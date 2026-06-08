State of Decay 3: Έρχεται το 2027 με ριζικά ανανεωμένο σύστημα μάχης

Η Undead Labs άνοιξε τα χαρτιά της για το State of Decay 3 κατά τη διάρκεια του Xbox Games Showcase, αποκαλύπτοντας το πρώτο επίσημο in-game υλικό του τίτλου. Μετά την αρχική του ανακοίνωση το 2020, οι πληροφορίες παρέμεναν ελάχιστες. Πλέον, γνωρίζουμε επίσημα ότι το παιχνίδι επιβίωσης ανοιχτού κόσμου μπαίνει στο τελικό στάδιο ανάπτυξης, με το παράθυρο κυκλοφορίας να τοποθετείται στο 2027.

Η μετάβαση στην Unreal Engine 5 αποτελεί τη σημαντικότερη τεχνική αναβάθμιση για το franchise. Σύμφωνα με την ομάδα ανάπτυξης, τα πλάνα που παρουσιάστηκαν στο νέο trailer προέρχονται αποκλειστικά από πραγματικό gameplay (in-engine), χωρίς τη χρήση pre-rendered κινηματογραφικών σκηνών. Αυτό επιβεβαιώνει την τεράστια αναβάθμιση στην οπτική πιστότητα, το σύστημα φωτισμού και την ατμόσφαιρα. Η επιβίωση σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο απαιτεί ρεαλισμό, και η Undead Labs αξιοποιεί πλήρως τα εργαλεία της μηχανής γραφικών της Epic. Η απόδοση του "moment-to-moment" gameplay, όπως αναφέρουν οι δημιουργοί, βρίσκεται σε επίπεδα που η εταιρεία δεν είχε αγγίξει στο παρελθόν.

Το στοιχείο όμως που αλλάζει πλήρως τους κανόνες εμπλοκής στο State of Decay 3 είναι τα Plague Nests. Πρόκειται για δυναμικούς πυρήνες εχθρών που λειτουργούν ως εξελισσόμενα dungeons μέσα στον χάρτη. Κάθε Plague Nest διαθέτει τη δική του «προσωπικότητα» και αλλάζει τακτική συμπεριφορά απέναντι στους παίκτες κάθε φορά που εμφανίζεται. Η προσέγγιση σε αυτές τις περιοχές απαιτεί αυστηρό στρατηγικό σχεδιασμό, καθώς δεν πρόκειται απλώς για περιοχές με αυξημένο αριθμό ζόμπι, αλλά για οργανωμένα οικοσυστήματα μόλυνσης. Το ρίσκο ωστόσο συνοδεύεται από την αντίστοιχη ανταμοιβή, καθώς μέσα στα Plague Nests οι παίκτες θα εντοπίζουν το πολυτιμότερο loot του παιχνιδιού, από σπάνια υλικά κατασκευής μέχρι ισχυρό εξοπλισμό.

Σε επίπεδο μάχης, το σύστημα έχει επανασχεδιαστεί από την αρχή. Η Undead Labs εισάγει γρήγορες και βαριές επιθέσεις, προσφέροντας περισσότερο βάθος και επιλογές στη melee προσέγγιση. Οι ίδιοι οι εχθροί είναι πλέον πιο έξυπνοι και απρόβλεπτοι, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη των ζόμπι αντιδρά ανάλογα με την κατάσταση του παίκτη, τον θόρυβο που δημιουργεί στον χώρο, αλλά και το δικό τους στάδιο αποσύνθεσης. Τα πιο "φρέσκα" ζόμπι κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα και επιθετικότητα, ενώ τα πιο σαπισμένα απαιτούν διαφορετική τακτική αντιμετώπιση. Οι μηχανισμοί αυτοί αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όταν ο παίκτης περικυκλώνεται ή όταν προσπαθεί να σώσει ένα άλλο μέλος της ομάδας του εν μέσω γενικευμένης συμπλοκής.

Το στοιχείο της συνεργασίας (co-op) επεκτείνεται δραματικά, λύνοντας δομικά προβλήματα του παρελθόντος. Η διαχείριση της κοινότητας και το χτίσιμο της βάσης περνούν σε νέα διάσταση, επιτρέποντας στους παίκτες όχι μόνο να συνεργάζονται στενά, αλλά και να χωρίζονται γεωγραφικά στον ίδιο μεγάλο χάρτη. Για πρώτη φορά, τα μέλη μιας ομάδας μπορούν να αναλάβουν ξεχωριστά projects, χτίζοντας μικρότερους οικισμούς σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, εξυπηρετώντας ανεξάρτητους στόχους (για παράδειγμα, ο ένας παίκτης συλλέγει πόρους σε μια αγροτική ζώνη, ενώ ο άλλος αναπτύσσει γραμμές άμυνας σε ένα αστικό κέντρο).

Ήδη διεξάγονται κλειστές δοκιμές (playtests) από το στούντιο, και η ανάπτυξη προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Οι ενδιαφερόμενοι παίκτες μπορούν να εγγραφούν στο επίσημο site της εταιρείας για να αποκτήσουν πρόσβαση στις μελλοντικές δοκιμαστικές εκδόσεις.

Το State of Decay 3 θα κυκλοφορήσει το 2027 για PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 και από την πρώτη ημέρα στο Xbox Game Pass.