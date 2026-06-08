Senua: Η Ninja Theory ανακοίνωσε το νέο Hellblade για το 2027 (Xbox, PC & PS5)

Η Ninja Theory, το βραβευμένο στούντιο ανάπτυξης που βρίσκεται υπό την ομπρέλα των Xbox Game Studios, προχώρησε σε μια από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις του Xbox Games Showcase 2026. Το επόμενο βήμα για το δημοφιλές franchise Hellblade είναι γεγονός και φέρει απλώς την ονομασία Senua, με τον νέο τίτλο να σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης ως προς το gameplay, εστιάζοντας αποφασιστικά στο στοιχείο της δράσης και της εξερεύνησης.

Από το 2017, η βρετανική εταιρεία έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην υψηλή ποιότητα παραγωγής και στη ρεαλιστική απεικόνιση των ψυχικών νοσημάτων. Ωστόσο, οι κριτικές που έλαβε το δεύτερο παιχνίδι αφορούσαν κυρίως τον περιορισμένο έλεγχο που είχε ο παίκτης κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων. Η ομάδα ανάπτυξης δείχνει να ανταποκρίνεται σε αυτό ακριβώς το αίτημα της κοινότητας, αντλώντας έμπνευση από τις προηγούμενες επιτυχίες της, όπως το Devil May Cry, για να προσφέρει έναν πλήρη action-adventure τίτλο με βαθύτερους μηχανισμούς.

Αυτό που διαφοροποιεί το επερχόμενο Senua από τα προηγούμενα μέρη της σειράς είναι το ριζικά αναβαθμισμένο σύστημα μάχης. Η Ninja Theory αναφέρει επίσημα ότι το παιχνίδι θα προσφέρει αυξημένη ελευθερία προσέγγισης (stealth επιλογές ή απευθείας σύγκρουση) και σημαντικά ταχύτερους και ομαλότερους μηχανισμούς μετακίνησης (traversal moves).

Πιο συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια δεν θα περιορίζεται πλέον στη χρήση του δικού της σπαθιού. Οι παίκτες θα μπορούν να συλλέγουν τα όπλα που αφήνουν πίσω τους οι ηττημένοι εχθροί —από διαφορετικού τύπου σπαθιά μέχρι βαρύτερα τσεκούρια— και να τα χρησιμοποιούν ταυτόχρονα. Παράλληλα, εκτός από τις παραδοσιακές επιθέσεις σώμα με σώμα, η Senua αποκτά πρόσβαση σε νέες ειδικές ικανότητες που της επιτρέπουν να αλλοιώνει την πραγματικότητα γύρω της, προσθέτοντας ένα απαραίτητο επίπεδο στρατηγικής κατά τη διάρκεια των απαιτητικών μαχών.

Για να υποστηριχθεί τεχνικά και δημιουργικά αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα, η διοίκηση της Ninja Theory προχώρησε σε μια αυστηρή εσωτερική αναδιοργάνωση. Το προαναγγελθέν πειραματικό παιχνίδι τρόμου του στούντιο, ονόματι Project Mara, ακυρώθηκε οριστικά ούτως ώστε το στούντιο να συγκεντρώσει όλους τους διαθέσιμους πόρους και τους προγραμματιστές του αποκλειστικά στο Senua.

Από πλευράς σεναρίου, το Senua εκτυλίσσεται χρονικά αμέσως μετά τα γεγονότα των προηγούμενων παιχνιδιών. Η κεντρική ηρωίδα βρίσκεται πλέον παγιδευμένη στη δική της προσωπική εκδοχή του Καθαρτηρίου (Purgatory). Ο ξεκάθαρος στόχος της είναι να βρει τον δρόμο της προς τη μετά θάνατον ζωή (afterlife), προκειμένου να καταφέρει επιτέλους να επανενωθεί με τα αγαπημένα πρόσωπα που έχει χάσει με βίαιο τρόπο στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, η Senua πιστεύει βαθιά ότι ο μόνος τρόπος για να βρει το κλειδί που ανοίγει την πύλη της μετά θάνατον ζωής είναι να επουλώσει τα συσσωρευμένα ψυχικά της τραύματα. Συνεπώς, η βαθιά εστίαση στην ψύχωση και στις ενδοσκοπικές, ακουστικές παραισθήσεις. οι οποίες αποτελούν σήμα κατατεθέν της σειράς και αναπτύχθηκαν από την πρώτη στιγμή με τη βοήθεια εξειδικευμένων νευρολόγων, θα επιστρέψουν πλήρως ενσωματωμένες στον κεντρικό πυρήνα του gameplay.

Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος αλλάζει ελαφρώς αρχιτεκτονική φιλοσοφία. Αν και οι προγραμματιστές ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται για μια αχανή ανοιχτή εμπειρία (open-world), η Ninja Theory υπόσχεται ότι οι περιοχές είναι περίπου διπλάσιες σε κλίμακα σε σύγκριση με το Hellblade 2. Οι παίκτες θα παραμείνουν μεν στο πλαίσιο μιας σφιχτής γραμμικής αφήγησης, αλλά θα διαθέτουν πολύ περισσότερο χώρο και επιλογές για να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους, να λύσουν σύνθετους περιβαλλοντικούς γρίφους και να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο που θα προσεγγίσουν τις συγκρούσεις.

Το Senua αναπτύσσεται ταυτόχρονα για Xbox Series X|S, PC και PlayStation 5, ενώ αναμένεται μέσα στο 2027.