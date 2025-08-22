Severance: Η τρίτη σεζόν δεν θα έχει τον Ben Stiller στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Η πολυβραβευμένη σειρά του Apple TV+ ετοιμάζεται να επιστρέψει με τρίτη σεζόν, ωστόσο αυτή τη φορά θα λείπει ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές πίσω από τις κάμερες. Ο Ben Stiller, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε βάλει τη σφραγίδα του σε πολλές από τις πιο καθοριστικές στιγμές του Severance, ανακοίνωσε πως δεν θα αναλάβει τη σκηνοθεσία κανενός επεισοδίου στη νέα φάση του project.

Ο ίδιος αποκάλυψε στους Los Angeles Times ότι οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν αφήνουν περιθώριο για να αφιερωθεί στη σειρά, όπως έκανε μέχρι τώρα. Ο Stiller πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο Focker-In-Law, το νέο κεφάλαιο του κινηματογραφικού franchise Meet the Parents, ενώ παράλληλα ετοιμάζει μια φιλόδοξη ταινία για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταινία θα αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός Αμερικανού αεροπόρου που κατέρριψαν στη Γαλλία και ο οποίος εντάχθηκε αργότερα στη Γαλλική Αντίσταση. «Όσο μεγαλώνεις, αντιλαμβάνεσαι ότι ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Πρέπει να επιλέγεις με τι θα ασχοληθείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αν και δεν θα βρίσκεται πίσω από την κάμερα, η παρουσία του στο Severance παραμένει έντονη. Μαζί με τον δημιουργό Dan Erickson και την ομάδα σεναριογράφων, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου έτους στον σχεδιασμό της τρίτης σεζόν, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του οράματος. Με άλλα λόγια, μπορεί να μην σκηνοθετεί, αλλά εξακολουθεί να είναι εκ των παραγωγών και να διαμορφώνει τη δημιουργική κατεύθυνση της σειράς. Επιπλέον, η προετοιμασία που έχει γίνει δείχνει ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν σύντομα, κάτι που αποτελεί θετικό σημάδι για τους φανατικούς θεατές.

Η απουσία του Stiller πίσω από την κάμερα δεν είναι ασήμαντη. Στην πρώτη σεζόν, σκηνοθέτησε τα έξι από τα εννέα επεισόδια, μεταξύ αυτών την εισαγωγική τριλογία και το καθοριστικό φινάλε. Στη δεύτερη σεζόν, ανέλαβε πέντε από τα δέκα επεισόδια, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου αλλά και του πολυσυζητημένου “Woe’s Hollow”. Το προσωπικό του ύφος και η οπτική του γλώσσα αποτέλεσαν βασικά συστατικά της ιδιαίτερης ταυτότητας του Severance.

Ωστόσο, η ίδια η σειρά έχει ήδη αρχίσει να ανοίγει τον δρόμο σε νέες σκηνοθετικές φωνές. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Jessica Lee Gagné, κινηματογραφίστρια που πέρασε στη σκηνοθεσία και υπέγραψε το επεισόδιο “Chikhai Bardo”, το οποίο ξεχώρισε για την πολυπλοκότητα και τη δύναμη της αφήγησής του. Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, θεωρείται πολύ πιθανό να επιστρέψει και να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη νέα σεζόν.

Σημαντική συμβολή είχαν και άλλοι δημιουργοί που δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στη σειρά. Ο Sam Donovan και η Uta Briesewitz σκηνοθέτησαν από δύο επεισόδια στη δεύτερη σεζόν, ενώ η Aoife McArdle ανέλαβε τα τρία επεισόδια της πρώτης σεζόν που δεν σκηνοθέτησε ο Stiller.

Παρά τις αλλαγές, το Severance φαίνεται να διατηρεί σταθερή τη βάση του: ένα προσεκτικά δουλεμένο σενάριο, μια ατμόσφαιρα που παίζει με τα όρια του μυστηρίου και της επιστημονικής φαντασίας και ένα καστ που έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό.

