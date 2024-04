Το franchise του Prince of Persia έχει να κυκλοφορήσει κύρια τίτλο εδώ και αρκετά χρόνια, μιας και η Ubisoft πασχίζει να δημιουργήσει ένα remake. Παρόλα αυτά, ήρθε στο προσκήνιο ακόμη ένα spin-off που φαίνεται ιδιάιτερα ενδιαφέρον. Πρόκειται για το The Rogue Prince of Persia, ένα παιχνίδι που αναπτύσσεται από την Evil Empire και θα κυκλοφορήσει μέσα στο μήνα.



Οι οπαδοί των Roguelike-Metroidvania θα πρέπει να γνωρίζουν ήδη την Evil Empire, το studio πίσω από την ανάπτυξη του εξαιρετικά δημοφιλούς indie τίτλου Dead Cells. Τώρα, η δοκιμασμένη φόρμουλα εφαρμόζεται στο Prince of Persia! Σε αυτό θα δούμε μια νέα εκδοχή του Prince και θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια εισβολή των Ούνων και έναν σκοτεινό σαμάνο. Κάθε φορά που ο Πρίγκιπας πέφτει μαχόμενος, ένα ειδικό "Bola" τον αναβιώνει σε μια ασφαλή τοποθεσία. Σε κάθε θάνατο, ολόκληρο το επίπεδο θα δημιουργείται από την αρχή για να μην είναι ποτέ ίδιο.

Δίνεται μεγάλη έμφαση στο γρήγορο platforming και στην ομαλή αλλά ολοκληρωμένη μάχη, με το τρέξιμο στους τοίχους να χρησιμοποιείται από τον Πρίγκιπα για να ενισχύει τις επιθέσεις και να βρίσκει νέες διαδρομές. Τα πάντα, από διπλά σπαθιά και τόξα μέχρι ασπίδες και γάντζους αρπαγής, θα είναι διαθέσιμα ως όπλα για τους παίκτες.

Απολαύστε ένα γρήγορο, απαιτητικό αλλά προσιτό roguelite, καθώς μαθαίνετε ακροβατικές κινήσεις και κινείστε απρόσκοπτα μεταξύ platforming και μάχης. Βρείτε νέα όπλα, εξοπλίστε μικροαντικείμενα με ειδικές επιδράσεις και αναβαθμίστε τα για να φτιάξετε τις δικές σας κατασκευές. Ανακαλύψτε νέους χαρακτήρες, πληροφορίες και περιοχές καθώς προσπαθείτε να βρείτε έναν τρόπο να σώσετε την Περσία από την εισβολή των Ούνων και να γίνετε ο ήρωας που πάντα θέλατε να γίνετε.



Το The Rogue Prince of Persia κυκλοφορεί αρκετά σύντομα, αλλά στο Steam Early Access. Οι fans μπορούν να βουτήξουν στον roguelike τίτλο από τις 14 Μαΐου, ενώ για αργότερα έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω ενημερώσεις για να επεκταθεί ο τίτλος με νέο περιεχόμενο για την ιστορία, επίπεδα και άλλα στοιχεία gameplay. Ο τίτλος πιθανότατα θα κυκλοφορήσει και σε άλλες πλατφόρμες.