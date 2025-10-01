The Carpenter’s Son: Ο Nicholas Cage ως Ιωσήφ σε ταινία τρόμου για τον Ιησού [Trailer]

Η Magnolia Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ του The Carpenter’s Son, της νέας ταινίας τρόμου του Nicolas Cage που υπόσχεται να συνδυάσει θρησκευτικούς συμβολισμούς με μια σκοτεινή κινηματογραφική αφήγηση. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Lotfy Nathan, τοποθετεί τον Cage στον ρόλο του Ιωσήφ, ενώ στο πλευρό του εμφανίζονται η FKA twigs ως Μαρία, ο Noah Jupe στον ρόλο του νεαρού Ιησού και η Isla Johnston ως η μυστηριώδης ξένη που αναστατώνει την οικογένεια.

Οι πρώτες προωθητικές σκηνές είχαν ήδη τραβήξει την προσοχή του κοινού, άλλοτε με σπαρακτικές κραυγές κι άλλοτε με τον Cage να προφέρει το όνομα «Satan» με έναν σχεδόν ιογενή, χαρακτηριστικό τρόπο που έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα. Το νέο trailer, όμως, ξεδιπλώνει για πρώτη φορά ολόκληρη την ατμόσφαιρα της ταινίας, που συνδυάζει στοιχεία ιστορικής αναπαράστασης με υπερφυσικό τρόμο.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα απομονωμένο χωριό της Αιγύπτου κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Ο Ιωσήφ, η Μαρία και ο γιος τους Ιησούς ζουν χρόνια κάτω από απειλές, κρατώντας σφιχτά την πίστη και τις παραδόσεις τους. Όταν σταματούν σε έναν μικρό οικισμό, τα πράγματα παίρνουν δραματική τροπή. Μια άγνωστη κοπέλα, την οποία υποδύεται η Isla Johnston, επιχειρεί να δελεάσει τον νεαρό Ιησού να απομακρυνθεί από τους αυστηρούς κανόνες του πατέρα του. Κάθε στιγμή πειρασμού τον οδηγεί πιο κοντά σε έναν απαγορευμένο κόσμο, την ώρα που ο Ιωσήφ αντιλαμβάνεται ότι πίσω από τα γεγονότα κρύβεται μια δαιμονική δύναμη.

Καθώς η ιστορία προχωρά, βίαια και αφύσικα περιστατικά ακολουθούν τον Ιησού, ο οποίος αρχίζει να βιώνει οράματα μελλοντικών δεινών. Σύντομα ανακαλύπτει την τρομακτική αλήθεια για τον νέο του «φίλο», που αποκαλύπτεται ότι είναι ο ίδιος ο Σατανάς.

Ο δημιουργός Lotfy Nathan, αντλώντας έμπνευση από την Κοπτική χριστιανική του κληρονομιά, επιχειρεί να φτιάξει μια ταινία που ξεφεύγει από τις κλασικές φόρμες του θρησκευτικού δράματος και αγγίζει τον χώρο του υπερφυσικού τρόμου. Η ταινία περιγράφεται ως ένα «genre-bending» έργο που συνδυάζει την εικονογραφία του Θείου με τον απόλυτο εφιάλτη. Σύμφωνα με τις πρώτες εντυπώσεις, οι εικόνες του φιλμ είναι τόσο έντονες που δύσκολα θα ξεχαστούν.

Το περιεχόμενο του The Carpenter’s Son δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ταινία θα προκαλέσει αντιδράσεις. Η ιστορία του κινηματογράφου έχει δείξει ότι κάθε ανορθόδοξη προσέγγιση στη Βίβλο γίνεται πεδίο έντονων συζητήσεων και διαμαρτυριών — από τον «Τελευταίο Πειρασμό» του Martin Scorsese μέχρι πιο πρόσφατες παραγωγές όπως το Jesus Christ Superstar. Ωστόσο, αυτή η πιθανή αντιπαράθεση ίσως τελικά λειτουργήσει υπέρ της ταινίας, προσελκύοντας ακόμα μεγαλύτερο κοινό από τους λάτρεις του είδους που γοητεύονται από αμφιλεγόμενα έργα.

Το The Carpenter's Son θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου 2025.