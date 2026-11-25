Όποιος έχει επιχειρήσει το τελευταίο διάστημα να αγοράσει μια σύγχρονη ρομποτική σκούπα με λειτουργία σφουγγαρίσματος γνωρίζει καλά πως η αγορά έχει χωριστεί σε δύο ακραία στρατόπεδα, με τις ναυαρχίδες να ξεπερνούν συχνά το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ προσφέροντας μηχανικούς βραχίονες και κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, και τα οικονομικά μοντέλα να απαιτούν τόση χειρωνακτική φροντίδα που τελικά ακυρώνουν τον λόγο ύπαρξης τους.

Μέσα σε αυτό το τοπίο των υπερβολών, η Roborock Qrevo S Pro έρχεται να διεκδικήσει τον ρόλο της πιο λογικής και ώριμης επιλογής στη μεσαία κατηγορία τιμής, επιχειρώντας να μεταφέρει κρίσιμα χαρακτηριστικά υγιεινής από τα ακριβότερα αδέλφια της σε ένα πακέτο που δεν τινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα. Την έχω στη διάθεση μου εδώ και αρκετές ημέρες για τις ανάγκες αυτού του review, όπου και τη δοκίμασα τόσο στο γραφείο, όσο και στο σπίτι επάνω σε πλακάκια, μάρμαρο, χαμηλά χαλιά και απέναντι στη συνηθισμένη καθημερινή φθορά από σκόνη, ψίχουλα, μακριές τρίχες και απρόοπτους λεκέδες.

Έχοντας αρκετά μεγάλη εμπειρία από αντίστοιχες ρομποτικές σκούπες, διαπίστωσα γρήγορα πως πρόκειται για μια συσκευή με ξεκάθαρο προσανατολισμό, ενδιαφέρουσες δυνατότητες αυτοματισμού, αλλά και συγκεκριμένους συμβιβασμούς που οφείλει να γνωρίζει κάθε υποψήφιος αγοραστής πριν προχωρήσει στην αγορά της.

Ας τη γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Από την πρώτη στιγμή που βγάζεις τη Roborock Qrevo S Pro από τη συσκευασία της, αντιλαμβάνεσαι ότι η εταιρεία δεν πειραματίστηκε με ριζοσπαστικές αισθητικές φόρμες, αλλά επένδυσε στη δοκιμασμένη εργονομία που τη χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια. Η ίδια η ρομποτική σκούπα διατηρεί το κλασικό κυκλικό σχήμα με διαστάσεις 350 x 353 x 96,5 mm, γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό της ύψος στα 9,65 cm, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού πύργου LiDAR στην κορυφή της, της επιτρέπει να γλιστρά με άνεση κάτω από τους περισσότερους καναπέδες, τα κρεβάτια και τα έπιπλα σαλονιού που διαθέτουν απόσταση δέκα εκατοστών από το δάπεδο. Η συναρμογή των πλαστικών είναι στιβαρή, χωρίς τριγμούς, ενώ οι τροχοί ScratchSafe εξασφαλίζουν ότι η κίνηση πάνω σε ευαίσθητα ξύλινα παρκέ ή γυαλισμένα πλακάκια γίνεται χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο μικρογρατζουνιών.

Εκεί όμως όπου η Qrevo S Pro δικαιολογεί απόλυτα τον χαρακτηρισμό της ως ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας δαπέδων είναι στον πολυλειτουργικό σταθμό βάσης της, ο οποίος με διαστάσεις 340 x 487 x 519 mm απαιτεί μεν έναν μόνιμο και ελεύθερο χώρο στον τοίχο του σπιτιού, αλλά σε αντάλλαγμα αναλαμβάνει σχεδόν κάθε αγγαρεία που παλαιότερα έπεφτε στους ώμους του χρήστη. Στο επάνω μέρος του σταθμού φιλοξενούνται δύο ευρύχωρα και εργονομικά δοχεία με στιβαρές λαβές μεταφοράς, ένα χωρητικότητας 4L για το καθαρό νερό και ένα 3,5L για το ακάθαρτο νερό, τα οποία επαρκούν για να καλύψουν επιφάνειες έως και 330 m2 πριν χρειαστούν ξανά γέμισμα ή άδειασμα. Πίσω από το μπροστινό κάλυμμα κρύβεται η σφραγισμένη σακούλα σκόνης χωρητικότητας 2,7L, η οποία διαθέτει πιστοποίηση SGS για φιλτράρισμα γύρης σε ποσοστό 99,9% και υπόσχεται αυτονομία έως και 65 ημερών χωρίς χειροκίνητο άδειασμα, απαλλάσσοντας τους αλλεργικούς από την επαφή με τη λεπτή σκόνη. Εξίσου καλοδεχούμενη στην πράξη αποδείχθηκε η αποσπώμενη βάση πλύσης στο κάτω μέρος του σταθμού, καθώς επιτρέπει να την αφαιρείς μέσα σε δύο δευτερόλεπτα και να την ξεπλένεις άνετα στον νεροχύτη, αποφεύγοντας την άβολη διαδικασία του να γονατίζεις στο πάτωμα με βουρτσάκια και χαρτί κουζίνας κάθε δύο εβδομάδες.

