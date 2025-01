The Last of Us: Νέο video για τη 2η σεζόν και παράθυρο κυκλοφορίας! [CES 2025]

Το CES είναι συνήθως το επίκεντρο της νέας τεχνολογίας, αλλά η Sony βρήκε την ευκαιρία για μερικές σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τον τομέα της ψυχαγωγίας. Η πιο σημαντική είναι ότι η 2η σεζόν του The Last of Us θα προβληθεί τον προσεχή Απρίλιο, αν και δεν έχει δοθεί ακόμα ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας.



Λάβαμε επίσης μια ενημέρωση σχετικά με την ταινία Until Dawn, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο παιχνίδι. Ο Peter Stormare, ο οποίος επαναλαμβάνει το ρόλο του Dr. Alan J. Hill, εμφανίστηκε στη σκηνή μέσω ενός προηχογραφημένου κλιπ για να επιβεβαιώσει ότι η ταινία (η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Απριλίου του τρέχοντος έτους) θα επικεντρωθεί σε μια νέα πλοκή και ένα νέο καστ ή «θύματα», όπως τους περιέγραψε.

Στη συνέχεια είχαμε μια τριάδα νέων ανακοινώσεων, ξεκινώντας με την επιβεβαίωση της Sony ότι θα έχουμε μια ταινία βασισμένη στο Horizon Zero Dawn. Αυτή η επανεκτέλεση θα μας δείξει την ιστορία επιβίωσης της Aloy σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο, καθώς προσπαθεί να καταλάβει τι προκάλεσε την κατάρρευση της κοινωνίας υψηλής τεχνολογίας του κόσμου και να ξαναγεννηθεί ως κυνηγοί οπλισμένοι με τόξα και δόρατα που πολεμούν ενάντια σε υψηλής τεχνολογίας ζωώδη ρομπότ.

Όπως και το The Last of Us, αναμένουμε ότι θα είναι μια αρκετά πιστή αναπαράσταση της ιστορίας του Horizon Zero Dawn με βάση όσα έχει πει η Sony μέχρι στιγμής - με μερικές αλλαγές που θα γίνουν για να ταιριάζουν στο νέο μέσο, αν και οι λεπτομέρειες είναι λίγες.



Το επόμενο θέμα είναι η ταινία Helldivers 2. Το Helldivers 2 κατέκτησε τον κόσμο το 2024, όντας το παιχνίδι των PlayStation Studios με τις ταχύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Το gameplay και η σάτιρα του παιχνιδιού αντλεί μεγάλη έμπνευση από το Starship Troopers και αναμένουμε ότι οι φίλοι τόσο της ταινίας όσο και του παιχνιδιού θα απολαύσουν την ταινία Helldivers όταν κυκλοφορήσει.

Τέλος, η Sony αποκάλυψε ότι το Ghost Of Tsushima: Legends (το multiplayer spin-off) θα αποκτήσει μια anime μετφορά που θα προβάλλεται αποκλειστικά στο Crunchyroll.