Η Samsung το "τερματίζει" με τη νέα The Wall Luxury που φτάνει έως 292'' με ανάλυση 8K!

Η Samsung ανακοίνωσε την παγκόσμια κυκλοφορία της οθόνης The Wall Luxury στην έκθεση InfoComm 2019 στο Ορλάντο, Φλόριντα (Η.Π.Α.). Η τελευταία έκδοση της The Wall, της διάσημης αρθρωτής Micro LED οθόνης της Samsung, μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε μέγεθος και αναλογία εικόνας, για να εμπλουτίσει την εσωτερική διακόσμηση κάθε χώρου. Η οθόνη The Wall Luxury προσφέρει εντυπωσιακή εμπειρία θέασης, διασφαλίζοντας πως οι καταναλωτές θα απολαύσουν κορυφαία εικόνα στην άνεση του σπιτιού τους.

Επιπρόσθετα, στην InfoComm 2019 παρουσιάζονται οι τελευταίες καινοτομίες στις τεχνολογίες προβολής, όπως το MagicINFO 7 με Analytics Solution που βασίζεται σε Τεχνητή Νοημοσύνη, το νέο Flip 65’’ και η σήμανση QLED 8K.

The Wall Luxury: Απολαύστε το μεγαλείο από την άνεση του σπιτιού σας

Η Samsung παρουσιάζει την πολυτελή έκδοση της The Wall, της επαναστατικής Micro LED, μεγάλου μεγέθους, αρθρωτής οθόνης. Ιδανική ακόμα και για τα πιο φωτεινά σημεία μιας πολυτελούς κατοικίας, η The Wall Luxury μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα εύρος μεγεθών και αναλογίας εικόνας, από 73’’ με 2Κ ανάλυση μέχρι 292’’ με 8Κ ανάλυση. Με πάχος μικρότερο από 30χιλ., ο λεπτός σχεδιασμός χωρίς όρια (bezel-less) σε συνδυασμό με τα προσαρμόσιμα διακοσμητικά πλαίσια, επιτρέπουν στην οθόνη να εναρμονιστεί φυσικά στον χώρο, ενισχύοντας την επιθυμητή ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος.

Η The Wall Luxury θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από τον Ιούλιο του 2019 και θα προσφέρει μια νέα επιφάνεια διεπαφής και εμπειρία χρήσης. Ως αποτέλεσμα ερευνών για τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις των στοχευόμενων καταναλωτών, το νέο μοντέλο δεν εξασφαλίζει απλώς ποιοτική προβολή αλλά παρέχει εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Ένα προσαρμόσιμο διακοσμητικό πλαίσιο ενισχύει την οθόνη και διαβεβαιώνει πως θα ταιριάξει σε κάθε χώρο. Χάρη στις 100.000 ώρες χρόνου ζωής και στις αυτοεκπεμπόμενες διόδους, η The Wall είναι σχεδιασμένη για να μην απενεργοποιείται ποτέ αλλά να μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό καμβά που θα συμπληρώνει τον εσωτερικό χώρο και τη διάθεση του χρήστη. Όταν η οθόνη αδρανοποιείται, η λειτουργία Ambient Mode μπορεί να προβάλλει μια πληθώρα έργων τέχνης, από ζωγραφιές, φωτογραφίες και βίντεο μέχρι προσαρμόσιμες εικόνες με ψηφιακό πλαίσιο, για να ικανοποιήσει κάθε χρήστη.

Η οθόνη The Wall Luxury είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό ΑΙ ποιότητας εικόνας, τον Quantum Processor Flex. Έτσι παρέχεται βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας σε κάθε σκηνή, ανεξαρτήτως της μορφής της αρχικής πηγής. Ο Quantum Processor Flex είναι ένας μηχανισμός ποιότητας εικόνας που βασίζεται σε μηχανές εκμάθησης και αναλύει εκατομμύρια δεδομένα εικόνας για να βαθμονομήσει αυτόματα την αρχική χαμηλή ανάλυση σύμφωνα με την ανάλυση της αρθρωτής οθόνης.

