The Handmaid's Tale: Νέο trailer για την τελευταία σεζόν της σειράς

Παρόλο που ο ντόρος γύρω από τη διασκευή του The Handmaid's Tale από το Hulu εξασθένησε σταδιακά όσο περνούσε ο καιρός, η τελευταία σεζόν της σειράς φαίνεται ότι θα είναι μια αρκετά επίκαιρη υπενθύμιση των όσων έκαναν την ιστορία της Margaret Atwood τόσο δυνατή εξ αρχής.



Αν και η June Osborne (Elisabeth Moss) φαινόταν έτοιμη να αφήσει πίσω της το Gilead στο φινάλε της 5ης σεζόν του The Handmaid's Tale, το νέο trailer για την έκτη σεζόν της σειράς τη βρίσκει πίσω στην κοιλιά του θηρίου να συσπειρώνει αθόρυβα άλλες γυναίκες για να αντεπιτεθούν στους Χριστοφασίστες καταπιεστές τους. Αν και η Aunt Lydia (Ann Dowd) και η Serena Joy Waterford (Yvonne Strahovski) δεν φαίνεται να γνωρίζουν ακριβώς πώς η June σχεδιάζει να καταστρέψει όλα όσα έχουν χτίσει, μπορούν να αισθανθούν ότι υπάρχει μια νέα ανατρεπτική ενέργεια που διαρρέει τον πληθυσμό των υποταγμένων υπηρετριών της Gilead.



Αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί άμεση ανησυχία για τον Διοικητή Joseph Lawrence (Bradley Whitford), καθώς φτάνει σε ένα νέο επίπεδο εξουσίας εντός της Gilead. Αλλά τα πλάνα του trailer με τις handmaids που οπλίζονται με σουγιάδες, δείχνουν ότι είναι έτοιμες να κάψουν τα πάντα, αν αυτό είναι το ζητούμενο για να είναι ελεύθερες.



Η τελευταία σεζόν του The Handmaid's Tale θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Απριλίου.