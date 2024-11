Say Nothing: Διαθέσιμα όλα τα επεισόδια της πρωτότυπης σειράς στο Disney+

Η πρωτότυπη μίνι σειρά του FX, Say Nothing, είναι τώρα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Η σειρά είναι βασισμένη στο best seller του Patric Radden Keefe, το οποίο πρόσφατα κατατάχθηκε στην 19η θέση της λίστας των New York Times, «100 Best Books of the 21st Century».

Η μίνι σειρά, Say Nothing, είναι μια συναρπαστική ιστορία δολοφονίας και μνήμης, που τοποθετείται στη Βόρεια Ιρλανδία την περίοδο των Ταραχών. Η σειρά καλύπτει τέσσερις δεκαετίες και ξεκινά με τη συγκλονιστική εξαφάνιση της Jean McConville, μιας ανύπαντρης μητέρας δέκα παιδιών, η οποία απήχθη από το σπίτι της το 1972 και δεν εθεάθη ποτέ ξανά ζωντανή.

Μέσα από τις ιστορίες διαφορετικών μελών του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRA), η σειρά Say Nothing, εξερευνά το σημείο που μπορεί κάποιος να φτάσει για τις πεποιθήσεις του, πώς μια βαθιά διχασμένη κοινωνία φτάνει ξαφνικά σε μια ένοπλη σύγκρουση, τη βαριά σκιά της βίας καθώς επίσης το συναισθηματικό και ψυχολογικό κόστος ενός κώδικα σιωπής.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Lola Petticrew ως Ντολούρς Πράις και η Hazel Doupe ως Μάριαν Πράις, νεαρές γυναίκες που έγιναν σύμβολα της εποχής. Ο Anthony Boyle πρωταγωνιστεί ως Μπρένταν Χιούζ, ένας χαρισματικός αλλά αμφιλεγόμενος στρατηγός, και ο Josh Finan ως Τζέρι Άνταμς, ένας πολιτικός με ηγετικό ρόλο που θα διαπραγματευόταν την ειρήνη και αρνούνταν οποιαδήποτε ανάμειξη με τον IRA. Η Maxine Peake πρωταγωνιστεί στο ρόλο της ηλικιωμένης Ντολούρς Πράις.

Η σειρά είναι μια δημιουργία των Joshua Zetumer, Patrick Radden Keefe, Edward McDonnell, Monica Levinson και του γεννημένου στη Βόρεια Ιρλανδία Michael Lennox, ενώ executive producers της σειράς είναι οι Nina Jacobson και Brad Simpson της Color Force. Η σειρά είναι μια παραγωγή της FX Productions.