Είτε πρόκειται για θέαση ταινίας, μεγάλου αθλητικού γεγονότος ή ακόμα και για gaming χρήση, η ΑΙ αναβάθμιση, η τεχνολογία Quantum HDR με κορυφαία φωτεινότητα 2.000 nits και η αναλογία βίντεο 120Hz παρέχουν μια πλούσια και κορυφαία εμπειρία. Για να ενισχύσει τα εικαστικά της οθόνης, η Samsung συνεργάστηκε με κορυφαίους παρόχους οικιακής ψυχαγωγίας και αυτοματισμών. Μεταξύ των οποίων οι Harman Luxury Audio και Steinway Lyngdorf για λύσεις ήχου, οι Control4, Crestron και Savant για λύσεις οικιακού αυτοματισμού και οι Domotz, Ihiji και OrvC για λύσεις απομακρυσμένου ελέγχου.







MagicINFO 7 με AI-Based Analytics: Η σήμανση μετατρέπεται σε τεχνογνωσία

Το MagicINFO 7 της Samsung είναι ένας πανίσχυρος μηχανισμός διαχείρισης περιεχομένου και συσκευών για κάθε τύπο έξυπνης σήμανσης, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν, να προγραμματίσουν και να προβάλλουν, με ευκολία, περιεχόμενο σε ένα δίκτυο σήμανσης, ενώ παρέχουν πληροφορίες που ενισχύουν την επαγγελματική τεχνογνωσία, μέσω συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης.

Η αγορά της εμπορικής προβολής αλλάζει ταχύτατα, αυξάνοντας τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για προσαρμόσιμο περιεχόμενο. Το MagicINFO Analytics, που λειτουργεί με Brightics AI, μετατρέπει τις οθόνες σε πλατφόρμα που παράγει επιχειρησιακή γνώση. Επιτρέπει, έτσι, στους χρήστες να βελτιστοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν τις προωθητικές ενέργειες και τις καμπάνιες στα καταστήματα, βασισμένοι σε δεδομένα που προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιώντας το MagicINFO Analytics, στελέχη του μάρκετινγκ μπορούν να αναλύσουν μεγάλα δεδομένα και καταναλωτική συμπεριφορά εντός των καταστημάτων για να προβάλλουν πιο σχετικό περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των καταναλωτών. Το MagicINFO Analytics προσφέρει, επίσης, ουσιαστικές αναφορές απόδοσης.

Στην InfoComm 2019, η Samsung έχει δημιουργήσει έναν αποκλειστικό χώρο εμπνευσμένο από την αγορά για να επιδείξει τις πολλαπλές λειτουργίες και τα οφέλη της πανίσχυρης λύσης ανάλυσης δεδομένων MagicINFO. Στο περίπτερο, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν και για τα εργαλεία Rule Manager, Behavior Sensing και Brightics AI, τα οποία ενισχύουν το συναφές μάρκετινγκ, την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τις προσαρμοσμένες δυνατότητες ανάλυσης και δημιουργίας μοντέλου εργασίας. Το MagicINFO 7 υποστηρίζει όλα τα προϊόντα έξυπνης σήμανσης της Samsung και, αρχές γενομένης το 2019, θα ενσωματώνεται στην κορυφαία σήμανση QLED 8Κ. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι χρήστες θα ωφεληθούν πλήρως από την εν λόγω προηγμένη τεχνολογία, η οποία αναμένεται να βελτιώσει την διάδραση των καταναλωτών, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.





Νέο 2019 Flip 65’’: Ψηφιακό flipchart για ενισχυμένη συνεργασία

Σε συνέχεια του επιτυχημένου μοντέλου 55’’, το νέο Flip 65” είναι η καινούρια προσθήκη στη σειρά ψηφιακών flipcharts της Samsung, που προσφέρει αυξημένες δυνατότητες συνεργασίας σε μια εύκολη στην πλοήγηση οθόνη. Πρωτοεμφανιζόμενη στην InfoComm 2019 και διεθνώς διαθέσιμη από τον Ιούλιο, το μοντέλο 65’’ διαθέτει μια γκάμα νέων λειτουργιών και την ταχύτερη διαδραστική οθόνη αφής στον κόσμο- επιτρέποντας στις ομάδες να συνεργαστούν εξυπνότερα, ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Η μεγαλύτερη οθόνη 65 ιντσών καθιστά την οθόνη πιο εύχρηστη και είναι μια ιδανική λύση για μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων που απαιτούν μεγάλες επιφάνειες προβολής. Για αυτό το μοντέλο, η Samsung παρουσίασε το No Gap Wall Mount, εξαλείφοντας τον πλεονάζοντα χώρο μεταξύ του προϊόντος και του τοίχου, καθιστώντας την οθόνη πιο ελκυστική αισθητικά, ανεξαρτήτως της γωνίας θέασης.

