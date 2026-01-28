Σου έκλεψαν το κινητό; Η Google το κάνει «τούβλο» στα χέρια του κλέφτη με νέο update

Η απώλεια ενός smartphone δεν είναι πλέον απλώς μια οικονομική ζημιά, αλλά ένας άμεσος κίνδυνος για την ψηφιακή μας ταυτότητα. Αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, η Google προχωρά σε μια επιθετική αναβάθμιση της ασφάλειας στο οικοσύστημα του Android, παρουσιάζοντας τον Ιανουάριο του 2026 μια σουίτα εργαλείων που σχεδιάστηκαν με έναν και μόνο σκοπό: να κάνουν τη συσκευή εντελώς άχρηστη στα χέρια ενός επίδοξου κλέφτη.

Οι νέες προσθήκες δεν είναι απλές ρυθμίσεις, αλλά μηχανισμοί που λειτουργούν προληπτικά και ενεργητικά, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τα βιομετρικά δεδομένα για να «καταλάβουν» πότε το κινητό βρίσκεται σε κίνδυνο.

Βιομετρικό μπλόκο εκτός «ασφαλούς ζώνης»

Η πιο σημαντική ίσως προσθήκη είναι η επέκταση του Identity Check. Μέχρι τώρα, ένας κλέφτης που γνώριζε το PIN της συσκευής μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Με τη νέα αναβάθμιση, το Android γίνεται πολύ πιο καχύποπτο.

Συγκεκριμένα, όταν η συσκευή εντοπίσει ότι βρίσκεται εκτός των τοποθεσιών που έχετε ορίσει ως «έμπιστες» (Trusted Places), όπως το σπίτι ή το γραφείο, ενεργοποιεί αυτόματα μια αυστηρότερη δικλείδα ασφαλείας. Για την πρόσβαση σε κρίσιμες εφαρμογές – όπως τραπεζικά apps, διαχειριστές κωδικών ή ακόμα και για την αλλαγή ρυθμίσεων ασφαλείας – δεν θα αρκεί πλέον το PIN. Το σύστημα θα απαιτεί υποχρεωτικά βιομετρική ταυτοποίηση (δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και αν κάποιος αρπάξει το ξεκλείδωτο κινητό από τα χέρια σας, θα βρεθεί μπροστά σε αδιέξοδο μόλις προσπαθήσει να κάνει οτιδήποτε ουσιώδες.

Έξυπνο κλείδωμα και προστασία από το «Snatch-and-Run»

Η Google ενσωματώνει λειτουργίες που στοχεύουν απευθείας στη μέθοδο της αρπαγής (snatch-and-run), η οποία έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας σε μεγάλες μητροπόλεις. Το Theft Detection Lock χρησιμοποιεί τους αισθητήρες της συσκευής και αλγόριθμους AI για να ανιχνεύσει την απότομη κίνηση που σχετίζεται με την αρπαγή του κινητού από το χέρι του χρήστη και την απομάκρυνση τρέχοντας (ή με όχημα). Μόλις το λογισμικό αντιληφθεί αυτή την κίνηση, κλειδώνει ακαριαία την οθόνη.

Παράλληλα, βελτιώνεται δραστικά η συμπεριφορά της συσκευής σε λανθασμένες προσπάθειες ξεκλειδώματος. Η λειτουργία Smarter Lockout γίνεται πιο έξυπνη στο να ξεχωρίζει τον νόμιμο χρήστη από τον εισβολέα. Αν, για παράδειγμα, το παιδί σας πατήσει λάθος το ίδιο ψηφίο πολλές φορές, το σύστημα δεν θα σας «τιμωρήσει». Αν όμως ανιχνεύσει μοτίβο που παραπέμπει σε προσπάθεια παραβίασης κωδικού από άγνωστο, οι χρόνοι αναμονής για την επόμενη προσπάθεια αυξάνονται εκθετικά, καθυστερώντας τον δράστη.

Επιπλέον, το Failed Authentication Lock δίνει πλέον στον χρήστη έναν απλό διακόπτη στις ρυθμίσεις (κυρίως στο επερχόμενο Android 16), ώστε να ορίζει εκείνος πότε ακριβώς θα κλειδώνει οριστικά η οθόνη μετά από αποτυχημένες απόπειρες, προσφέροντας απόλυτο έλεγχο.

Remote Lock: Κλείδωμα εξ αποστάσεως χωρίς κωδικό

Τι γίνεται όμως αν ξεχάσετε τον κωδικό του λογαριασμού σας Google πάνω στον πανικό της κλοπής; Η Google λύνει και αυτό το πρόβλημα με το αναβαθμισμένο Remote Lock. Πλέον, οι χρήστες μπορούν να κλειδώσουν τη συσκευή τους επισκεπτόμενοι τη σελίδα android.com/lock από οποιονδήποτε browser, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του τηλεφώνου τους και απαντώντας σε μια γρήγορη πρόκληση ασφαλείας. Αυτό καταργεί την ανάγκη για άμεση θύμηση περίπλοκων κωδικών πρόσβασης εκείνη την κρίσιμη στιγμή, επιτρέποντας την άμεση αδρανοποίηση του κινητού.

Ενεργοποίηση "By Default" και το στοίχημα του Android 16

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της στρατηγικής της Google είναι η προληπτική ενεργοποίηση αυτών των ρυθμίσεων. Σε αγορές με υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας, όπως η Βραζιλία, η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να ενεργοποιεί αυτές τις ασπίδες προστασίας από προεπιλογή (by default) στις νέες συσκευές.

Οι περισσότερες από αυτές τις προηγμένες λειτουργίες αναμένεται να ενσωματωθούν πλήρως στην έκδοση Android 16, ενώ σταδιακά κάποια χαρακτηριστικά θα γίνουν διαθέσιμα και σε παλαιότερες εκδόσεις μέσω των Google Play Services.