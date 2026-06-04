The Lost Wild: Ανακοινώθηκε το νέο survival horror με δεινόσαυρους για το PS5 και τα PC το 2027

Ανακοινώθηκε επίσημα το The Lost Wild κατά τη διάρκεια του πρόσφατου State of Play και πρακτικά επιβεβαιώθηκαν οι φήμες για την ανάπτυξη ενός νέου επιπέδου survival horror από τις Great Ape Games και Annapurna Interactive.

Το The Lost Wild τοποθετεί την πρωταγωνίστρια, Saskia, σε ένα μυστηριώδες νησί το οποίο έχει καταληφθεί πλήρως από προϊστορικά πλάσματα. Ο πυρήνας της εμπειρίας βασίζεται στην πλήρη αδυναμία του παίκτη να επιβληθεί μέσω της βίας στο περιβάλλον του. Η εγκαταλελειμμένη ερευνητική εγκατάσταση και η πυκνή βλάστηση λειτουργούν ταυτόχρονα ως απειλή και ως η μοναδική διέξοδος σωτηρίας.

Αντί να εφοδιάζει τον παίκτη με βαρύ οπλοστάσιο, η Great Ape Games ακολουθεί μια ριζικά διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία, καθώς οι παίκτες καλούνται να γίνουν αυστηροί παρατηρητές του περιβάλλοντος. Η μελέτη των μοτίβων κίνησης και της συμπεριφοράς των δεινοσαύρων αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιβίωση. Το παιχνίδι απαιτεί προσεκτική πλοήγηση, εύρεση κρυφών μονοπατιών και στρατηγική χρήση της απόκρυψης (stealth) για την αποφυγή των περιπολιών των κορυφαίων θηρευτών.

Η ουσιαστική διαφοροποίηση του τίτλου της Annapurna Interactive έγκειται στον προγραμματισμό της τεχνητής νοημοσύνης (Systemic AI). Σύμφωνα με τον Nick Gregory, CEO της Great Ape Games, οι εχθροί στο The Lost Wild απέχουν παρασάγγας από τα τυπικά τέρατα των βιντεοπαιχνιδιών.

«Το The Lost Wild είναι μια εμπειρία survival horror που χτίζεται γύρω από την κλιμακούμενη ένταση (slow burn tension), καθώς οι παίκτες κυνηγιούνται από νοήμονες δεινόσαυρους. Δεν πρόκειται για τέρατα, αλλά για άγρια ζώα τα οποία σας αντιμετωπίζουν αποκλειστικά ως θήραμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το παιχνίδι, το οποίο ξεκίνησε ως ένα project πάθους μιας μικρής ομάδας, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια παραγωγή με περισσότερους από 25 εξειδικευμένους δημιουργούς, οι οποίοι υποστηρίζονται από την τεχνογνωσία μιας εκ των κορυφαίων εκδοτριών εταιρειών της βιομηχανίας.

Αυτό το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σημαίνει πως οι συναντήσεις με τους δεινόσαυρους δεν βασίζονται σε αυστηρά προδιαγεγραμμένα σενάρια. Οι θηρευτές μπορούν να αντιληφθούν οπτικά και ακουστικά τον παίκτη, να αξιολογήσουν την κατάσταση και να επιτεθούν, να παρακολουθήσουν από απόσταση ή ακόμη και να χάσουν το ενδιαφέρον τους εάν η Saskia παραμείνει απολύτως ακίνητη ή καλυμμένη στο σωστό σημείο.

Όσο η Saskia ερευνά βαθύτερα τις εγκαταστάσεις, η εξεύρεση χρήσιμων αντικειμένων καθίσταται μονόδρομος. Ωστόσο, ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει αποκλειστικά μη θανατηφόρα όπλα, γεγονός που οδηγεί σε ένα συνεχές παιχνίδι "γάτας και ποντικιού”. Οι παίκτες πρέπει να δημιουργούν αυτοσχέδιους αντιπερισπασμούς, να εκμεταλλεύονται τον φωτισμό και τη μορφολογία του εδάφους ή να χρησιμοποιούν τον περιορισμένο εξοπλισμό τους για να τρομάξουν προσωρινά τους θηρευτές.

Το The Lost Wild έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2027 για το PlayStation 5, ενώ θα γίνει ταυτόχρονα διαθέσιμος και στα PCs μέσω των Steam και Epic Games Store.