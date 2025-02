The Last of Us: Αποκαλύφθηκε η επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας της 2ης σεζόν

Εδώ και μήνες, η HBO παρέμενε σιωπηλή σχετικά με την ημερομηνία πρεμιέρας της 2ης σεζόν του The Last of Us. Στις αρχές Ιανουαρίου, η εταιρεία αποκάλυψε ότι η 2η σεζόν θα έρθει τον Απρίλιο, αλλά αρνήθηκε να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Τώρα, ανακοίνωσε τελικά ότι η 2η σεζόν του The Last of Us θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 13 Απριλίου.

Λίγες εβδομάδες πριν από αυτή την ανακοίνωση, οι fans προέβλεψαν με ακρίβεια ότι η 13η Απριλίου ήταν η πιο πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας, καθώς θα φτάσει μία εβδομάδα μετά το φινάλε της τρίτης σεζόν του The White Lotus. Η 2η σεζόν θα συνεχιστεί πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα της 1ης σεζόν και θα ξεκινήσει η προσαρμογή του The Last of Us Part II που θα σπάσει σε πολλές σεζόν.

Όταν ξεκινάει η 2η σεζόν, ο Joel (Pedro Pascal) και η Ellie (Bella Ramsey) έχουν αποξενωθεί συναισθηματικά εξαιτίας των επιλογών που έκανε ο πρώτος στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν. Αυτή η σεζόν θα συστήσει στους θεατές την Abby (Kaitlyn Dever), μια νεαρή γυναίκα που θα έχει βαθύ αντίκτυπο στην ιστορία που θα συνεχιστεί. Η Isabela Merced συμμετέχει επίσης στο καστ ως Dina, μαζί με τον Young Mazino ως Jesse, την Ariela Barer ως Mel, την Tati Gabrielle ως Nora, τον Spencer Lord ως Owen και τον Danny Ramirez ως Manny, ενώ ο Jeffrey Wright επαναλαμβάνει τον ρόλο του από το παιχνίδι ως Isaac.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος του HBO, Francesa Orsi, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι το The Last of Us θα διαρκέσει μόνο τέσσερις σεζόν. Οι συνδιαχειριστές και δημιουργοί της σειράς Craig Mazin και Neil Druckmann προειδοποίησαν πρόσφατα τους θαυμαστές ότι η 2η σεζόν θα περιλαμβάνει διαγραμμένες σκηνές από το παιχνίδι που θεωρήθηκαν τότε πολύ βίαιες. Σημείωσαν επίσης ότι το χρονοδιάγραμμα της σειράς δεν θα ευθυγραμμίζεται απαραίτητα με αυτό του παιχνιδιού.

'Άντε να δούμε και ένα νέο trailer σιγά σιγά...