Shrek 5: Το πρώτο teaser trailer δίνει ημερομηνία πρεμιέρας και... καρφιά στη Disney

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του πιο εμβληματικού franchise της DreamWorks Animation είναι πλέον επίσημη. Δεκαεπτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Shrek Forever After (2010), η Universal και η DreamWorks έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο teaser trailer για το Shrek 5.

Το trailer προσφέρει μια σαφή εικόνα της νέας κατεύθυνσης, αποκαλύπτοντας βασικά στοιχεία της πλοκής, τους νέους ηθοποιούς που πλαισιώνουν τον αρχικό πυρήνα, αλλά και τη σταθερή διάθεση της σειράς να αποδομεί τα παραδοσιακά παραμύθια. Η επιστροφή των κεντρικών χαρακτήρων συνοδεύεται από μια τεχνική αισθητική αναβάθμιση και τη μεταφορά της δράσης σε εντελώς νέες τοποθεσίες.

Το νέο teaser ξεκινά με μια γνώριμη αφήγηση μέσα από ένα κλασικό βιβλίο παραμυθιών, λειτουργώντας ως μια σύντομη ανασκόπηση των γεγονότων της πρώτης ταινίας. Ο Donkey, διατηρώντας ακέραιο τον υπερκινητικό του χαρακτήρα, διακόπτει απότομα την αφήγηση απαιτώντας ένα "makeover". Η κεντρική πλοκή απομακρύνεται οριστικά από το γνωστό βασίλειο του Far, Far Away, καθώς η οικογένεια του Shrek και ο Donkey ταξιδεύουν σε μια ολοκαίνουργια τοποθεσία που ονομάζεται χαρακτηριστικά Further, Further Away.

Η δυναμική της ταινίας εστιάζει πλέον σε μια ενήλικη εκδοχή των παιδιών του Shrek και της Fiona. Τα πρώην μωρά που γνωρίσαμε στο Shrek the Third είναι πλέον έφηβοι και νεαροί ενήλικες, γεγονός που εισάγει εντελώς νέες δυναμικές και προκλήσεις για τον πρωταγωνιστή. Στο τέλος του βίντεο, ολόκληρη η παρέα καταλήγει εγκλωβισμένη σε ένα κελί φυλακής. Αντί να πτοηθεί, ο Donkey εκμεταλλεύεται την ακουστική του χώρου για να τραγουδήσει τα Baby Come Back και Roxanne, εξαντλώντας για άλλη μια φορά τα όρια της υπομονής του Shrek.

Το Shrek έχτισε την κινηματογραφική του κυριαρχία λειτουργώντας ως το απόλυτο αντίβαρο στις απόλυτα ασφαλείς παραγωγές της Disney. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές, οι χαρακτήρες περπατούν σε ένα σκοτεινό σοκάκι, όπου τους πλησιάζει ένας ανατριχιαστικός χιονάνθρωπος, προφανής παρωδία του Olaf από το Frozen. Η ατάκα "Wanna date a snowman?" χλευάζει άμεσα και κυνικά το παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο "Do You Want to Build a Snowman?".

Επιπλέον, ο αγαπημένος Gingerbread Man (Gingy) επιστρέφει με μια εμφάνιση που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη διαδικτυακή κουλτούρα. Επιδεικνύοντας δύο ζαχαρωτά τοποθετημένα στο πίσω μέρος του σώματός του, δηλώνει περήφανα ότι είναι "caked up like a friggin' bakery". Το συγκεκριμένο χιούμορ, το οποίο ακροβατεί σκόπιμα στα όρια του παιδικού περιεχομένου, επιβεβαιώνει την επιστροφή στις ρίζες της πρώτης ταινίας, η οποία απευθυνόταν εξίσου στο ενήλικο κοινό.

Στον οπτικό τομέα, το trailer προσφέρει μια λεπτή αλλά ουσιαστική αναβάθμιση. Σε αντίθεση με το Puss in Boots: The Last Wish (2022), το οποίο υιοθέτησε μια έντονα στυλιζαρισμένη 2.5D αισθητική, το Shrek 5 επιλέγει να διατηρήσει τα τρισδιάστατα μοντέλα που καθόρισαν την ταυτότητα του. Ενσωματώνει ωστόσο σύγχρονες μηχανές φωτισμού και rendering, επιτρέποντας στα υλικά (όπως το δέρμα των ορκ ή τη γούνα του Donkey) να δείχνουν εξαιρετικά ρεαλιστικά, χωρίς να καταστρέφεται η αρχική αισθητική παλέτα.

Αξίζει να σημειωθεί η παντελής απουσία του Puss in Boots από το teaser. Ο χαρακτήρας του Antonio Banderas, ο οποίος ενσωματώθηκε στο franchise στο Shrek 2, απουσιάζει από τα αρχικά πλάνα. Ωστόσο, μετά το φινάλε του The Last Wish, όπου ο Puss σαλπάρει για να συναντήσει "παλιούς φίλους", η μελλοντική εμφάνισή του στο τελικό προϊόν θεωρείται εξαιρετικά πιθανή.

Το Shrek 5 κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου 2027. Οι Mike Myers, Cameron Diaz και Eddie Murphy επιστρέφουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους των Shrek, Fiona και Donkey αντίστοιχα. Η ηθοποιός Zendaya αναλαμβάνει τη φωνή της κόρης της οικογένειας, Felicia, ενώ οι Marcello Hernandez και Skyler Gisondo ενσαρκώνουν τους γιους, Fergus και Farkle.