Ισχύς αναρρόφησης 18.500Pa και η πραγματικότητα πίσω από τις βούρτσες

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά, η Roborock Qrevo S Pro προσφέρει ονομαστική ισχύ αναρρόφησης HyperForce που αγγίζει τα 18.500 Pa, μια τιμή που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σχεδόν αποκλειστικά στην premium κατηγορία με μεγαλύτερο κόστος. Στην καθημερινή χρήση πάνω σε σκληρά δάπεδα, όπως πλακάκια και μάρμαρο, η ισχύς αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς η σκούπα απορροφά από το πρώτο πέρασμα ψίχουλα ψωμιού, κόκκους καφέ, νιφάδες βρώμης, χώμα που μεταφέρθηκε από τα παπούτσια και λεπτή σκόνη, χωρίς να σκορπίζει τα υπολείμματα δεξιά και αριστερά. Ειδικά στο σπίτι όπου φιλοξενώ ένα budgie, είχα ένα άγχος να δω αν θα απορροφά απευθείας τους σπόρους της τροφής που διασκορπίζονται και μέχρι στιγμής τα πηγαίνει περίφημα.

Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την απόδοση παίζει η ασύμμετρη, τοξοειδής πλαϊνή βούρτσα δύο βραχιόνων Anti-Tangle, η οποία αξιοποιεί τη φυγόκεντρο δύναμη ώστε να οδηγεί τις τρίχες προς τα άκρα της αντί να τις τυλίγει γύρω από τον άξονά της, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις πιστοποιήσεις μηδενικού μπερδέματος της SGS και της TÜV Rheinland. Παράλληλα, οι μηχανικοί της εταιρείας πρόσθεσαν ένα μικρό ενσωματωμένο βουρτσάκι δίπλα στον μπροστινό πανκατευθυντικό τροχό, το οποίο τον καθαρίζει διαρκώς καθώς περιστρέφεται, λύνοντας ένα χρόνιο πρόβλημα συντήρησης που ταλαιπωρούσε παλαιότερα μοντέλα.

Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία δείχνει ότι τα 18.500 Pa δεν αρκούν από μόνα τους για να κάνουν θαύματα παντού, καθώς η σχεδίαση της κεντρικής βούρτσας αποκαλύπτει ορισμένους προφανείς περιορισμούς. Αντί για τους διπλούς κυλίνδρους διαχωρισμού τριχών που συναντάμε στις ακριβότερες σειρές της Roborock, η Qrevo S Pro χρησιμοποιεί έναν ενιαίο ελαστικό κύλινδρο με σπειροειδείς λεπίδες και αιωρούμενη ανάρτηση, ο οποίος καθαρίζεται μεν πολύ εύκολα αφαιρώντας τα πλαϊνά του καπάκια, αλλά επιτρέπει σε μακριές ανθρώπινες τρίχες και πυκνό τρίχωμα κατοικίδιων να τυλίγονται γύρω του. Αν στο σπίτι ζουν άτομα με μακριά μαλλιά ή κατοικίδια που μαδούν έντονα, θα χρειαστεί να αφιερώνετε πέντε λεπτά κάθε λίγες ημέρες για να καθαρίζετε τον κεντρικό κύλινδρο με το χέρι.

