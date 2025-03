The Last of Us: Δείτε το νέο trailer για την πολυαναμενόμενη 2η σεζόν!

Το νέο trailer για τη 2η σεζόν του The Last of Us είναι εδώ και είναι τόσο τρομακτικό και συναισθηματικά συγκλονιστικό όσο περιμέναμε από το πρωτοποριακό franchise του video game αλλά και από τη βραβευμένη πρώτη σεζόν που διασκεύασε τον πρώτο τίτλο.

Στη 2η σεζόν του The Last of Us επιστρέφουν ο Pedro Pascal ως Joel και η Bella Ramsey ως Ellie, ενώ η Kaitlyn Dever προστίθεται στο καστ ως Abby, μαζί με την Isabela Merced ως Dina και τον Jeffrey Wright ως Isaac.

Φροντίζοντας να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, το νέο trailer μας δίνει μια γεύση από τη σχέση μεταξύ του Joel και της Ellie μετά το ταξίδι που έκαναν σε όλη τη χώρα, το οποίο κατέληξε σε μια αποστολή διάσωσης και ένα ψέμα που ο Joel δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει πίσω.

Τώρα, λίγο καιρό αργότερα, και όπως αποκαλύπτεται στις τελευταίες στιγμές του preview, το μυστικό έχει αποκαλυφθεί. «Ορκίστηκες», λέει μια δακρυσμένη Ellie στον Joel, και ο δεσμός που είχε δημιουργηθεί μέσα από τον κίνδυνο και την απόγνωση κινδυνεύει να σπάσει. Αν αυτό δεν είναι αρκετά κακό, υπάρχει και ο πρόσθετος κίνδυνος των μολυσμένων και των ξένων που πλησιάζουν για να τους κάνουν πιο σκληρούς από ποτέ.

Μην περιμένετε, όμως, η 2η σεζόν να είναι ακριβώς ίδια με το παιχνίδι. «Λατρεύω τις αλλαγές που κάναμε», δήλωσε πρόσφατα ο συνδημιουργός Neil Druckmann. «Είναι μια διαφορετική εκδοχή αυτής της ιστορίας, αλλά το DNA της είναι εκεί μέσα. Ίσως περισσότερο από ενθουσιασμένος, είμαι πραγματικά περίεργος για το ποια θα είναι η αντίδρασή τους».

Η 2η σεζόν του The Last of Us θα προβληθεί στο HBO στις 13 Απριλίου.