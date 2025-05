Senua's Saga: Hellblade II, έρχεται το καλοκαίρι και στο PlayStation!

Κατά τη διάρκεια της στρατηγικής της μεταμόρφωσης σε πολυπλατφορμικό εκδότη, η Microsoft συνεχίζει να μεταφέρει δημοφιλείς τίτλους του Xbox στο οικοσύστημα του PlayStation. Μετά από μεγάλες κυκλοφορίες όπως τα Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5, Sea of Thieves και Age of Empires, ήρθε η ώρα για έναν ακόμη τίτλο να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα του Xbox. Πρόκειται για το Senua's Saga: Hellblade II, την πολυαναμενόμενη συνέχεια του γνωστού Hellblade: Senua’s Sacrifice, το οποίο σύντομα θα γίνει διαθέσιμο για PlayStation 5 και PlayStation 5 Pro.

Το παιχνίδι, που κυκλοφόρησε αρχικά τον Μάιο του 2024, είναι δημιούργημα της βρετανικής Ninja Theory, η οποία ανήκει στη Microsoft. Πρόκειται για ένα action-adventure με έντονα αφηγηματικά στοιχεία, που συνεχίζει την ιστορία της Senua, μιας πολεμίστριας από την Ορκάδη, και τη σκληρή της εσωτερική και εξωτερική πάλη.

Σε ανακοίνωσή του, το στούντιο υπενθύμισε ότι έχει μακρά ιστορία με την πλατφόρμα του PlayStation, ξεκινώντας από το Heavenly Sword το 2007.

Η Ninja Theory επιβεβαίωσε ότι εργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες στην μεταφορά του τίτλου στο PlayStation 5 και στο αναβαθμισμένο PlayStation 5 Pro. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η νέα έκδοση του παιχνιδιού θα περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά, τα οποία ωστόσο δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί. Αυτά τα νέα στοιχεία θα διατεθούν δωρεάν και στους υπάρχοντες παίκτες στις πλατφόρμες Xbox Series X|S, Windows PC και Steam, μέσω ενημέρωσης.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας για την έκδοση του PlayStation, έχει επιβεβαιωθεί πως το Senua's Saga: Hellblade II θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2025.