Επιπλέον, ενώ στα χαλιά χαμηλού πέλους η σκούπα αναγνωρίζει αυτόματα την αλλαγή επιφάνειας και αυξάνει την αναρρόφηση με αξιοπρεπή αποτελέσματα, στα παχιά χαλιά μεσαίου ή υψηλού πέλους η έλλειψη πιο επιθετικής μηχανικής ανάδευσης των ινών αφήνει πίσω της ένα ποσοστό βαθύτερης βρωμιάς και πατημένων τριχών. Τέλος, επειδή η πλαϊνή βούρτσα είναι σταθερή και δεν εκτείνεται μηχανικά, στις πολύ κλειστές ορθές γωνίες των δωματίων παραμένει αναπόφευκτα μια μικρή τριγωνική ζώνη λίγων εκατοστών όπου το σκούπισμα δεν φτάνει στο απόλυτο.

Διπλές περιστρεφόμενες σφουγγαρίστρες και πλύσιμο στους 75°C

Αν η αναρρόφηση της Qrevo S Pro κινείται σε πολύ καλά επίπεδα για την κατηγορία της, το σύστημα σφουγγαρίσματος είναι αναμφίβολα το στοιχείο που της χαρίζει την πραγματική της ταυτότητα και την ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Οι δύο κυκλικές σφουγγαρίστρες μικροϊνών περιστρέφονται με ταχύτητα έως και 200 RPM, ασκώντας σταθερή πίεση προς τα κάτω καθώς το ρομπότ κινείται, με αποτέλεσμα να τρίβουν ενεργά το δάπεδο αντί απλώς να σέρνουν ένα υγρό πανί πίσω τους. Μέσα από την εφαρμογή μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 30 (!) διαφορετικά επίπεδα ροής νερού, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την υγρασία ανάλογα με το αν πρόκειται για ευαίσθητο ξύλινο παρκέ ή για πλακάκια κουζίνας, ενώ η νέα λειτουργία Thorough+ επιβραδύνει την κίνηση του ρομπότ και πυκνώνει τις διαδρομές του, εξαφανίζοντας πατημασιές, πιτσιλιές καφέ και φρέσκους λεκέδες από χυμούς χωρίς να αφήνει θαμπάδες. Όταν οι αισθητήρες υπερήχων εντοπίσουν χαλί, οι δύο σφουγγαρίστρες ανυψώνονται αυτόματα κατά 10mm, επιτρέποντας στη συσκευή να σκουπίζει χαλιά και να σφουγγαρίζει σκληρά δάπεδα σε μία ενιαία αποστολή χωρίς να βρέχει τα υφάσματα, αν και σε πολύ ελαφριά χαλάκια μπάνιου καλό είναι να ενεργοποιείται η επιλογή καθαρισμού πρώτα των χαλιών ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση τους.

Η μεγάλη αναβάθμιση σε σύγκριση με την απλή Qrevo S βρίσκεται στη διαχείριση των πανιών μετά το τέλος του σφουγγαρίσματος, καθώς ο σταθμός βάσης πλέον πλένει τις σφουγγαρίστρες με ζεστό νερό που φτάνει έως τους 75°C στην έξοδο του εσωτερικού θερμαντήρα. Αυτή η υψηλή θερμοκρασία διαλύει αποτελεσματικά τα λίπη της κουζίνας και τα υπολείμματα τροφών που συσσωρεύονται στις ίνες, διατηρώντας τα πανιά αισθητά πιο καθαρά και υγιεινά σε βάθος χρόνου, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί στέγνωμα με θερμό αέρα στους 45°C με στάθμη θορύβου μόλις στα 45 dB, το οποίο αποτρέπει ουσιαστικά την ανάπτυξη μούχλας και τις δυσάρεστες οσμές υγρασίας. Να σημειώσω, πάντως, ότι το σφουγγάρισμα δεν καλύπτει απόλυτα κάθε εκατοστό του χάρτη, μιας και η μη ύπαρξη επεκτεινόμενος βραχίονα αφήνει κενό περίπου 2cm δίπλα στα σοβατεπί και τα πόδια των επίπλων.

