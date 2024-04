Με διπλό δωράκι μας υποδέχεται σήμερα το κατάστημα Epic Games Store, το οποίο προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες τη δυνατότητα να προσθέσουν στις βιβλιοθήκες τους και να κρατήσουν για πάντα δικά τους τα Industria και LISA: The Definitive Edition, αρκεί να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εικονικής αγοράς με μηδενικό αντίτιμο έως και την επόμενη Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Το Industria είναι ένας ατμοσφαιρικός τίτλος FPS που διαδραματίζεται στο Ανατολικό Βερολίνο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, όπου ο παίκτης μπαίνει σε μια μυστηριώδη παράλληλη διάσταση. Η εταιρεία ανάπτυξης Bleakmill αναφέρει ότι το story-driven campaign προσφέρει περίπου τέσσερις ώρες gameplay γεμάτο κινδύνους, σφιχτή ατμόσφαιρα και ένα μοναδικό soundtrack με συνθεσάιζερ, ακουστικά όργανα και μελαγχολικά φωνητικά.

Το βράδυ της πτώσης του τείχους του Βερολίνου, μια νεαρή γυναίκα βυθίζεται σε μια παράλληλη διάσταση για να βρει τον αγνοούμενο συνάδελφό της, ο οποίος έχει εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Ενώ τα σημεία ελέγχου στο Ανατολικό Βερολίνο κατακλύζονται ακόμα από πλήθος κόσμου, η Νόρα δραπετεύει από αυτόν τον κόσμο, σε άγνωστα στρώματα του χρόνου και σε μια άγνωστη μοίρα.

Το LISA: The Definitive Edition περιλαμβάνει τόσο το Lisa: The Painful όσο και το επόμενο κεφάλαιο DLC, το Lisa: The Joyful, σε ένα ενιαίο πακέτο. Το post-apocalyptic RPG προσφέρει μια «μίζερη, ξεκαρδιστική» εμπειρία που βάζει τους παίκτες να κάνουν δύσκολες επιλογές που επηρεάζουν αρκετά δραστικά το gameplay.

Κάντε θυσίες για να κρατήσετε τα μέλη της ομάδας σας ζωντανά, είτε πρόκειται να φάτε ξύλο γι' αυτά, είτε να χάσετε άκρα, είτε κάποιο άλλο απάνθρωπο βασανιστήριο. Σε αυτόν τον κόσμο, θα μάθετε ότι το να είστε εγωιστές και άκαρδοι είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσετε.

