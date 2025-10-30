Stranger Things: Επιτέλους το πρώτο ολοκληρωμένο trailer για την 5η και τελευταία σεζόν!

Το Stranger Things επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά, τίποτα δεν μοιάζει με το ρετρό πάρτι τρόμου και νοσταλγίας που έκανε τη σειρά φαινόμενο. Το trailer για την πέμπτη και τελευταία σεζόν του επιτυχημένου show του Netflix αφήνει πίσω τα φωτάκια των ’80s και τη χαριτωμένη αμηχανία των εφήβων του Hawkins, για να βουτήξει σε έναν κόσμο απόλυτου χάους και απελπισίας. Αν το Stranger Things κάποτε ισορροπούσε ανάμεσα στο camp και το τρομακτικό, τώρα δείχνει να έχει ξεχάσει εντελώς το πρώτο.

Η σειρά του Netflix καθιερώθηκε χάρη στη μοναδική της μίξη τρόμου και νοσταλγίας — τα παιδιά που έπαιζαν Dungeons & Dragons, τα βιντεοκλάμπ, οι νεον πινακίδες του εμπορικού κέντρου και, φυσικά, τα τέρατα από άλλη διάσταση. Ήταν μια επιδέξια ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και το φανταστικό, ανάμεσα στην παιδική περιπέτεια και την υπαρξιακή φρίκη. Όμως το trailer του Stranger Things 5 δείχνει να αποχαιρετά αυτό το στοιχείο «χαράς μέσα στο σκοτάδι».

Στο βίντεο, το Hawkins έχει μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη. Ο στρατός έχει αποκλείσει την πόλη, προσπαθώντας να περιορίσει την καταστροφή που προκάλεσε ο Vecna (Jamie Campbell Bower) στο φινάλε της τέταρτης σεζόν. Οι ήρωες που αγαπήσαμε μοιάζουν πιο καταπονημένοι και φοβισμένοι από ποτέ. Ο Mike (Finn Wolfhard), πάντα ο ψυχή της ομάδας, φαίνεται να παλεύει να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει ξανά τον Vecna, ενώ η Eleven (Millie Bobby Brown) χρησιμοποιεί τις τηλεκινητικές της δυνάμεις σε σκηνές που μοιάζουν περισσότερο με μάχη για επιβίωση παρά με επίδειξη δύναμης.

Οι εικόνες είναι ασφυκτικά σκοτεινές. Σκισμένα πρόσωπα, κραυγές, αίμα, και το γνώριμο χάος από Demogorgons και ρήγματα που ανοίγουν στη γη. Δεν υπάρχουν χαμόγελα, ούτε στιγμές ανάσας. Ούτε ποδήλατα, ούτε μουσικές του synthwave που να υπενθυμίζουν τις πιο ανάλαφρες εποχές.

Η Max (Sadie Sink), που είχε μείνει αναίσθητη μετά τη σύγκρουσή της με τον Vecna, διασώζεται από τον Lucas (Caleb McLaughlin), ο οποίος καταδιώκεται από ένα demodog. Ο Will (Noah Schnapp), που από την πρώτη σεζόν κουβαλά τη σύνδεσή του με το Upside Down, φαίνεται να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του τρόμου. Ο Vecna τον εκβιάζει, απαιτώντας τη βοήθειά του «μία τελευταία φορά». Είναι μια υπόσχεση για ψυχολογικό βασανιστήριο, περισσότερο παρά για επική αναμέτρηση.

Στο Tudum, ο συνδημιουργός Ross Duffer εξήγησε γιατί ο τόνος της σειράς έχει αλλάξει τόσο ριζικά.

Αυτό που κάνει αυτή τη σεζόν ξεχωριστή είναι ότι ξεκινάει μέσα στο χάος. Οι ήρωές μας έχασαν στο τέλος της τέταρτης σεζόν. Συνήθως δείχναμε πρώτα τη φυσιολογική τους ζωή — το σχολείο, τις φιλίες — και μετά έμπαινε το υπερφυσικό στοιχείο. Αυτή τη φορά, η σεζόν ξεκινάει τρέχοντας.

Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που ήδη υποψιάζονταν οι φαν από το trailer: το Stranger Things 5 δεν θα είναι νοσταλγικό αντίο, αλλά ένας αγώνας επιβίωσης μέχρι τέλους. Η σειρά, που ξεκίνησε ως επιστολή αγάπης στα ’80s, φαίνεται να κλείνει τον κύκλο της με μια πιο ώριμη, σχεδόν αποκαλυπτική προσέγγιση.

Η κλιμάκωση αυτή είναι λογική. Το Stranger Things μεγάλωσε μαζί με τους ήρωές του και το κοινό του. Οι χαρακτήρες δεν είναι πια παιδιά, και η απειλή δεν είναι απλώς ένα τέρας στο σκοτάδι αλλά κάτι που έχει καταπιεί ολόκληρο τον κόσμο τους. Το trailer θυμίζει περισσότερο πολεμικό δράμα με υπερφυσικά στοιχεία παρά σειρά τρόμου με νοσταλγική καρδιά.

Ακόμη και η φωτογραφία του David Harbour ως Jim Hopper, να στέκεται πίσω από την Eleven κρατώντας καραμπίνα, μοιάζει να αποτυπώνει αυτή τη στροφή: από το θάρρος και την τρυφερότητα των προηγούμενων σεζόν, σε μια ωμή αποφασιστικότητα να επιβιώσουν πάση θυσία.

Το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα κυκλοφορίας: τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της 5ης σεζόν του Stranger Things θα κάνουν πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσουν τρία ακόμη επεισόδια ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ το φινάλε της σειράς θα προβληθεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.