Samsung Galaxy Note9: Αποκάλυψη τεχνικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών από hands-on

Η οθόνη του Samsung Galaxy Note9 θα διαθέτει ακόμη πιο φωτεινό panel για μεγαλύτερη ευκρίνεια στο φως της ημέρας και θα συνοδεύεται από νέο S Pen με υποστήριξη Bluetooth για να ξεκλειδώνεις τη συσκευή από απόσταση, αλλά και διάφορα work modes για επαγγελματική χρήση. Φημολογείται ότι θα ανανεωθεί και η λειτουργία Always On, αν και υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι έτοιμη μέχρι την παρουσίαση της συσκευής και να ντεμπουτάρει αργότερα στο Samsung Galaxy S10.

