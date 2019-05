Stadia: Τιμή συνδρομής, πρώτοι διαθέσιμοι τίτλοι και λανσάρισμα θα γίνουν γνωστά μέσα στο καλοκαίρι

Από τη μέρα που η Google παρουσίασε επίσημα το Stadia τον περασμένο Μάρτιο, "διψάμε" να μάθουμε περισσότερα για την πλατφόρμα game streaming που χαρακτηρίστηκε ως το μέλλον του gaming. Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε την εταιρεία να αναφερθεί εκτενέστερα σε αυτό στο συνέδριο Google I/O 2019 που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου, αλλά τελικά αποφάσισαν να κρατήσουν τις ζουμερές αποκαλύψεις για το καλοκαίρι.

Με σχετικό tweet από τον επίσημο λογαριασμό του Google Stadia μαθαίνουμε ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το λανσάρισμα της και μέσα στο καλοκαίρι θα ανακοινωθούν επίσημα η τιμή συνδρομής, τα πρώτα παιχνίδια και φυσικά οι λεπτομέρειες για την πρεμιέρα.

Η E3 2019 λαμβάνει χώρα από 11 έως 14 Ιουνίου στο Los Angeles, είναι η μεγαλύτερη έκθεση που αφορά τη βιομηχανία του gaming και ίσως το κατάλληλο μέρος για να γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις, μιας και η Google θα έχει την ευκαιρία να χαλάσει το "πάρτι" των Sony και Microsoft που ετοιμάζουν και αυτές εντυπωσιακές εξαγγελίες για τις δικές τους υπηρεσίες - προϊόντα.

This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:

💰 Price Reveal

🎮 Game Announcements

🚀 Launch Info



Stay tuned here for more Stadia details coming soon. — Stadia (@GoogleStadia) May 24, 2019