Πλοήγηση PreciSense LiDAR, αποφυγή εμποδίων και αυτονομία

Στον τομέα της χαρτογράφησης και του προσανατολισμού, η Roborock επιβεβαιώνει τη φήμη της εξοπλίζοντας την Qrevo S Pro με το σύστημα PreciSense LiDAR, το οποίο σαρώνει τον χώρο με ακρίβεια λέιζερ και δημιουργεί έναν λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη του σπιτιού μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από την πρώτη ενεργοποίηση. Η λογική με την οποία κινείται στον χώρο είναι υποδειγματική, καθώς χωρίζει τα δωμάτια σε έξυπνες ζώνες, εκτελεί παράλληλες διαδρομές χωρίς άσκοπα πισωγυρίσματα, ακολουθεί τη φορά των σανίδων στο παρκέ για να μειώνει τα ορατά ίχνη νερού και υποστηρίζει αποθήκευση έως και τεσσάρων διαφορετικών ορόφων. Στην πράξη, η σκούπα δεν δίστασε να μπει κάτω από χαμηλά έπιπλα με οριακό περιθώριο ύψους, ενώ ξεπέρασε με σταθερότητα τη βάση του κλουβιού και ορισμένα καλώδια στο σπίτι χωρίς να σκαλώσει ή να «τρελαθεί», όπως βιώσαμε με άλλες ρομποτικές σκούπες.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τεχνολογία αποφυγής εμποδίων Reactive Tech βασίζεται σε αισθητήρες δομημένου φωτός στο μπροστινό μέρος και όχι σε RGB κάμερα τεχνητής νοημοσύνης. Η απουσία κάμερας αποτελεί συνειδητή επιλογή που εξυπηρετεί δύο σκοπούς, αφενός τη συγκράτηση του κόστους και αφετέρου την προστασία της ιδιωτικότητας στον οικιακό χώρο, κάτι που επισφραγίζεται και από την πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας ETSI EN 303 645 της TÜV Rheinland. Στην καθημερινότητα, το σύστημα αναγνωρίζει και παρακάμπτει με ευκολία παπούτσια, μπολ κατοικίδιων, καρέκλες και μεγάλα παιδικά παιχνίδια, αλλά φυσιολογικά δυσκολεύεται με χαμηλά αντικείμενα ύψους κάτω από 15mm, όπως τα λεπτά καλώδια φόρτισης, κορδόνια ή ξεχασμένες κάλτσες, τα οποία ενδέχεται να παρασύρει ή να μπλέξει στη βούρτσα του. Συνεπώς, ένα γρήγορο συμμάζεμα των καλωδίων από το πάτωμα πριν από το προγραμματισμένο πρόγραμμα καθαρισμού παραμένει απαραίτητο.

Όσον αφορά την αυτονομία, η μπαταρία χωρητικότητας 5200mAh προσφέρει έως και 180 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, επαρκή για να καλύψουν με άνεση ένα μεγάλο διαμέρισμα 120 τετραγωνικών μέτρων με συνδυαστικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα αφήνοντας μάλιστα σημαντικό απόθεμα ενέργειας, ενώ η φόρτιση είναι κατά 30% ταχύτερη σε σχέση με παλαιότερα μοντέλα και υποστηρίζει χρονοπρογραμματισμό σε ώρες μειωμένου νυχτερινού τιμολογίου ρεύματος. Κατά τη λειτουργία της παραμένει διακριτική, με στάθμη θορύβου κάτω από τα 55 dBστο σκέτο σφουγγάρισμα και γύρω στα 60-65 dB στο σκούπισμα, με μοναδική εξαίρεση τα δέκα δευτερόλεπτα του αυτόματου αδειάσματος στον σταθμό βάσης, όπου ο θόρυβος αγγίζει τα 70 dB.

Η εφαρμογή Roborock, το SmartPlan και η συνδεσιμότητα Matter

Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους η συμβίωση με ένα προϊόν της Roborock αποδεικνύεται τόσο ξεκούραστη είναι το λογισμικό της, καθώς η εφαρμογή για Android και iOS παραμένει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία έξυπνων οικιακών συσκευών. Ακόμη και αν χρησιμοποιείς ρομποτική σκούπα για πρώτη φορά, η αρχική σύνδεση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά, ενώ η επεξεργασία του χάρτη σού επιτρέπει να διαχωρίζεις ή να ενώνεις δωμάτια, να ορίζεις εικονικούς τοίχους και ζώνες απαγόρευσης και να αποθηκεύεις εξατομικευμένες ρουτίνες που ενεργοποιούνται με ένα άγγιγμα από την αρχική οθόνη του κινητού.

