Star Trek: Shadow Frontier - Νέο horror παιχνίδι από τους δημιουργούς του Silent Hill 2

Η Bloober Team, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από την άκρως επιτυχημένη αναβίωση του Silent Hill 2, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα της στην κατηγορία του sci-fi horror. Σε συνεργασία με την Paramount Games Studio, η πολωνική εταιρεία ανάπτυξης ανακοίνωσε επίσημα το Star Trek: Shadow Frontier, ένα νέο ψυχολογικό θρίλερ που φιλοδοξεί να εξερευνήσει τις πιο σκοτεινές πτυχές του δημοφιλούς τηλεοπτικού και κινηματογραφικού σύμπαντος.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του Star Trek: Shadow Frontier είναι η επιλογή της κεντρικής πρωταγωνίστριας. Αντί να δημιουργήσουν έναν νέο χαρακτήρα, οι προγραμματιστές φέρνουν στο προσκήνιο τη Ro Laren, τη γνωστή Bajoran αξιωματικό από τη σειρά Star Trek: The Next Generation. Ο χαρακτήρας, γνωστός για τις συγκρούσεις της με τη διοίκηση του Starfleet και την έντονη, αντισυμβατική της προσωπικότητα, αποτελεί το ιδανικό όχημα για μια ιστορία ψυχολογικού τρόμου. Η ηθοποιός Michelle Forbes, η οποία ενσάρκωσε την Ro Laren στα τέλη της δεκαετίας του 1980, επιστρέφει για να δώσει τη φωνή της και τα ψηφιακά της χαρακτηριστικά στο παιχνίδι.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη από την Paramount και την Bloober Team, η ιστορία ξεκινά όταν η Ro Laren ανταποκρίνεται σε ένα σήμα κινδύνου. Η αποστολή διάσωσης καταλήγει σε αναγκαστική προσγείωση σε έναν αχαρτογράφητο πλανήτη, ο οποίος περιγράφεται ως ένα "νεκροταφείο διαστημοπλοίων, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται". Καθώς η Laren εξερευνά τη διεφθαρμένη επιφάνεια του πλανήτη αναζητώντας άλλους επιζώντες, έρχεται αντιμέτωπη με μεταλλαγμένα πλάσματα, ένα άκρως εχθρικό οικοσύστημα, και το σημαντικότερο: μια μυστηριώδη οντότητα που προσπαθεί να κυριεύσει το μυαλό και το σώμα της.

Η επιλογή της Bloober Team για την ανάπτυξη ενός τίτλου Star Trek με έμφαση στον τρόμο έχει απόλυτη λογική, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του στούντιο σε παιχνίδια όπως το Observer, το Layers of Fear και φυσικά, το εξαιρετικό remake του Silent Hill 2.

Ο Shawn Kittelsen, επικεφαλής δημιουργικού και παραγωγής της Paramount Games Studio, δήλωσε χαρακτηριστικά:

Θαυμάζαμε πάντα τον τρόπο με τον οποίο η Bloober Team δημιουργεί βαθιά καθηλωτικές, ατμοσφαιρικές εμπειρίες που κρατούν τους παίκτες σε εγρήγορση. Για το Star Trek: Shadow Frontier, ήταν απαραίτητο να συνεργαστούμε με ένα στούντιο που θα μπορούσε να τιμήσει την κληρονομιά του franchise και ταυτόχρονα να την εξελίξει.

Από την πλευρά του, ο CEO της Bloober Team, Piotr Babieno, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του, επισημαίνοντας την πρόκληση της ενσωμάτωσης στοιχείων horror στο sci-fi περιβάλλον του Star Trek.

Συνδυάζοντας το πάθος μας για την επιστημονική φαντασία με αυτό που κάνουμε καλύτερα, τον τρόμο, δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά μοναδικό. Μια νέα περιπέτεια εμπλουτισμένη με το δικό μας, σκοτεινό στρώμα ψυχολογικού θρίλερ.

Η κυκλοφορία του Star Trek: Shadow Frontier έχει προγραμματιστεί για το 2027 στα PlayStation 5, Xbox Series X, Windows PC και Nintendo Switch 2.