Σε τροχιά οι Sentinel-3C και FLEX - Θα καταγράφουν την υγεία της βλάστησης και το κλίμα

Σύνοψη

Ο ευρωπαϊκός πύραυλος Vega-C εκτόξευσε με απόλυτη επιτυχία τους δορυφόρους παρατήρησης της Γης FLEX και Sentinel-3C από το διαστημικό κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο ερευνητικός δορυφόρος FLEX της ESA αναλαμβάνει την καταγραφή του αδιόρατου φθορισμού των φυτών, προσφέροντας πρωτοφανή και άμεσα δεδομένα για την παγκόσμια γεωργική παραγωγή, τον κύκλο του άνθρακα και την υγεία των οικοσυστημάτων.

Ο δορυφόρος Sentinel-3C εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παρακολούθηση των ωκεανών, των ηπειρωτικών επιφανειών, των πάγων και της ατμόσφαιρας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο FLEX θα τεθεί σε κοινό σχηματισμό πτήσης με τους δορυφόρους Sentinel-3, επιτρέποντας τον άμεσο συνδυασμό των οπτικών και ατμοσφαιρικών δεδομένων για την εξαγωγή εξαιρετικά ακριβών συμπερασμάτων σχετικά με την κλιματική καταπόνηση.

Ο ESA ολοκλήρωσε ένα κρίσιμο ορόσημο για τα Προγράμματα Παρατήρησης της Γης, τοποθετώντας με επιτυχία σε τροχιά τον ερευνητικό δορυφόρο FLEX (Fluorescence Explorer) και τον δορυφόρο παρακολούθησης Sentinel-3C. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού πυραύλου Vega-C, ο οποίος αναχώρησε από το διαστημικό κέντρο της Ευρώπης στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας στο πλαίσιο της πτήσης με κωδικό VV30, τα ξημερώματα της 15ης Σεπτεμβρίου 2026 (03:21 ώρα Ελλάδος).

Η διαδικασία της τοποθέτησης δύο ξεχωριστών διαστημικών σκαφών στην επιθυμητή χαμηλή γήινη τροχιά απαίτησε εξαιρετική μηχανική ακρίβεια. Οι μηχανικοί της πτήσης χρησιμοποίησαν έναν ειδικό προσαρμογέα ωφέλιμου φορτίου με την ονομασία Vespa, ο οποίος επέτρεψε την κάθετη στοίβαξη των δύο δορυφόρων στο εσωτερικό του προστατευτικού κελύφους του πυραύλου. Βρισκόμενος στο ανώτερο τμήμα της δομής, ο δορυφόρος Sentinel-3C απελευθερώθηκε πρώτος στο κενό του Διαστήματος, ενώ ακολούθησε ο δορυφόρος FLEX περίπου μία ώρα αργότερα, ολοκληρώνοντας τον βασικό κύκλο αποδέσμευσης του φορτίου. Λίγο μετά τον διαχωρισμό τους από τον πύραυλο φορέα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικών Επιχειρήσεων (ESOC) του ESA, με έδρα το Ντάρμσταντ της Γερμανίας, έλαβε τα πρώτα τηλεμετρικά σήματα και από τα δύο σκάφη, επιβεβαιώνοντας την ορθή λειτουργία των συστημάτων επικοινωνίας και την ασφαλή μετάβασή τους στο διαστημικό περιβάλλον.

Οι ομάδες ελέγχου εστιάζουν πλέον στην κρίσιμη φάση της αρχικής τροχιάς, κατά την οποία θα ελεγχθεί σχολαστικά η κατάσταση όλων των επιστημονικών οργάνων, εξασφαλίζοντας πως δεν προκλήθηκε καμία φθορά κατά τη διάρκεια των τεράστιων πιέσεων της απογείωσης.

Τι ακριβώς είναι η αποστολή FLEX και πώς παρακολουθεί τη βλάστηση;

Ο δορυφόρος FLEX αποτελεί την πρώτη διαστημική αποστολή του ESA που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη μέτρηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. Χρησιμοποιώντας το εξελιγμένο Φασματόμετρο Απεικόνισης Φθορισμού (Fluorescence Imaging Spectrometer), εντοπίζει την εξαιρετικά αμυδρή λάμψη που εκπέμπουν τα φυτά κατά την απορρόφηση του ηλιακού φωτός, παρέχοντας άμεσα και ποσοτικά δεδομένα για την παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων.

Αυτό το βιολογικό σήμα παραμένει εντελώς αόρατο στο ανθρώπινο μάτι, ωστόσο, αποτελεί τον πιο άμεσο δείκτη για το πόσο αποδοτικά η παγκόσμια βλάστηση μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια και το διοξείδιο του άνθρακα στις απαραίτητες ενώσεις για την ανάπτυξή της. Μέχρι σήμερα, η επιστημονική κοινότητα βασιζόταν σε έμμεσους δείκτες, όπως το χρώμα των φύλλων, για να εκτιμήσει την υγεία των καλλιεργειών. Η προσέγγιση του FLEX επιτρέπει στους ερευνητές να ανιχνεύουν το περιβαλλοντικό στρες στα φυτά πριν καν εμφανιστούν ορατά σημάδια καταπόνησης από την ξηρασία, τον καύσωνα ή την έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Τα δεδομένα αυτά θεωρούνται ανεκτίμητα για τη γεωργία ακριβείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την ακριβέστερη κατανόηση του κύκλου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Η σημασία του δορυφόρου Sentinel-3C για το πρόγραμμα Copernicus

Παράλληλα, ο δορυφόρος Sentinel-3C καταλαμβάνει μια κομβική θέση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης Copernicus, το οποίο αποτελεί τον περιβαλλοντικό πυλώνα του διαστημικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ο τρίτος κατά σειρά δορυφόρος της οικογένειας Sentinel-3, ο κύριος σκοπός του είναι να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη και αδιάλειπτη συλλογή κρίσιμων περιβαλλοντικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ερευνητές, κυβερνήσεις και ιδιωτικούς φορείς.

