Stuntman: Hollywood: Το franchise οδήγησης επιστρέφει πιο ώριμο από ποτέ

Η ανακοίνωση του Stuntman: Hollywood στο πρόσφατο State of Play επιβεβαιώνει την επιστροφή ενός franchise που βασίζεται στην απόλυτη ακρίβεια και την άψογη εκτέλεση οδηγικών ελιγμών. Στο Stuntman: Hollywood, ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός επαγγελματία κασκαντέρ, καλούμενος να φέρει εις πέρας απαιτητικές σκηνές δράσης υπό τις αυστηρές οδηγίες απαιτητικών σκηνοθετών. Η δομή του gameplay διατηρεί τον πυρήνα των προκατόχων του: η κάθε πίστα αποτελεί ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό πλατό, όπου η επιτυχία κρίνεται από το σωστό timing, τα ακριβή drifting και την αποφυγή απρόβλεπτων εμποδίων.

Η μετάβαση στο σύγχρονο hardware επιτρέπει τη δημιουργία πολύ πιο περίπλοκων και πυκνών περιβαλλόντων. Τα σκηνικά περιλαμβάνουν καταδιώξεις σε στενά σοκάκια ευρωπαϊκών πόλεων, εκρήξεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και άλματα πάνω από κινούμενα τρένα. Η προσθήκη πολλαπλών και δυναμικών objectives κατά τη διάρκεια της ίδιας σκηνής σημαίνει ότι το περιθώριο λάθους είναι μηδαμινό, απαιτώντας απόλυτη προσήλωση.

Από τεχνολογική σκοπιά, το Stuntman: Hollywood δείχνει να εκμεταλλεύεται την αρχιτεκτονική του PlayStation 5 στο μέγιστο. Το σύστημα καταστροφής των περιβαλλόντων και των οχημάτων είναι ριζικά αναβαθμισμένο, με την ενσωμάτωση τεχνολογίας Ray Tracing να προσφέρει ρεαλιστικές αντανακλάσεις στα αμαξώματα και στους βρεγμένους δρόμους, καθώς και ακριβή υπολογισμό του φωτισμού από τις εκρήξεις.

Ακόμη, ο SSD του PS5 λύνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των προηγούμενων τίτλων της σειράς, την αναμονή. Η φύση του παιχνιδιού απαιτεί συνεχείς επανεκκινήσεις ύστερα από μια αποτυχημένη λήψη, ωστόσο τώρα η μετάβαση από το μενού στην αρχή της πίστας πλέον ολοκληρώνεται σχεδόν ακαριαία, διατηρώντας το ρυθμό και μειώνοντας την απογοήτευση του χρήστη σε απαιτητικές δοκιμασίες.

Φυσικά, το χειριστήριο DualSense αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας οδήγησης που υπόσχεται ο τίτλος. Οι προγραμματιστές έχουν μεταφέρει την αίσθηση του βάρους του κάθε οχήματος στις σκανδάλες (adaptive triggers), επομένως, η αντίσταση στο φρενάρισμα ενός βαρέως φορτηγού είναι σαφώς πιο σκληρή συγκριτικά με αυτή μιας ελαφριάς μοτοσυκλέτας, ενώ κατά τη διάρκεια απώλειας πρόσφυσης, η σκανδάλη του γκαζιού προσομοιώνει το «γλίστρημα» με μικρές, απότομες δονήσεις.

Τέλος, η απτική ανάδραση προσφέρει λεπτομερή πληροφόρηση για την επιφάνεια του οδοστρώματος. Ο παίκτης μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα στην άσφαλτο, το χώμα, ή τα θραύσματα γυαλιού έπειτα από μια σύγκρουση, λαμβάνοντας χωρική ανατροφοδότηση στα διαφορετικά σημεία του χειριστηρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά αναμένεται σύντομα σε PS5, Xbox Series X/S και PC.