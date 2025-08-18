SolarStratos: Το ηλιακό αεροσκάφος που έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ

Η αεροπορία έκανε ένα ακόμα άλμα προς το μέλλον χάρη στο SolarStratos, το ηλιακό αεροσκάφος που πέταξε σε ύψος 9.521 μέτρων, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για αεροπλάνα που κινούνται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια. Ο πιλότος και εξερευνητής Raphael Domjan απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Sion, στην Ελβετία, και κατάφερε να ξεπεράσει κατά περίπου 300 μέτρα το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε μείνει ακατάρριπτο για 15 χρόνια.

Η πτήση δεν είχε μόνο τεχνικό χαρακτήρα, αλλά και έναν έντονο συμβολισμό: απέδειξε ότι είναι δυνατόν να πλησιάσει κανείς τα ύψη των εμπορικών αεροσκαφών χωρίς να καταναλωθεί ούτε μία σταγόνα καυσίμου . Η εικόνα του μικρού SolarStratos να περνά στην πορεία ενός επιβατικού αεροπλάνου, πάνω από τις ελβετικές Άλπεις, λειτούργησε σαν μια δυνατή προεπισκόπηση του πώς μπορεί να μοιάζει το μέλλον της αερομεταφοράς χωρίς εκπομπές άνθρακα.

Η αποστολή διήρκεσε κάτι περισσότερο από πέντε ώρες. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο Domjan αξιοποίησε τα θερμά ανοδικά ρεύματα για να ανέβει μέχρι τα 5.000 μέτρα, όπου οι μπαταρίες του αεροσκάφους είχαν την ευκαιρία να επαναφορτιστούν εν πτήσει. Από εκεί ξεκίνησε η τελική ανάβαση, που οδήγησε το SolarStratos στο νέο ρεκόρ. Ο πιλότος αφιέρωσε την επιτυχία σε όλη την ομάδα που εργάζεται εδώ και χρόνια στο φιλόδοξο αυτό πρότζεκτ: «Είναι η απόδειξη ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν υπάρχει πάθος, δημιουργικότητα και η δύναμη του ήλιου», δήλωσε συγκινημένος.

Το SolarStratos είναι ένα αεροσκάφος μικρών διαστάσεων αλλά εντυπωσιακής σχεδίασης. Έχει μήκος 9,6 μέτρα, άνοιγμα φτερών σχεδόν 25 μέτρα και έναν μόνο έλικα στο μπροστινό μέρος. Η επιφάνεια των φτερών, συνολικά 22 τετραγωνικά μέτρα, είναι καλυμμένη με φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία τροφοδοτούν τους ηλεκτροκινητήρες. Η μέση ταχύτητα πτήσης του φτάνει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, με την ενέργεια να προέρχεται αποκλειστικά από τον ήλιο.

Η προσπάθεια όμως συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες που κάνουν κάθε αποστολή ιδιαίτερα απαιτητική. Η ενέργεια που αποθηκεύεται πριν την απογείωση πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τα ηλιακά πάνελ, ενώ κατά την προσγείωση το αεροσκάφος οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον 16% υπολειπόμενη φόρτιση. Πρόκειται για έναν περιορισμό που προσθέτει επιπλέον πολυπλοκότητα στον σχεδιασμό κάθε πτήσης, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την αυθεντική δέσμευση του εγχειρήματος στην καθαρή ενέργεια.

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ ανήκε στο Solar Impulse, το οποίο είχε πετάξει σε ύψος 9.235 μέτρων το 2010, με πιλότο τον Ελβετό πρωτοπόρο André Borschberg. Ο Domjan, που ήδη το 2012 είχε τραβήξει την προσοχή κάνοντας τον γύρο του κόσμου με ηλιακό σκάφος, δείχνει τώρα έτοιμος για το επόμενο βήμα: να σπάσει το φράγμα των 10.000 μέτρων, φτάνοντας στο υψόμετρο όπου κινούνται συνήθως τα επιβατικά αεροπλάνα. Απώτερος στόχος του είναι να επιχειρήσει την πρώτη επανδρωμένη πτήση στη στρατόσφαιρα, που στην Ελβετία ξεκινά περίπου στα 12.000 μέτρα.

Τα δεδομένα της αποστολής εξετάζονται ήδη από τη World Air Sports Federation, η οποία θα κληθεί να επιβεβαιώσει επίσημα το νέο ρεκόρ. Ωστόσο, οι εικόνες του SolarStratos να διαγράφει πορεία στον ουρανό των Άλπεων, κινούμενο αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, έχουν ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου. Η επιτυχία αυτή αναζωπυρώνει την ελπίδα ότι η αεροπορία μπορεί να μπει σε μια νέα εποχή, όπου οι πτήσεις δεν θα είναι συνώνυμες με την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων.