Η Samsung προσφέρει, πλέον, μια προηγμένη ψηφιακή εμπειρία, κάνοντας πραγματικότητα τη μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό. Οι λειτουργίες Note Layer και Merge to Roll δημιουργούν ένα πλήρως διαδραστικό πίνακα, ενώ η λειτουργία Brush αναγνωρίζει μια μεγάλη ποικιλία κεφαλών πινέλων, εξασφαλίζοντας πως οι χρήστες μπορούν να παράγουν τις εικόνες που επιθυμούν με μια κίνηση, παρόμοια με εκείνη του αληθινού πινέλου. Οι λειτουργίες ακουαρέλας (υδατογραφίας) και ελαιογραφίας επιτρέπουν διαφορετικά στυλ και υφές, ενώ οι δυνατότητες μίξης χρωμάτων δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια πλήρη παλέτα ζωηρών χρωμάτων. Τέλος, οι προηγμένες τεχνικές δυνατότητες, όπως η σύνδεση με το cloud και δημοφιλείς συνεργασίες με cloud εργαλεία, όπως τα Office365, OneDrive και Remote Desktop καθώς και η απομακρυσμένη διαχείριση, επιτρέπουν στους χρήστες να συνεργαστούν πέρα από το Flip, ακόμα και από διαφορετικές, πολλαπλές τοποθεσίες.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε στην InfoComm 2019, η Samsung και η Cisco αποκάλυψαν την επόμενη φάση της στρατηγικής συνεργασίας τους για τη βελτίωση των σύγχρονων χώρων εργασίας. Ενσωματώνοντας την κορυφαία 4K UHD SMART σήμανση της σειράς QMR της Samsung με το Cisco Webex Room Kit Mini, οι ομάδες που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω βίντεο και να απολαύσουν μια εμπειρία υψηλής ποιότητας. Ο συνδυασμός παρέχει, ακόμα, μια εμπειρία plug and play, που έχει σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί για μικρότερους χώρους συναντήσεων, που φιλοξενεί από τρία ως έξι άτομα, για μια πραγματική εμπειρία «του κουτιού». Επιπλέον, το νέο Flip 65” της Samsung είναι η πρώτη διαδραστική οθόνη που θα ενσωματωθεί στην αναβαθμισμένη έκδοση του Webex Room Kit Series της Cisco, η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος. Ο συνδυασμός θα επιτρέψει τη δημιουργία Webex από κοινού στο Samsung Flip 65” και θα μεταφέρει μια ιδέα από το ένα δωμάτιο, οπουδήποτε στον κόσμο, μέσω μιας αδιάκοπης, αμφίδρομης επικοινωνίας.

QLED 8K Σήμανση: Η υψηλότερη σήμανση σε ανάλυση στην αγορά θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από τον Σεπτέμβριο

Σε συνέχεια της παρουσίασης της οθόνης σήμανσης 82” QLED 8K στην ISE 2019 στο Άμστερνταμ, η Samsung ανακοίνωσε την παγκόσμια διαθεσιμότητα της οθόνης και τη διεύρυνση της σειράς με την αποκάλυψη του μοντέλου 98’’. Και τα δύο μοντέλα θα είναι διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο από τον Σεπτέμβριο του 2019. Η QLED 8K της Samsung συνδυάζει την υψηλότερη ανάλυση της αγοράς με τεχνολογία αναβάθμισης με τεχνητή νοημοσύνη που τροφοδοτείται από επεξεργαστή Quantum στα 8Κ. Η εκπληκτική ποιότητα εικόνας, με 100% ένταση χρώματος και μέγιστη φωτεινότητα τα 4.000 nits, δίνει ζωή και στην παραμικρή λεπτομέρεια, προσελκύοντας την προσοχή των καταναλωτών. Με λεπτή οθόνη, και μίνιμαλ σχεδιασμό που εναρμονίζεται τέλεια με κάθε καταναλωτικό περιβάλλον, σε κάθετη ή οριζόντια διάταξη, η οθόνη σήμανσης QLED 8K προσφέρει μια νέα δυνατότητα, επόμενης γενιάς, στον κλάδο της επαγγελματικής προβολής.











