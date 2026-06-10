SAW: Genesis: Το νέο 3v1 multiplayer horror game με την υπογραφή της Bloober Team

Η κινηματογραφική σειρά που επαναπροσδιόρισε την κατηγορία του gore και του ψυχολογικού τρόμου επιστρέφει στον χώρο του gaming. Η ανακοίνωση του SAW: Genesis σηματοδοτεί την επανείσοδο του franchise, αυτή τη φορά εγκαταλείποντας τις αμιγώς single-player εμπειρίες του παρελθόντος για να υιοθετήσει το ιδιαίτερα δημοφιλές μοντέλο του multiplayer survival horror.

Η ανάπτυξη του τίτλου πραγματοποιείται από την Anshar Studios, ένα στούντιο με αποδεδειγμένη τεχνική κατάρτιση, σε άμεση συνεργασία με την Broken Mirror Games. Η τελευταία αποτελεί τον νεοσύστατο εκδοτικό βραχίονα της Bloober Team, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από εξαιρετικά επιτυχημένους τίτλους τρόμου όπως το remake του Silent Hill 2 και το Layers of Fear. Αυτή η συνεργασία (co-development) καταδεικνύει την πρόθεση της Bloober Team να προσφέρει την τεχνογνωσία της στην ατμόσφαιρα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή ενσωμάτωση των multiplayer μηχανισμών.

Το SAW: Genesis είναι ένα first-person, multiplayer survival horror παιχνίδι ασύμμετρης λογικής, το οποίο φέρνει αντιμέτωπους τρεις παίκτες (The Accused) με έναν μοναδικό αντίπαλο (The Judge). Στόχος της τριάδας είναι η επίλυση γρίφων και η συλλογή κλειδιών για την απόδραση πριν λήξει ο χρόνος, ενώ ο αντίπαλος ελέγχει το περιβάλλον στήνοντας θανατηφόρες παγίδες με παραισθησιογόνα αέρια, παραλυτικές τοξίνες και μυστικά περάσματα. Κάθε απόφαση, όπως η θυσία ενός μέλους του σώματος για την απελευθέρωση από μια παγίδα, έχει μόνιμες συνέπειες στον αγώνα.

Στον πυρήνα του, το SAW: Genesis χωρίζει τους συμμετέχοντες σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, προσφέροντας εντελώς διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και ελέγχου. Ο παίκτης που αναλαμβάνει τον ρόλο του The Judge δεν αποτελεί απλώς έναν δολοφόνο που κυνηγά τα θύματά του, όπως συμβαίνει σε άλλους τίτλους, αλλά λειτουργεί ως ο αρχιτέκτονας του παιχνιδιού. Ο Δικαστής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις κινήσεις των αντιπάλων του μέσω ανίχνευσης θορύβου και να εκμεταλλεύεται τον σχεδιασμό του χάρτη προς όφελος του. Η χρήση μυστικών περασμάτων του επιτρέπει να κινείται αθέατος, ενώ το οπλοστάσιό του περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως παραισθησιογόνα αέρια και παραλυτικές τοξίνες. Παράλληλα, οι δημιουργοί αναφέρουν ότι θα διαθέτει και κάποιον "συνεργό", προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο τακτικής στην καταδίωξη.

Από την άλλη πλευρά, οι τρεις παίκτες που αναλαμβάνουν τον ρόλο των "The Accused" (Οι Κατηγορούμενοι) καλούνται να συνεργαστούν απόλυτα. Η περιήγηση στον λαβύρινθο του πόνου απαιτεί συντονισμό, καθώς το περιβάλλον είναι procedurally generated, πράγμα που σημαίνει ότι ο σχεδιασμός του χάρτη αλλάζει διαρκώς. Ο στόχος τους είναι να ολοκληρώσουν συγκεκριμένες προκλήσεις και να συλλέξουν τα απαραίτητα κλειδιά πριν το χρονόμετρο φτάσει στο μηδέν.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της επιβίωσης παραμένει αυστηρά πιστό στο πνεύμα των ταινιών. Εάν ένας παίκτης πιαστεί σε κάποια από τις μηχανικές παγίδες του Δικαστή, βρίσκεται μπροστά σε ένα σκληρό δίλημμα: είτε θα πρέπει να βασιστεί στους συμπαίκτες του για να τον σώσουν (χάνοντας πολύτιμο χρόνο), είτε θα πρέπει να θυσιάσει κάποιο μέλος του σώματος του για να απελευθερωθεί άμεσα. Οι επιλογές αυτές δεν είναι καθόλου επιφανειακές, καθώς επιφέρουν μόνιμες συνέπειες στα στατιστικά και τις ικανότητες του χαρακτήρα για το υπόλοιπο του αγώνα.

Αντί να τοποθετηθεί στη σύγχρονη πραγματικότητα του John Kramer, το SAW: Genesis κάνει ένα μεγάλο βήμα πίσω στον χρόνο, αφού το σεναριακό πλαίσιο εξελίσσεται αμέσως μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο χαρακτήρας του Δικαστή περιγράφεται ως ένας πρώιμος υιοθετητής της σαδιστικής κοσμοθεωρίας που αργότερα θα έκανε διάσημη ο Jigsaw. Αυτή η χρονική τοποθέτηση επιτρέπει τον σχεδιασμό παγίδων με έναν πιο βιομηχανικό χαρακτήρα, βασισμένων σε πρώιμες τεχνολογίες. Η αισθητική του μεσοπολέμου, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη και την παρακμή, δομούν ένα κλειστοφοβικό, ωμό σκηνικό.

Η κατεύθυνση της Anshar Studios δείχνει να αντλεί τεχνογνωσία από το The Outlast Trials της Red Barrels. Η βιομηχανία απέδειξε ότι υπάρχει ισχυρή ζήτηση για διαδραστικό, multiplayer τρόμο, εφόσον η ατμόσφαιρα παραμένει ασφυκτική. Το SAW: Genesis παίρνει αυτή τη βάση και της δίνει μια ανταγωνιστική διάσταση. Η απειλή δεν ελέγχεται από αλγόριθμους (AI), αλλά από έναν πραγματικό παίκτη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το επίπεδο απρόβλεπτου κινδύνου.

Η επίσημη σελίδα του τίτλου στο Steam επιβεβαιώνει ότι το παιχνίδι θα εισέλθει σε καθεστώς Early Access αργότερα μέσα στο 2026.