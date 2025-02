Rainbow Six Siege X: Η Ubisoft ετοιμάζει μεγάλες αλλαγές για το live-service game

Το Rainbow Six Siege είναι ένα από τα πιο μακροχρόνια και επιτυχημένα live service παιχνίδια, καθώς γιορτάζει τώρα τα 10 χρόνια online παρουσίας του. Έρχονται όμως μερικές τεράστιες αλλαγές στο παιχνίδι, καθώς η Ubisoft είχε μια έκπληξη για τους fans που συντονίστηκαν στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Six Invitational championship, αποκαλύπτοντας το Siege X ως την επόμενη εξέλιξη του tactical shooter.



Η Ubisoft έσπευσε να επιβεβαιώσει ότι αυτό δεν θα είναι sequel για τη δημοφιλή σειρά παιχνιδιών, αλλά αντίθετα θα είναι μια ανανέωση της εμπειρίας του Rainbow Six Siege. Η εταιρεία έχει προγραμματισμένη μια ξεχωριστή εκδήλωση αποκάλυψης του Siege X για τις 13 Μαρτίου, η οποία μάλιστα θα έχει διάρκεια 3 ωρών!

«Δεν πρόκειται για το Siege 2 και δεν είναι απλώς μια ακόμη ενημέρωση. Είναι μια σημαντική εξέλιξη», αναφέρει ο διευθυντής του παιχνιδιού, Joshua Mills. «Επεκτείνουμε και ενισχύουμε τα ίδια τα θεμέλια του Siege για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει η κορυφή των tactical PVP first-person shooters. Αυτό σημαίνει σημαντικές αναβαθμίσεις στα γραφικά και τον ήχο, βελτιωμένη αίσθηση παιχνιδιού και νέους τρόπους για να απολαύσετε το παιχνίδι, όλα αυτά παραμένοντας πιστοί σε αυτό που κάνει τον πυρήνα του Siege τόσο ξεχωριστό». Με το τελευταίο μπορεί να υπονοεί ότι θα έρθουν περισσότερα game modes στο παιχνίδι, το οποίο από την κυκλοφορία του έχει επικεντρωθεί γύρω από το εργοστάσιο βομβών και την εξουδετέρωση.

Κρίνοντας από το teaser trailer, φαίνεται ότι το rappelling θα γίνει πολύ πιο ευέλικτο στο Siege X, ενώ η εστίαση στο ελικόπτερο μπορεί να σημαίνει ότι οι παίκτες θα μπορούν να εισέρχονται στους χάρτες μέσω του αεροσκάφους όπως στο Rainbow Six Vegas. Το Siege είναι ήδη γνωστό για τους ιδιαίτερα καταστροφικούς χάρτες του, αλλά φαίνεται ότι με την αναβάθμιση έρχονται ακόμα πιο αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα.

Ευελπιστούμε ότι στην εκδήλωση της 13ης Μαρτίου θα αποκαλυφθεί και η ημερομηνία κυκλοφορίας.