Η λειτουργία SmartPlan αξιοποιεί έξυπνους αλγορίθμους για να προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ αναρρόφησης, την ποσότητα νερού και τη συχνότητα πλύσης των πανιών ανάλογα με το είδος κάθε δωματίου, φροντίζοντας για παράδειγμα να ξεπλένει αμέσως τις σφουγγαρίστρες μετά τον καθαρισμό της κουζίνας ή του μπάνιου, αρκεί βέβαια να έχετε δηλώσει εκ των προτέρων χειροκίνητα τον τύπο κάθε δωματίου στον χάρτη. Ιδιαίτερα πρακτική στην καθημερινότητα αποδείχθηκε επίσης η λειτουργία Pin n Go, με την οποία στέλνεις το ρομπότ να καθαρίσει τοπικά έναν ξαφνικό λεκέ κάτω από το τραπέζι χωρίς να χαλάσει το υπόλοιπο πρόγραμμα του, καθώς και η υποστήριξη φωνητικών εντολών μέσω Amazon Alexa, Google Home, Apple Siri Shortcuts και του πρωτοκόλλου Matter για πλήρη ενσωμάτωση σε σύγχρονα οικοσυστήματα έξυπνου σπιτιού.

Συμπεράσματα και τιμή

Συνοψίζοντας την εμπειρία μου με τη Roborock Qrevo S Pro, η πλάστιγγα γέρνει ξεκάθαρα προς τη θετική πλευρά, κυρίως χάρη στην εντυπωσιακή αυτονομία συντήρησης και την υγιεινή που προσφέρει ο αναβαθμισμένος σταθμός βάσης με πλύσιμο στους 75°C και στέγνωμα στους 45°C, στοιχεία που εξαφανίζουν τη φροντίδα των βρεγμένων πανιών από την καθημερινότητά σου. Η στιβαρή απορροφητικότητα των 18.500 Pa στα σκληρά δάπεδα, η ταχύτατη και αλάνθαστη πλοήγηση LiDAR, η αξιόπιστη ανύψωση των σφουγγαρίστρων κατά 10mm πάνω από τα χαμηλά χαλιά, η υψηλή αυτονομία της μπαταρίας και η κορυφαία εφαρμογή ελέγχου συνθέτουν ένα σύνολο που λειτουργεί με συνέπεια ημέρα με την ημέρα.

Στον αντίποδα, τα μειονεκτήματα της εστιάζονται σε τρία συγκεκριμένα σημεία που προκύπτουν από την τιμολογιακή της τοποθέτηση, δηλαδή τη βασική αναγνώριση εμποδίων Reactive Tech που απαιτεί να μαζεύεις μικρά καλώδια και κάλτσες από το πάτωμα, την απουσία επεκτεινόμενου βραχίονα σε βούρτσα και σφουγγαρίστρα που αφήνει ένα μικρό περιθώριο ακαθάριστο στις γωνίες και δίπλα στα σοβατεπί, καθώς και την τάση του ενιαίου ελαστικού κυλίνδρου να συγκρατεί μακριές τρίχες, καθιστώντας τη λιγότερο ιδανική για σπίτια με πολλά κατοικίδια και παχιά χαλιά.

Εάν κατοικείτε σε σπίτι με κυρίως σκληρά δάπεδα, αναζητάτε πραγματική αυτοματοποίηση στο σφουγγάρισμα χωρίς δυσάρεστες οσμές και δεν θέλετε να πληρώσετε διπλάσια χρήματα για χαρακτηριστικά που σπάνια θα αξιοποιήσετε, τότε η Roborock Qrevo S Pro αποτελεί μια εξαιρετικά ισορροπημένη επένδυση που θα σας λύσει τα χέρια.

Σε επίπεδο κόστους, η επίσημη τιμή λιανικής ορίζεται στα €599,99, αλλά αυτήν την περίοδο μπορείτε να την βρείτε στα €389,99, δηλαδή με έκπτωση 35% στα καταστήματα Κωτσόβολος για τη Black Friday!