα συστήματα ελέγχου καθοδηγείται κυρίως από το IT, ενώ λιγότερο από το 10% δηλώνει ότι υφίσταται ουσιαστική επιχειρησιακή ηγεσία (OT). Αυτή η κάθετη διάσπαση συχνά οδηγεί σε ασύμβατες προτεραιότητες, δημιουργώντας ασυνεπείς και ελλιπείς στρατηγικές προστασίας στο πεδίο.

Προστασία βιομηχανικού επιπέδου: Η στρατηγική απάντηση

Καθώς το τοπίο ψηφιοποιείται ταχύτατα, η ασφάλεια των διασυνδεδεμένων OT συστημάτων μετατρέπεται πλέον σε κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα. Οι εταιρείες ενέργειας καλούνται άμεσα να επανεξετάσουν τον τρόπο που προσεγγίζουν την κυβερνοασφάλεια, θέτοντας τα OT περιβάλλοντα στο επίκεντρο του σχεδιασμού τους. Οι παραδοσιακές λύσεις ασφαλείας που προέρχονται και εφαρμόζονται αμιγώς στο IT δεν επαρκούν πλέον για την προστασία των εξειδικευμένων βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου.

Η νέα, σύγχρονη στρατηγική οφείλει να βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Προστασία βιομηχανικού επιπέδου: Είναι επιτακτική η υιοθέτηση λύσεων με δυνατότητες απόλυτης ορατότητας και ανίχνευσης απειλών σε πραγματικό χρόνο. Κορυφαία επιλογή για αυτή την ανάγκη παραμένει το Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Πρόκειται για μια εξειδικευμένη πλατφόρμα XDR, σχεδιασμένη ειδικά για την προστασία κρίσιμων βιομηχανικών υποδομών, η οποία εντοπίζει και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά σύνθετες επιθέσεις σε ολόκληρο το εύρος του βιομηχανικού δικτύου. Ενιαίες λύσεις: Η διαρκής σύγκλιση των τεχνολογιών IT, OT και IIoT (Industrial Internet of Things) καθιστά απολύτως απαραίτητη τη διατήρηση μιας συνολικής εικόνας και ενός ενιαίου, κεντρικού ελέγχου. Οι αποσπασματικές προσεγγίσεις, που βασίζονται στη χρήση πολλών και διαφορετικών, μη συνεργαζόμενων εργαλείων, αφήνουν επικίνδυνα και κρίσιμα κενά στην ασφάλεια της υποδομής. Συνεργασίες με εξειδικευμένους εταίρους: Η θωράκιση των ενεργειακών υποδομών δεν είναι μια απλή διαδικασία αγοράς λογισμικού, αλλά προϋποθέτει τη στενή συνεργασία με ειδικούς. Απαιτούνται εταίροι που κατανοούν σε βάθος τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, τον εξοπλισμό, αλλά και τις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις του ενεργειακού κλάδου.

Η ψηφιακή μετάβαση της ενέργειας αποτελεί πλέον ένα μη αναστρέψιμο δεδομένο. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη επιτυχία της θα κριθεί από το κατά πόσον η κυβερνοασφάλεια των OT συστημάτων θα καταφέρει να λειτουργήσει ως στρατηγικός μοχλός διασφάλισης της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας.

Με τη χρήση της σωστής τεχνογνωσίας, οι ηγέτες του κλάδου μπορούν να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα και σιγουριά προς την πλήρη ψηφιοποίηση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τις κρίσιμες εθνικές και εταιρικές υποδομές τους από καταστροφικές επιθέσεις.

Η εμπειρία εταιρειών όπως η Kaspersky, που έχει προστατεύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο συσκευές παγκοσμίως, προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις Cyber Immune για την αντιμετώπιση αυτών των συνεχώς εξελισσόμενων ψηφιακών απειλών.