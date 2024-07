Terminator Zero: Φοβερό teaser για το επερχόμενο anime του Netflix

Ένα νέο trailer για το anime Terminator Zero του Netflix έκανε την εμφάνισή του και μας δίνει την καλύτερη εικόνα της επερχόμενης διασκευής. Η σειρά, η οποία είναι παραγωγή του συγγραφέα του The Batman, Mattson Tomlin, αφηγείται μια νέα ιστορία που διαδραματίζεται στο αγαπημένο franchise.



Το νέο teaser αφηγείται η Sonoya Mizuno του House of the Dragon, η οποία δίνει τη φωνή μιας μαχήτριας της αντίστασης που έχει σταλεί πίσω στο χρόνο και ονομάζεται Eiko. Η αποστολή της είναι να σταματήσει την επικείμενη επίθεση του Skynet στην Ανθρωπότητα, που όπως γνωρίζει θα προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στο μέλλον.



"Δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν μπορείς να το δεις ακόμα, αλλά είσαι σε πορεία σύγκρουσης σε όλη σου τη ζωή", ξεκινά η εκφώνηση της. "Δεν υπάρχει επιστροφή. Όχι πραγματικά. Δεν θα σταματήσει ποτέ, μα ποτέ".



Παίρνουμε επίσης μια γεύση από τα εξαιρετικά γραφικά που δημιούργησαν οι Skydance Animation και Production IG Studios, συμπεριλαμβανομένου του επικού σχεδιασμού του Terminator. "Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που στέκεται ανάμεσα σε σένα και αυτόν. Εγώ", συνεχίζει η Eiko. Είναι μια ιδανική εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο που επεκτείνει το franchise με έναν ενδιαφέροντα τρόπο.



Αν και δεν τους ακούμε στο teaser, στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Timothy Olyphant του The Mandalorian ως Terminator, η Rosario Dawson της Ahsoka ως Koroko, ο André Holland του Moonlight ως Malcolm Lee και η Ann Dowd του The Handmaid's Tale ως The Prophet. Η Production IG Studios είναι επίσης ένα μεγάλο όνομα στον κόσμο των anime, καθώς βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο δημοφιλείς σειρές του είδους, όπως το Ghost in the Shell και το Blood: The Last Vampire.



Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Αυγούστου στο Netflix.