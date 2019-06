Stranger Things: Στα σκαριά νέο mobile game στο στυλ του Pokémon Go με στοιχεία RPG

Το gaming δεν αφήνει αδιάφορη τη Netflix, κάτι που έχει αποδείξει η εταιρεία και στο πρόσφατο παρελθόν με την κυκλοφορία του Stranger Things: The Game. Γνωρίζουμε ήδη ότι ετοιμάζει το Stranger Things 3: The Game με αφορμή το λανσάρισμα της τρίτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς, ενώ στην E3 2019 επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει ακόμη ένα mobile game.

Ο επίσημος τίτλος του παιχνιδιού δεν έχει γίνει γνωστός, αλλά μαθαίνουμε ότι την ανάπτυξη έχει αναλάβει η Next Games, θα έχει πολλά στοιχεία RPG και τα γραφικά του θα θυμίζουν cartoon των '80s. Το gameplay θα βασίζεται στην υπηρεσία Google Maps και οι παίκτες θα εξερευνούν τον κόσμο "The Upside Down" που κρύβεται στις διαδρομές που πραγματοποιούν καθημερινά στην περιοχή όπου ζουν. Φανταζόμαστε μια μίξη του Stranger Things με το Pokémon Go και το Ingress.

Για την ώρα δεν έχουμε ημερομηνία κυκλοφορίας ή κάποιο trailer, αλλά μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα δούμε νέο υλικό.

[via]

