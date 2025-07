The Last of Us: Η τρίτη σεζόν θα προβληθεί το 2027

Οι φίλοι της δημοφιλούς σειράς The Last of Us θα χρειαστεί να επιστρατεύσουν λίγη παραπάνω υπομονή. Το HBO επιβεβαίωσε επίσημα ότι η τρίτη σεζόν της επιτυχημένης μεταφοράς του βιντεοπαιχνιδιού θα προβληθεί μέσα στο 2027. Η είδηση έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση των 16 υποψηφιοτήτων της σειράς για τα φετινά βραβεία Emmy, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού και της τηλεοπτικής βιομηχανίας παραμένει αμείωτο.

Ο Casey Bloys, CEO του HBO, αποκάλυψε τη χρονική τοποθέτηση της τρίτης σεζόν σε συνέντευξή του στο Variety, χωρίς όμως να δώσει πιο συγκεκριμένη ημερομηνία. Εάν η σειρά ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό με τις δύο προηγούμενες σεζόν, είναι πιθανό τα νέα επεισόδια να κάνουν πρεμιέρα στο πρώτο μισό του 2027, διατηρώντας έτσι τη διετή απόσταση μεταξύ των κύκλων.

Η δεύτερη σεζόν εστίασε περισσότερο στον χαρακτήρα της Abby, την οποία υποδύεται η Kaitlyn Dever, και η επερχόμενη τρίτη αναμένεται να συνεχίσει την ιστορία της από το σημείο που σταμάτησε. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσες σεζόν ακόμη θα χρειαστούν για να ολοκληρωθεί η τηλεοπτική αφήγηση του The Last of Us Part II. Όπως σημείωσε ο Bloys, η απόφαση για τον τελικό αριθμό των σεζόν δεν έχει ληφθεί ακόμη και επαφίεται αποκλειστικά στον showrunner της σειράς, Craig Mazin.

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο της νέας παραγωγικής φάσης είναι η αποχώρηση του Neil Druckmann από τη δημιουργική ομάδα της σειράς. Ο Druckmann, επικεφαλής του στούντιο Naughty Dog και συνδημιουργός του παιχνιδιού στο οποίο βασίζεται η σειρά, επέλεξε να επικεντρωθεί στις ευθύνες του στον κόσμο των video games, αφήνοντας πλέον την ευθύνη του τηλεοπτικού εγχειρήματος εξ ολοκλήρου στον Mazin.

Παρά την απουσία του Druckmann, το HBO εμφανίζεται αισιόδοξο για τη συνέχιση της σειράς. Ο Bloys υπογράμμισε ότι η συμβολή του δημιουργού ήταν πολύτιμη κατά τα πρώτα στάδια και ότι άφησε πίσω του ένα ισχυρό δημιουργικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η συνέχεια.

Ο Neil έχει μια πλήρη απασχόληση στη Naughty Dog, με μεγάλο βάρος στις πλάτες του. Είναι απόλυτα λογικό να αφοσιωθεί σε αυτό. Μας άφησε όμως ένα ισχυρό σχέδιο για τη σειρά και ο Craig είναι από τους πιο ικανούς δημιουργούς που έχουμε. Δεν ανησυχώ καθόλου για την πορεία της τρίτης σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τηλεοπτικό The Last of Us βασίζεται πιστά στη σεναριακή δομή και το αφηγηματικό βάθος των ομώνυμων παιχνιδιών της Naughty Dog. Με την ιστορία του δεύτερου παιχνιδιού να είναι περισσότερο σύνθετη και χρονολογικά σπασμένη λόγω των πολλών flashbacks και αφηγηματικών ανατροπών, πολλοί θεατές και αναλυτές εκτιμούν πως ενδέχεται να απαιτηθούν περισσότερες από μία ακόμη σεζόν για την πλήρη μεταφορά της.

Όσοι δεν αντέχουν να περιμένουν έως το 2027, μπορούν να στραφούν στη remastered εκδοχή του παιχνιδιού The Last of Us Part II, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα με ένα νέο Chronological Mode. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους παίκτες να ζήσουν την ιστορία με γραμμική ροή, εξαλείφοντας τα flashbacks και εστιάζοντας αποκλειστικά στις εξελίξεις των χαρακτήρων Ellie και Abby στο Σιάτλ, προσφέροντας μια πιο άμεση και συγκεντρωμένη εμπειρία.

