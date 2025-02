Severance: Κατέβασε δωρεάν το μυστηριώδες βιβλίο που εμφανίζεται στη σειρά!

Αισθάνεστε ανίσχυροι στον εργασιακό σας χώρο; Λοιπόν, ο outie σας μπορεί τώρα να σας απελευθερώσει από τους περιορισμούς της εταιρικής ζωής, καθώς το μυστηριώδες βιβλίο αυτοβοήθειας από το Severance είναι τώρα διαθέσιμο για δωρεάν λήψη. Μπορείτε τώρα να πάρετε στα χέρια σας το motivational βιβλίο με τίτλο «The You You Are», καθώς το Apple Books κυκλοφόρησε μια ψηφιακή έκδοση με οκτώ κεφάλαια, από τον συγγραφέα Dr. Ricken Lazlo Hale, PhD.

Είσαι έτοιμος να γνωρίσεις το άτομο που πραγματικά σε κάνει να είσαι εσύ; Στο πεντάτομο βιβλίο του, ο Dr. Ricken Lazlo Hale, PhD σας καθοδηγεί σε ένα γενναίο ταξίδι αυτογνωσίας. Γόνιμο με ιδέες που συναρπάζουν το μυαλό, Το The You You Are είναι μια πρόσκληση για να συγχωνευτείς με τον αληθινό σου Εαυτό και να αποβάλεις από την ουσία σου τη νεκροζώντανη συμβατικότητα που καθόρισε τη ζωή σου από τη βρεφική ηλικία.

Οι λάτρεις του Severance θα θυμούνται το εν λόγω βιβλίο να εμφανίζεται μυστηριωδώς στην 1η σεζόν, καθώς βρέθηκε από έναν από τους υπαλλήλους της Lumon Industries που έχει υποβληθεί στη διαδικασία του διαχωρισμού. Το βιβλίο αυτοβοήθειας κάνει τους διαχωρισμένους υπαλλήλους, ή αλλιώς innies, να ριζοσπαστικοποιηθούν και να εξεγερθούν εναντίον των διδαχών του Kier Eagan και της ίδιας της Lumon. Ωστόσο, η εξέγερση δεν πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο και οι innies παραμένουν εγκλωβισμένοι στο γραφείο που μοιάζει με πίσω δωμάτιο.



Μέσα στο βιβλίο, η εισαγωγή φαίνεται να συνδέεται με τα πρόσφατα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη δεύτερη σεζόν του Severance, όπου η εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων της Lumon, Natalie (Sydney Cole Alexander), ξεκινά να διορθώσει το The You You Are, προφανώς για να αποτρέψει περαιτέρω προβλήματα. «Γεγονότα πέρα από τον έλεγχό μου οδήγησαν σε μια σύντομη καθυστέρηση, καθώς επικοινωνώ με διάφορα εταιρικά τμήματα σχετικά με το πού ακριβώς και με ποια μορφή θα πρέπει να κυκλοφορήσει το βιβλίο». Μήπως αυτό σημαίνει ότι αυτή η έκδοση, όπως υπαινίσσεται το τρίτο επεισόδιο, έχει φτιαχτεί ειδικά για τους innies;

Η 2η σεζόν του Severance συνεχίζεται ακόμα στο Apple TV+, με το 4ο επεισόδιο να αναμένεται να φτάσει στην υπηρεσία streaming στις 6 Φεβρουαρίου.

Θα βρείτε το The You You Are σε αυτό το link.