Stellar Blade Blood Rain: Ανακοινώθηκε επίσημα το sequel!

Η νοτιοκορεατική Shift Up επέλεξε τη σκηνή του Summer Game Fest 2026 για την πρώτη επίσημη παρουσίαση του επόμενου μεγάλου project της. Το Stellar Blade Blood Rain αποτελεί το άμεσο sequel του action RPG που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2024.

Το αρχικό παιχνίδι δεν εξασφάλισε απλώς το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά μετουσιώθηκε σε μια εμπορική επιτυχία που ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Η νέα ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό trailer που αποκαλύπτει τη διάδοχο της αρχικής πρωταγωνίστριας, αλλά και μια θεμελιώδη αλλαγή στο εκδοτικό μοντέλο της εταιρείας, αφού αναπτύσσεται και εκδίδεται πλέον ανεξάρτητα από τη νοτιοκορεατική Shift Up.

Η ιστορία ακολουθεί τη νέα πρωταγωνίστρια Evie σε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον, όπου αντιμετωπίζει τη νέα απειλή των μεταλλαγμένων τεράτων Naytiba, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό action σχεδιασμό της σειράς.

Η πρώτη επαφή με το in-game υλικό υποδηλώνει μια ξεκάθαρη εξέλιξη στην οπτική μηχανή (πιθανότατα μια παραμετροποιημένη έκδοση της Unreal Engine 5) που χρησιμοποιεί η Shift Up. Το βίντεο δείχνει την Evie να περιηγείται σε μια φουτουριστική μητρόπολη υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, με τη δράση να πυροδοτείται ακαριαία όταν το περιβάλλον αλλοιώνεται και ανυποψίαστοι πολίτες μεταλλάσσονται στα αποτρόπαια Naytibas, υποδηλώνοντας ότι οι δημιουργοί επενδύουν σε ένα πιο σκοτεινό, ίσως και ελαφρώς ψυχολογικό horror υπόβαθρο, σε σχέση με τις πιο αποστειρωμένες ζώνες του αρχικού τίτλου.

Από πλευράς συστήματος μάχης, επιβεβαιώνεται η διατήρηση του εξαιρετικά γρήγορου ρυθμού απόκρισης. Η κάμερα παραμένει στραμμένη στενά πάνω στον χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ενώ ο σχεδιασμός της ηρωίδας ακολουθεί παρόμοια αισθητική κατεύθυνση με αυτή της προκατόχου της, φέροντας την έντονη υπογραφή του game director Hyung-Tae Kim. Η λεπτομέρεια στα συστήματα σωματιδίων κατά τη σύγκρουση των όπλων με τις οργανικές μάζες των εχθρών είναι εμφανώς αυξημένη.

Η πιο κομβική πληροφορία δεν προέρχεται από τα mechanics, αλλά από το επιχειρηματικό παρασκήνιο. Η Shift Up ανακοίνωσε επίσημα ότι το Stellar Blade Blood Rain εκδίδεται απευθείας από την ίδια. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο Stellar Blade κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024 ως αποκλειστικότητα του PlayStation 5, με τη Sony να αναλαμβάνει πλήρως την προώθηση και τη φυσική διανομή, προτού ο τίτλος καταλήξει τελικά και στα Windows PC ύστερα από έναν χρόνο.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας και οι πλατφόρμες στις οποίες θα είναι διαθέσιμο.