Η σουίτα οργάνων του διαθέτει την ικανότητα να σαρώνει συστηματικά τεράστιες εκτάσεις των ωκεανών, των ηπειρωτικών μαζών, των πολικών πάγων και των στρωμάτων της ατμόσφαιρας. Καταγράφει με χειρουργική ακρίβεια παραμέτρους όπως οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας και της στεριάς, το χρώμα των ωκεανών που υποδηλώνει την παρουσία φυτοπλαγκτού, το ύψος των υδάτων στις εσωτερικές λίμνες και το πάχος των θαλάσσιων πάγων. Προσφέροντας δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ο Sentinel-3C υποστηρίζει άμεσα την πρόγνωση των ωκεάνιων ρευμάτων, την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και την έρευνα για το περιβάλλον.

Η αποστολή λειτουργεί μέσα από ένα περίπλοκο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας. Μετά την αρχική φάση ελέγχου των συστημάτων, η διαχείριση του Sentinel-3C θα περάσει σε καθεστώς συνιδιοκτησίας μεταξύ του ESA και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (Eumetsat). Η Eumetsat θα αναλάβει τις καθημερινές λειτουργίες ρουτίνας του διαστημικού σκάφους και τη διανομή των θαλάσσιων και ατμοσφαιρικών δεδομένων, ενώ ο ESA θα διατηρήσει την ευθύνη για την παροχή των προϊόντων που αφορούν τις χερσαίες εκτάσεις, την κρυόσφαιρα και τα εσωτερικά ύδατα.

Η αρχιτεκτονική του πυραύλου Vega-C και η συνεργατική τροχιά

Η ικανότητα ταυτόχρονης εκτόξευσης αυτών των προηγμένων επιστημονικών φορτίων αναδεικνύει την ωρίμανση του πυραύλου Vega-C. Αποτελώντας την εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικογένειας ελαφρών οχημάτων εκτόξευσης, υπό την ηγεσία του ESA και της κατασκευάστριας εταιρείας Avio, ο Vega-C μπορεί να μεταφέρει συνολικό φορτίο έως 2.300 κιλών σε χαμηλή γήινη τροχιά. Με συνολικό βάρος που αγγίζει τους 210 τόνους στην εξέδρα εκτόξευσης, χρησιμοποιεί τρία στάδια στερεού προωθητικού για να αποδράσει από τη βαρύτητα της Γης, πριν το τέταρτο στάδιο υγρού προωθητικού αναλάβει την εξαιρετικά λεπτή διαδικασία της ακριβούς τοποθέτησης των δορυφόρων στις προκαθορισμένες τροχιές τους.

Όταν τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, οι δύο δορυφόροι θα εκτελέσουν ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό «διαστημικό μπαλέτο». Ο δορυφόρος FLEX θα τεθεί αρχικά σε τροχιακό σχηματισμό tandem με τον παλαιότερο Sentinel-3A, ενώ αργότερα ο νέος Sentinel-3C θα μετακινηθεί με τη σειρά του για να αντικαταστήσει πλήρως τον Sentinel-3A στον ίδιο ακριβώς σχηματισμό. Αυτή η φυσική εγγύτητα στο διάστημα έχει τεράστια επιστημονική αξία. Ο Sentinel-3 καταγράφει εξαντλητικά δεδομένα για τα νέφη, τα αερολύματα, τους υδρατμούς και τη θερμοκρασία της γήινης επιφάνειας.

Συνδυάζοντας αυτές τις περιβαλλοντικές μετρήσεις με τα ακριβή δεδομένα φθορισμού του FLEX την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, οι επιστήμονες μπορούν να αφαιρέσουν τις ατμοσφαιρικές παρεμβολές και να αποκτήσουν μια πεντακάθαρη, πρωτόγνωρη εικόνα για την κατάσταση της βλάστησης σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Με τη ματιά του Techgear

Η διπλή εκτόξευση του ESA μεταφράζεται σε ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων με άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία. Ειδικά για χώρες της Μεσογείου όπως η Ελλάδα, οι οποίες βιώνουν όλο και πιο έντονα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα εργαλεία αυτά αποκτούν υπαρξιακή σημασία.

Η ικανότητα του δορυφόρου FLEX να εντοπίζει την αόρατη καταπόνηση των καλλιεργειών από την ξηρασία πριν τα φυτά κιτρινίσουν και χάσουν την απόδοσή τους, ανοίγει τον δρόμο για πραγματική εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας στοχευμένες παρεμβάσεις άρδευσης. Παράλληλα, τα συστήματα του Sentinel-3C είναι εκείνα ακριβώς που τροφοδοτούν τα εργαλεία πολιτικής προστασίας της χώρας μας με δεδομένα κατά τη διάρκεια ακραίων καύσωνων ή για την αποτύπωση των καμένων εκτάσεων μετά από μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Η απεξάρτηση της Ευρώπης από πλατφόρμες παρατήρησης τρίτων χωρών και ο άμεσος έλεγχος στα περιβαλλοντικά δεδομένα μέσω του προγράμματος Copernicus, διασφαλίζει πως οι ερευνητές και ο αγροτικός τομέας θα έχουν αδιάλειπτη και δωρεάν πρόσβαση σε διαστημική τηλεμετρία κορυφαίου επιπέδου για τα επόμενα χρόνια.