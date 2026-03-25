Star City: Το σκοτεινό spinoff του For All Mankind έρχεται στο Apple TV - Δείτε το πρώτο trailer

Σύνοψη

Το σύμπαν του For All Mankind επεκτείνεται. Έχοντας ήδη καθιερωθεί ως η μακροβιότερη και ίσως η πιο ποιοτική παραγωγή εναλλακτικής ιστορίας της πλατφόρμας της Apple, το franchise κάνει το επόμενο λογικό, αλλά και εξαιρετικά φιλόδοξο βήμα.

Το νέο spinoff, με την ονομασία Star City, αφήνει πίσω του τους διαδρόμους της NASA στο Χιούστον και μεταφέρει τη δράση βαθιά στη Σοβιετική Ένωση. Η σειρά υπόσχεται να αποδομήσει τους μύθους της αμερικανικής διαστημικής κυριαρχίας, ρίχνοντας φως στις θυσίες, τις μυστικές επιχειρήσεις και την παράνοια που επικρατούσε πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα.

Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν την πρεμιέρα της 5ης σεζόν της κεντρικής σειράς, η Apple TV παρέδωσε στη δημοσιότητα τα τελικά στοιχεία για την παραγωγή, διαμορφώνοντας ένα ξεκάθαρο τοπίο για το τι ακριβώς θα παρακολουθήσουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στα τέλη της άνοιξης.

Τι είναι το Star City και πότε κάνει πρεμιέρα;

Το Star City είναι το επίσημο τηλεοπτικό spinoff του For All Mankind, το οποίο κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Apple TV στις 29 Μαΐου 2026. Η πρώτη σεζόν θα ολοκληρωθεί σε 8 επεισόδια. Την ημέρα της κυκλοφορίας θα διατεθούν τα δύο πρώτα επεισόδια, ενώ τα υπόλοιπα έξι θα προβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση (κάθε Παρασκευή) μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026.

Από το αμερικανικό όνειρο στο κατασκοπευτικό θρίλερ

Η ιδέα για το Star City γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη των δημιουργών να εξερευνήσουν την «άλλη πλευρά» του νομίσματος. Ενώ το For All Mankind χαρακτηριζόταν, ειδικά στις πρώτες σεζόν του, από μια έντονη αίσθηση αμερικανικής αισιοδοξίας και τον ρομαντισμό της εξερεύνησης του αγνώστου, η νέα σειρά υιοθετεί εντελώς διαφορετικό ύφος.

Οι showrunners περιγράφουν την παραγωγή ως ένα «προωθητικό, παρανοϊκό θρίλερ». Το αφήγημα εναλλακτικής ιστορίας παραμένει το ίδιο: Ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Alexei Leonov πατάει πρώτος το πόδι του στη Σελήνη το 1969, υποχρεώνοντας τις ΗΠΑ σε έναν αγώνα δρόμου που δεν σταματά ποτέ. Ωστόσο, αυτή τη φορά βλέπουμε το πώς επιτεύχθηκε αυτός ο άθλος από την πλευρά της ΕΣΣΔ. Η εστίαση πέφτει στις ζωές των κοσμοναυτών, των μηχανικών και κυρίως των αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών που ήταν ενσωματωμένοι στο πρόγραμμα. Η επιτυχία στο Διάστημα εξαρτιόταν άμεσα από την απόλυτη μυστικότητα, την αυστηρή ιεραρχία και τον διαρκή φόβο της KGB.

Το όνομα της σειράς αντλεί έμπνευση από το πραγματικό κέντρο εκπαίδευσης κοσμοναυτών «Γιούρι Γκαγκάριν», το οποίο βρισκόταν σε μια απομονωμένη, μυστική τοποθεσία στα δάση έξω από τη Μόσχα και ήταν γνωστό ως Star City (Αστρούπολη).

Το cast και οι χαρακτήρες του Star City

Για να υποστηρίξει το βαρύ κλίμα της σοβιετικής γραφειοκρατίας και της κατασκοπείας, η παραγωγή επένδυσε σε ένα εξαιρετικά δυνατό cast κυρίως Βρετανών ηθοποιών, οι οποίοι ενσαρκώνουν ιστορικά αλλά και μυθοπλαστικά πρόσωπα:

Rhys Ifans: Αναλαμβάνει τον ρόλο του Επικεφαλής Σχεδιαστή (Chief Designer). Ο χαρακτήρας αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από το σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα. Πρόκειται για έναν μηχανικό που πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιστημονική του ιδιοφυΐα και τις παράλογες απαιτήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Adam Nagaitis (Valya Markelova): Ένας ιδιαίτερα σεβαστός και έμπειρος κοσμοναύτης, ο οποίος γνωρίζει πώς να ελίσσεται στα πολιτικά παιχνίδια του συστήματος.

Alice Englert (Anastasia Belikova): Μια νεαρή, μη δοκιμασμένη γυναίκα κοσμοναύτης, η οποία αντανακλά την ιστορική επιλογή των Σοβιετικών να στείλουν γυναίκες στο διάστημα πολύ πριν τους Αμερικανούς στο συγκεκριμένο σύμπαν.

Ruby Ashbourne Serkis (Tanya Markelova): Η σύζυγος ενός κοσμοναύτη, η οποία ασφυκτιά μέσα στους αυστηρά ελεγχόμενους περιορισμούς της Αστρούπολης.

Η Apple παραδοσιακά επενδύει τεράστια ποσά στις παραγωγές της και το Star City δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα σκηνικά που απεικονίζουν τα κέντρα ελέγχου και τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης στη Λιθουανία (όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα) δημιουργήθηκαν με εμμονή στη λεπτομέρεια, αποδίδοντας την ψυχρή, μπρουταλιστική σοβιετική αρχιτεκτονική.