Stranger Things - Tales From '85: Το trailer της 2ης σεζόν φέρνει ατμόσφαιρα Ghostbusters στο Netflix

Σύνοψη

Η δεύτερη σεζόν της animated σειράς Stranger Things: Tales From '85 κάνει επίσημη πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Netflix στις 17 Σεπτεμβρίου .

κάνει επίσημη πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Netflix στις . Το πρώτο επίσημο trailer αναδεικνύει μια ισχυρή θεματική στροφή της παραγωγής, αντλώντας εμφανείς επιρροές από κλασικές ταινίες της δεκαετίας του '80, καταλήγοντας να θυμίζει έντονα τη δυναμική των Ghostbusters και των Goonies .

και των . Η κεντρική πλοκή τοποθετείται χρονικά την περίοδο της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, με το Hawkins Investigator Club να καλείται να αντιμετωπίσει ένα επικίνδυνο σμήνος από "hate sprites" και διάφορες μυστηριώδεις φαντασμαγορικές οντότητες.

να καλείται να αντιμετωπίσει ένα επικίνδυνο σμήνος από "hate sprites" και διάφορες μυστηριώδεις φαντασμαγορικές οντότητες. Τα γεγονότα διαδραματίζονται αυστηρά στο χρονικό κενό ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη σεζόν της αρχικής live-action σειράς, στοχεύοντας στο να προσφέρουν μια πιο αυτοτελή περιπέτεια που δεν απαιτεί συνεχή αναδρομή στο κεντρικό lore του franchise.

Στο πλούσιο φωνητικό cast συμμετέχουν ταλαντούχοι ηθοποιοί που αναλαμβάνουν τους ρόλους των παιδιών, με σημαντικές προσθήκες όπως η Janeane Garofalo και ο Jeremy Jordan να διευρύνουν τον κόσμο της μικρής πόλης του Hawkins.

Όταν η πρώτη σεζόν του Stranger Things: Tales From '85 έκανε την εμφάνιση της στην πλατφόρμα του Netflix, η γενικότερη εντύπωση που αποκόμισε το κοινό ήταν πως η κυκλοφορία της πραγματοποιήθηκε υπερβολικά νωρίς, σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κεντρικής σειράς, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ένας εμφανής κορεσμός γύρω από το franchise. Η βαριά και συχνά υπερβολικά αυτοαναφορική νοσταλγία της animated σειράς ίσως να λειτούργησε αποτρεπτικά για τους θεατές που αναζητούσαν μια ουσιαστική εξέλιξη της ιστορίας. Ωστόσο, με την πάροδο αρκετών μηνών και την καταλάγιαση του αρχικού ενθουσιασμού, η προσμονή για τη δεύτερη σεζόν αναζωπυρώνεται, υποστηριζόμενη από την κυκλοφορία ενός εξαιρετικά ευχάριστου trailer το οποίο υπόσχεται νέες υπερφυσικές περιπέτειες και μια ξεκάθαρη θεματική ανανέωση.

Η δεύτερη σεζόν του Stranger Things: Tales From '85 εστιάζει στην εμφάνιση μυστηριωδών οντοτήτων και ενός σμήνους από επικίνδυνα "hate sprites" που σπέρνουν το χάος στο Hawkins, ακριβώς πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το Hawkins Investigator Club (HIC) αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο και να αποτρέψει το άνοιγμα μιας νέας πύλης προς το Upside Down, ενώ η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου στο Netflix.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix, η ομάδα των νεαρών πρωταγωνιστών επιστρέφει στην ενεργό δράση προκειμένου να αντιμετωπίσει τα παράξενα πλάσματα που παραμονεύουν στη φαινομενικά ήσυχη πόλη τους. Η επιλογή της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου ως χρονικού φόντου προσφέρει στους δημιουργούς την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των χαρακτήρων υπό το πρίσμα της πρώιμης εφηβείας, προσθέτοντας μια ανάλαφρη νότα που έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον τρόμο που προκαλούν οι υπερφυσικές απειλές. Το γεγονός ότι η ομάδα καλείται να αποτρέψει τη δημιουργία μιας νέας ρωγμής προς το Upside Down υποδηλώνει πως, παρά την πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, το διακύβευμα παραμένει εξαιρετικά υψηλό για την ασφάλεια των κατοίκων.

