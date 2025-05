The Bear: Το επίσημο trailer της 4ης σεζόν

Το Disney+ αποκαλύπτει το επίσημο τρέιλερ, του τέταρτου κύκλου, της βραβευμένης με Emmy σειράς του FX, The Bear. Ο τέταρτος κύκλος, κάνει πρεμιέρα 26 Ιουνίου, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα την ημέρα της πρεμιέρας, αποκλειστικά στο Disney+.

Ο τέταρτος κύκλος της σειράς του FX, The Bear, βρίσκει τους Carmen «Carmy» Berzatto (White), Sydney Adamu (Edebiri) και Richard «Richie» Jerimovich (Moss-Bachrach), να συνεχίζουν παρά τις δυσκολίες, αποφασισμένοι όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να πάνε το «The Bear» σε άλλο επίπεδο. Με νέες προκλήσεις να εμφανίζονται σε κάθε βήμα, η ομάδα καλείται να προσαρμοστεί για να ξεπεράσει τα εμπόδια. Στο νέο κύκλο, η επιδίωξη της τελειότητας δεν αφορά μόνο το να γίνεσαι καλύτερος, αλλά και το να αποφασίζεις σε τι πραγματικά αξίζει να αφοσιωθείς.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas και Matty Matheson, ενώ εμφανίζονται και οι Oliver Platt και Molly Gordon.

Η σειρά του FX, The Bear, είναι μια δημιουργία του Christopher Storer, ο οποίος είναι και executive producer, μαζί με τους Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai και Rene Gube. Η Courtney Storer συμμετέχει ως co-executive producer και Culinary Producer. Η σειρά είναι παραγωγή της FX Productions.

Η σειρά του FX The Bear, AFI Television Program of the Year και για τους τρείς πρώτους της κύκλους, απέσπασε πρόσφατα 11 βραβεία Emmy για τον δεύτερο κύκλο, τα περισσότερα που έχουν απονεμηθεί ποτέ σε κωμική σειρά μέσα σε μία χρονιά. Η σειρά έχει επίσης αποσπάσει υποψηφιότητες και διακρίσεις στις Χρυσές Σφαίρες, Screen Actors Guild Awards, Peabody Awards, Critics Choice Awards, Writers Guild Awards, Directors Guild Awards, Producer Guild Awards, NAACP Image Awards, Independent Spirit Awards, MPSE Golden Reel Awards, CAS Awards, ACE Eddie Awards και TCA Awards, μεταξύ άλλων.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν σειρές όπως «Andor» της Lucasfilm, «Paradise», «Daredevil: Born Again» της Marvel Television, «9-1-1», «Family Guy», «Καλή Αμερικανική Οικογένεια», «The Rookie», «Grey’s Anatomy», «Tell Me Lies», «Only Murders in the Building», μέχρι ταινίες όπως «Captain America: Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος» (διαθέσιμο από 28 Μαΐου), «Α Complete Unknown» και «Αληθινός Πόνος» της Searchlight Pictures.

=Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.