Το νέο κεφάλαιο του Tales From '85 τοποθετείται χρονικά στους χειμερινούς μήνες που μεσολαβούν ακριβώς ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη σεζόν της κεντρικής live-action σειράς Stranger Things, δημιουργώντας ένα αυστηρό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούν οι χαρακτήρες χωρίς να παραβιάσουν την ήδη καθιερωμένη ιστορία.

Η τοποθέτηση ενός spin-off ενδιάμεσα σε προϋπάρχοντα και ευρέως γνωστά γεγονότα αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική συγγραφική άσκηση. Οι δημιουργοί του Tales From '85 έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικά προβλήματα συνέχειας, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν με δεξιοτεχνία. Η αποστολή του Hawkins Investigator Club σε μια τόσο ακραία περιπέτεια δημιουργεί εύλογα ερωτήματα στους θεατές σχετικά με το γιατί οι πρωταγωνιστές δεν αναφέρονται ποτέ ξανά σε αυτά τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της τρίτης σεζόν της αρχικής σειράς. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη χαρακτήρων όπως η Nikki Baxter, η οποία εμφανίζεται ως στενή φίλη της ομάδας στο animation, προκαλεί ερωτηματικά καθώς η απουσία της από τα μετέπειτα γεγονότα στο Starcourt Mall παραμένει αδικαιολόγητη. Παρόλα αυτά, η απόφαση να δομηθεί η δεύτερη σεζόν ως μια υπόθεση κυνηγιού φαντασμάτων ενδέχεται να προσφέρει την απαραίτητη ανεξαρτησία, επιτρέποντας στους θεατές να απολαύσουν τη σειρά ως ένα παράλληλο εναλλακτικό αφήγημα, χωρίς να επικεντρώνονται υπερβολικά στις μικρές ασυμφωνίες του σεναρίου

Το trailer της δεύτερης σεζόν του Tales From '85 αντλεί ξεκάθαρα οπτικά και θεματικά στοιχεία από εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές της δεκαετίας του 1980, μετατοπίζοντας αισθητά το συνολικό ύφος προς τη δράση και το χιούμορ των Ghostbusters, σε συνδυασμό με την ομαδική συντροφικότητα που χαρακτήριζε την ταινία The Goonies.

Στη νέα σεζόν επιστρέφουν γνωστοί χαρακτήρες με τις φωνές των Brooklyn Davey Norstedt (Eleven), Luca Diaz (Mike), Jolie Hoang-Rappaport (Max) και Benjamin Plessala (Will), ενώ το φωνητικό cast συμπληρώνουν ηχηρά ονόματα όπως η Janeane Garofalo και ο Jeremy Jordan.

Πιο συγκεκριμένα, η λίστα των ηθοποιών περιλαμβάνει επίσης τους Elisha “EJ” Williams στον ρόλο του Lucas, τον Braxton Quinney ως Dustin, την Odessa A'zion ως Nikki Baxter, τον Brett Gipson που αναλαμβάνει τον απαιτητικό ρόλο του Hopper, καθώς και την Alessandra Antonelli (Nancy Wheeler), τη Valeria Rodriguez (Rosario) και τον Jack Griffo (Jeff). Η συμμετοχή αναγνωρισμένων καλλιτεχνών όπως η Janeane Garofalo, η οποία υποδύεται την Anna Baxter, καθώς και του Jeremy Jordan στον ρόλο του Steve Harrington, προσδίδει αυξημένο κύρος στο εγχείρημα.

Για τους συνδρομητές του Netflix στην Ελλάδα, η σειρά αναμένεται να γίνει διαθέσιμη στην ίδια ημερομηνία με πλήρη υποστήριξη ελληνικών υποτίτλων.